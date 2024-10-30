مؤتمر معهد الدوحة الدولي للأسرة ينطلق مستعرضا أبرز التحديات المعاصرة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
الدوحة-الغد- نظم معهد الدوحة الدولي للأسرة أمس، مؤتمرًا دوليًا لإحياء الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، يتناول موضوع "الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة" في مركز قطر الوطني للمؤتمرات.
وعلى مدار 3 أيام، سيجتمع أكثر من 2000 مشارك، من صناع السياسات والباحثين والخبراء وأولياء الأمور والمؤثرين والشباب، لاستكشاف تأثير الاتجاهات الكبرى المعاصرة على الأسرة، الاتجاهات الديموغرافية، الهجرة والتمدن، التغير التكنولوجي وتغير المناخ.
وألقت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر كلمة أمام الحضور، حيث شددت على أبرز التحديات التي تواجه الأسر عامة، الأسر العربية، خاصة.
وقالت الشيخة موزا: "لا شك أن قضايا الأسرة وتحدياتها تتشابه بين المجتمعات، لكنها تختلف في خصوصياتها. هناك قضايا مشتركة من شمال العالم وجنوبه، وأبرزها التحديات التكنولوجية وتأثيراتها".
وبينت أن التحديات التي تواجه الأسر العربية تتجلى في التأثيرات العميقة للتكنولوجيا، ورغم إيجابياتها، فإن تجاهل البروتوكول الخاص بها والاستسلام لإغراءاتها يبعدنا عن العالم الواقعي، مما يجعل أجيالنا الشابة تبتعد عن ثقافتنا، والأخطر أنها قد تفقد هويتها تحت ما يسمى بالاستعباد الرقمي".
وقالت: "إن هناك تحديا آخرا يواجهنا، يتمثل في الدفاع عن مكانة اللغة الأم في حياتنا ووجداننا ومناهجنا التعليمية، فاللغة العربية هي جوهر هويتنا وقيمنا وحكمة أسلافنا وخصوصيتنا الثقافية". وأوضحت أن تعلم اللغات الأخرى يثري ثقافتنا، لكن ينبغي ألا يبعدنا عن لغتنا الأم.
تتناول محاور المؤتمر الاتجاهات الآتية: التغير الديموغرافي وتركز المناقشات على التحديات الناتجة عن انخفاض معدلات المواليد والشيخوخة السكانية، إضافة إلى تأثير أنماط الزواج المتغيرة وارتفاع معدلات الطلاق.
أيضا الهجرة والتحضر، تستكشف الجلسات تأثير النزاعات والهجرة على تفكك الأسرة، وكيف يؤثر التحضر على رفاهية الأسر ونمط حياتها. أما في محور التغيير التكنولوجي، سيتم مناقشة كيفية تأثير التكنولوجيا على توازن الحياة الأسرية، مع الإشارة إلى التحديات المتعلقة بالإدمان والتنمر والخصوصية. وفي محور تغير المناخ، يعالج المؤتمر تهديد التدهور البيئي للأسر، وكيف يمكن أن يجبرها على إعادة تخصيص الموارد أو الهجرة نتيجة للأحداث المناخية.
هذا المؤتمر ينظمه معهد الدوحة الدولي للأسرة، الذي تأسس العام 2006 برئاسة الشيخة موزا بنت ناصر، وهو جزء من جهود مؤسسة قطر لتعزيز المجتمعات الصحية من خلال دعم الأسر القوية.
يذكر أن هذا الحدث يستند إلى تاريخ طويل من الدعم الأسري، حيث أقيم المؤتمر الدولي الأول في العام الحالي بمناسبة الذكرى العاشرة للسنة الدولية للأسرة، مما أسفر عن تأسيس المعهد وتعزيز أهمية الأسرة كنواة المجتمع.
منذ إنشائه، يولي معهد الدوحة الدولي للأسرة أهمية خاصة لدعم السياسات الأسرية، على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي، مع الحرص على تعزيز العلاقات التعاونية مع مختلف الأطراف ذات الصلة والتركيز بصفة خاصة على منظمات الأمم المتحدة لتعزيز هذه الأهداف.
على سبيل المثال، نظم معهد الدوحة الدولي للأسرة في العام 2014، المؤتمر الدولي حول تمكين الأسر: "الطريق إلى التنمية"، احتفالاً بالذكرى العشرين للسنة الدولية للأسرة، وقد اختتم المؤتمر أعماله بـ"نداء الدوحة للعمل"، الذي تم تعميمه على نطاق واسع في منظومة الأمم المتحدة، مؤكداً أهمية تصميم وتنفيذ ورصد السياسات الموجهة نحو الأسرة، داعياً الحكومات إلى تمكين الأسر وإشراكها في التنمية.
مؤخراً، نجح المعهد بصورة كبيرة من خلال البحوث وتقديم أفضل الممارسات والسياسات، في تسليط الضوء على التأثيرات الناجمة عن التغيرات التكنولوجية والديموغرافية والمناخية والهجرة والتمدن، والتي تؤثر على الأسرة وتهدد تماسكها بصورة كبيرة ومتسارعة، خاصة في الدول النامية.
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