Thursday, 31 October 2024 07:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الهاشمية يوقف انتصارات رديف الحسين بدوري الدرجة الأولى

10/30/2024 11:27:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد- أوقف فريق الهاشمية مسلسل انتصارات فريق الحسين (ب) في منافسات دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، وتغلب عليه بنتيجة 3_2، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، في ختام مباريات الأسبوع السابع، ورغم الخسارة حافظ الحسين (ب) على الصدارة برصيد 15 نقطة، فيما رفع الهاشمية رصيده إلى 11 نقطة بالمركز الثامن.
وكانت فريق يرموك عمان قد عاد من ملعب الأمير هاشم بالرمثا، بفوز ثمين من مضيفه فريق كفرسوم بنتيجة 3-2، ليرفع اليرموك رصيده إلى 11نقطة بالمركز السابع ، ويتجمد رصيد كفرسوم عند 7 نقاط وبالمركز الثالث عشر.

MENAFN30102024000072011014ID1108836273

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث