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مؤتمر معهد الدوحة الدولي للأسرة ينطلق مستعرضا أبرز التحديات المعاصرة

10/30/2024 11:27:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



الدوحة-الغد- نظم معهد الدوحة الدولي للأسرة أمس، مؤتمرًا دوليًا لإحياء الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، يتناول موضوع "الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة" في مركز قطر الوطني للمؤتمرات.
وعلى مدار 3 أيام، سيجتمع أكثر من 2000 مشارك، من صناع السياسات والباحثين والخبراء وأولياء الأمور والمؤثرين والشباب، لاستكشاف تأثير الاتجاهات الكبرى المعاصرة على الأسرة، الاتجاهات الديموغرافية، الهجرة والتمدن، التغير التكنولوجي وتغير المناخ.
وألقت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر كلمة أمام الحضور، حيث شددت على أبرز التحديات التي تواجه الأسر عامة، الأسر العربية، خاصة.
وقالت الشيخة موزا: "لا شك أن قضايا الأسرة وتحدياتها تتشابه بين المجتمعات، لكنها تختلف في خصوصياتها. هناك قضايا مشتركة من شمال العالم وجنوبه، وأبرزها التحديات التكنولوجية وتأثيراتها".
وبينت أن التحديات التي تواجه الأسر العربية تتجلى في التأثيرات العميقة للتكنولوجيا، ورغم إيجابياتها، فإن تجاهل البروتوكول الخاص بها والاستسلام لإغراءاتها يبعدنا عن العالم الواقعي، مما يجعل أجيالنا الشابة تبتعد عن ثقافتنا، والأخطر أنها قد تفقد هويتها تحت ما يسمى بالاستعباد الرقمي".
وقالت: "إن هناك تحديا آخرا يواجهنا، يتمثل في الدفاع عن مكانة اللغة الأم في حياتنا ووجداننا ومناهجنا التعليمية، فاللغة العربية هي جوهر هويتنا وقيمنا وحكمة أسلافنا وخصوصيتنا الثقافية". وأوضحت أن تعلم اللغات الأخرى يثري ثقافتنا، لكن ينبغي ألا يبعدنا عن لغتنا الأم.
تتناول محاور المؤتمر الاتجاهات الآتية: التغير الديموغرافي وتركز المناقشات على التحديات الناتجة عن انخفاض معدلات المواليد والشيخوخة السكانية، إضافة إلى تأثير أنماط الزواج المتغيرة وارتفاع معدلات الطلاق.
أيضا الهجرة والتحضر، تستكشف الجلسات تأثير النزاعات والهجرة على تفكك الأسرة، وكيف يؤثر التحضر على رفاهية الأسر ونمط حياتها. أما في محور التغيير التكنولوجي، سيتم مناقشة كيفية تأثير التكنولوجيا على توازن الحياة الأسرية، مع الإشارة إلى التحديات المتعلقة بالإدمان والتنمر والخصوصية. وفي محور تغير المناخ، يعالج المؤتمر تهديد التدهور البيئي للأسر، وكيف يمكن أن يجبرها على إعادة تخصيص الموارد أو الهجرة نتيجة للأحداث المناخية.
هذا المؤتمر ينظمه معهد الدوحة الدولي للأسرة، الذي تأسس العام 2006 برئاسة الشيخة موزا بنت ناصر، وهو جزء من جهود مؤسسة قطر لتعزيز المجتمعات الصحية من خلال دعم الأسر القوية.
يذكر أن هذا الحدث يستند إلى تاريخ طويل من الدعم الأسري، حيث أقيم المؤتمر الدولي الأول في العام الحالي بمناسبة الذكرى العاشرة للسنة الدولية للأسرة، مما أسفر عن تأسيس المعهد وتعزيز أهمية الأسرة كنواة المجتمع.
منذ إنشائه، يولي معهد الدوحة الدولي للأسرة أهمية خاصة لدعم السياسات الأسرية، على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي، مع الحرص على تعزيز العلاقات التعاونية مع مختلف الأطراف ذات الصلة والتركيز بصفة خاصة على منظمات الأمم المتحدة لتعزيز هذه الأهداف.
على سبيل المثال، نظم معهد الدوحة الدولي للأسرة في العام 2014، المؤتمر الدولي حول تمكين الأسر: "الطريق إلى التنمية"، احتفالاً بالذكرى العشرين للسنة الدولية للأسرة، وقد اختتم المؤتمر أعماله بـ"نداء الدوحة للعمل"، الذي تم تعميمه على نطاق واسع في منظومة الأمم المتحدة، مؤكداً أهمية تصميم وتنفيذ ورصد السياسات الموجهة نحو الأسرة، داعياً الحكومات إلى تمكين الأسر وإشراكها في التنمية.
مؤخراً، نجح المعهد بصورة كبيرة من خلال البحوث وتقديم أفضل الممارسات والسياسات، في تسليط الضوء على التأثيرات الناجمة عن التغيرات التكنولوجية والديموغرافية والمناخية والهجرة والتمدن، والتي تؤثر على الأسرة وتهدد تماسكها بصورة كبيرة ومتسارعة، خاصة في الدول النامية.

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