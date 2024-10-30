الهاشمية يوقف انتصارات رديف الحسين بدوري الدرجة الأولى

الهاشمية يوقف انتصارات رديف الحسين بدوري الدرجة الأولى
التاريخ
10/30/2024 11:27:16 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد- أوقف فريق الهاشمية مسلسل انتصارات فريق الحسين (ب) في منافسات دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، وتغلب عليه بنتيجة 3_2، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، في ختام مباريات الأسبوع السابع، ورغم الخسارة حافظ الحسين (ب) على الصدارة برصيد 15 نقطة، فيما رفع الهاشمية رصيده إلى 11 نقطة بالمركز الثامن.
وكانت فريق يرموك عمان قد عاد من ملعب الأمير هاشم بالرمثا، بفوز ثمين من مضيفه فريق كفرسوم بنتيجة 3-2، ليرفع اليرموك رصيده إلى 11نقطة بالمركز السابع ، ويتجمد رصيد كفرسوم عند 7 نقاط وبالمركز الثالث عشر.
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