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كتاب عائلة السماعين المعايعة يحتضن صورا تاريخية ووثائق نادرة

10/30/2024 11:27:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عزيزة علي






عمان- صدر عن دار النسر للطباعة والنشر للباحث والمؤرخ الدكتور عبدالله مطلق العساف، كتاب بعنوان "عائلة السماعين المعايعة"، دراسة موسعة وتحقيق شامل لتاريخ وأصول عشيرة، للوثائق الأصلية الموجودة في الكرك والمحفوظة لدى المهندس نضال سامي السماعين.
المؤرخة د. هند أبو الشعر كتبت بعنوان "الأوراق العائلية من مصادر تاريخنا"، تشير فيها إلى أنه عندما أطلعها د. العساف على مخطوطة هذا الكتاب، "كنت انتهيت من تدقيق كتابي الجديد (أوراق الأجداد)، الذي اعتمدت فيه على جمع ودراسة مجموعة من الأوراق العائلية، التي وصلتني من عائلات تنحدر من شمال الأردن، وساعدتني دراساتي السابقة لإربد وجوارها وللقرى في قضاء عجلون على استكمال الصورة وافية من خلال توظيف المعلومات التي وفرتها لي المصادر الكثيرة التي رجعت إليها وقد تبين لي أن المؤلف، يسير على هذا النهج، فقد سبق له أن نشر كتابا عن قصبة الكرك، وأعد وحرر مذكرات المرحوم سامي سماعين، كما جمع مؤخرا، وحرر مذكرات المرحوم (مجلي نصراوين).
وتقول أبو الشعر: "إن الباحث يستند في هذا الكتاب إلى جمع مذكرات سامي السماعين وتحريرها ونشرها، التي تعتبر الأرضية التي تسند عليها هذه المجموعة من الوثائق والأوراق العائلية، لتشكل مادة مرتبطة لأنها تمثل أوراقا عائلة بعينها في منطقة محدودة بقصبة الكرك وجوارها، وأيضا بقصبة مادبا التي شهدت هجرة واسعة لعشائر من الكرك في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي، واستطاع المؤلف أن يجعل من هذه الأوراق التي يحتفظ بها المهندس نضال السماعين مادة متربطة للكتاب، مع أنها في الأصل مجموعة من الأوراق التي احتفظ بها صاحبها لأغراض خاصة بممتلكاته وبشؤونه، ولكنها أصبحت بيد المؤرخ مادة تستحق النشر بكتاب.
د. العساف يقول في مقدمة الكتاب: "إن هذه الدراسة والوثائق ترصد حراك وتحولات المعيشة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع الأردني في حقباته التاريخية الحديثة حقلا معرفيا خصبا وواعدا للباحثين والدارسين والأكاديميين على اختلاف اهتماماتهم وتنوعها. والواقع أن هذه الوثائق ما تزال تشكل مادة غنية يمكن لهؤلاء الباحثين النظر فيها واستجلاء مظاهرها التي تمتد وتتسع، كي تشمل مجمل حياة الناس والأهالي، وترصد طبيعة العلاقات الاجتماعية وأنماطها التي كانت تحكم بالتالي أنماط تنظيم شؤونها وقضايا معاشهم اليومي في نطاق مجتمع بسيط تقليدي، يعتمد الروابط القبلية العشائرية وأنظمة القرابة في شؤون حياته الاجتماعية، في ما يعتمد في جله على الفلاحة والزراعة وتربية المواشي في اقتصاده الحياتي، وتحكمه قيم أخلاقية وتقاليد عربية موروثة عبر أجيال وقرون، وتشكل قانونه العرفي الذي يتجاوز القوانين الرسمية في أغلب الأزمان. حيث يكون هذا القانون العرفي المعزز بالقيم الاجتماعية والأخلاقية الأصيلة، أساسا لتنظيم علاقات الأفراد بين بعضهم البعض وتوثيق حقوقهم وقضاياهم، ومبعثا على الالتزام بها وتنفيذها حسب استحقاقاتهم المنصوص عليها في هذه الوثائق.
ويرى المؤلف، أنه على الرغم من الجهود البحثية والدراسات التي أجريت على الوثائق التي تؤرخ للحياة الاجتماعية والاقتصادية في الأردن في العصر الحديث من لدن العديد من الباحثين، إلا أن هذا الحقل من الدراسات المعتمد على جمع الوثائق وتحليلها وتحقيقها وتسليط الضوء على نواحي الحياة الاجتماعية المختلفة للمجتمع الأردني ولا سيما في حقبة حكم الدولة العثمانية، وحقبة حكم الإمارة في شرق الأردن، ما يزال يبدو بكرا، وبالتالي فهو بحاجة إلى المزيد والمزيد من الدراسات والتحقيقات، التي ينبغي أن يتصدى لها الباحثون، وهذا يتطلب جهودا كبيرة من هؤلاء للوصول إلى هذه الوثائق التي تعد مصدرا لا غنى عنه لأي باحث في التاريخ الحديث والمعاصر.
ويشير العساف إلى أن هذه الحقبة التي تمثل ضعف قوة ومركزية حضوور الدولة العثمانية في شرقي الأردن وابتداء انسحابها من المنطقة، وكذلك الفترة الانتقالية بين خروج العثمانيين وتأسيس الإمارة في شرقي الأردن، حقبة تحتوى على الكثير من الوثائق التي يحتفظ بها أصحابها من العائلات والأشخاص الذين يبدون اهتماما بها، ولم يتم الكشف عنها بعد ولم يتتم دراستها ونشرها.
ويقول المؤلف: "إن هذا الكتاب يتضمن مجموعة من الوثائق الأصلية الخاصة بعائلة "سالم السماعين وأبنائه"، والتي يتبين منها الحراك الاجتماعي، والعلاقات التي كانت تحكم الأهالي في منطقة الكرك خلال ثلاث حقب متتالية، عهد الدولة العثمانية، وإمارة شرق الأردن، ثم قيام المملكة الأردنية الهاشمية، وتتعلق الوثائق أساسا بالأراضي والعقارات والطواحين والبيوعات المختلفة، فضلا عن المشكلات التي كانوا يواجهونها في منطقة الكرك، وجميعها خاصة بعائلة السماعين التي تورخ لأنشطة أفرادها المذكورة.
وعن فكرة هذا الكتاب يبين العساف، "تأتي فكرة نشر هذه الوثائق بناء على رغبة من المهندس نضال السماعين التي هي بحوزته وملكيته؛ حيث عمل على الحفاظ عليها. ورغب في تحريرها ونشرها وتدقيقها، لتكون سجلا تاريخيا اجتماعيا ليس فقط لعائلة السماعين المعايعة، بل ولرصد بعض أنماط الحياة الاجتماعية بين الأهالي في مدينة الكرك وقراها ومن ثم في مدينة مادبا إبان الحقب المذكورة، وغني عن القول، إن هذه الوثائق وغيرها تعد مصدرا مهما للباحثين في التاريخ الاجتماعي الأردني؛ لكونها تتضمن العديد من أنشطة الأهالي ومجالاتهم الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية، وتكشف عن طبيعة القضايا والمشكلات التي تواجههم. وكيفية معالجتها وحلها في ما بينهم، من حيث، إنها تعد ميثاقا قانونيا وعرفيا واجتماعيا وأخلاقيا يحكم علاقاتهم ويحفظ حقوقهم وينظم أنشطة بيوعاتهم المختلفة".
ويضيف المؤلف، أن الباحث اجتهد في الإجراءات البحثية، من حيث تنظيم الوثائق وترتيبها في متن الدراسة وفقا للترتيب الزمني الذي كتبت فيه، واشتملت على ثلاث حقب؛ الوثائق التي حررت في عهد الحكم العثماني، ثم الوثائق التي حررت في عهد إمارة شرقي الأردن، وأخيرا الوثائق التي حررت في عهد المملكة.
ويشير العساف إلى أن القارئ يستطيع من خلال استعراض هذه الوثائق المحررة في الحقب المذكرة الاطلاع على أوجه الأنشطة الاقتصادية والتجارية لعائلة السماعين التي حوتها الوثائق، وكذلك الوقوف على نمط العلاقات الاجتماعية لهذه العائلة في منطقة الكرك، لافتا إلى أنه اعتمد خلال قراءته لهذه النصوص الوثائيقة وتدقيقها وتحريرها أن يحافظ على لغة الوثيقة في المتن كما هي، من دون تدخل منه في تصويب الأخطاء اللغوية والإملائية مع الأخذ بعين الاعتبار توضيح مواطن اللبس لبعض الكلمات التي قد لا تبدو مقروءة أو مفهومة بالنسبة إلى القارئ.
ثم يتحدث المؤلف عن صعوبة عملية تحقيق النصوص فيقول: "تصادف صعوبات جمة الباحث الذي يقوم بالتحقيق، وخصوصا الصعوبة التي تتمثل في قراءة الوثائق وضبطها، وهذا ما وجهته خلال قراءة وثائق عائلة السماعين وتحقيقها التي تتصدى لها هذه الدراسة، وذلك بالنظر إلى وجود وثائق قديمة أصابت منها عوامل الزمن ما أصابت، ما صعب علي في كثير من الأحيان عملية قراءة بعض الوثائق أو بعض الكلمات وضبطها، وقد أخذ مني ذلك وقتا وجهدا إضافيا؛ وليست من الأمور السهلة الميسورة كما قد يتوقع الكثيرون".
وخلص العساف، إلى أن هذه الصعوبات التي واجهها أثناء فترة إعداده لهذه الدراسة بقصد نشرها لم تحل من دون إتمامه، حيث قدم الشكر إلى نضال السماعين الذي وفر له فرصة الاطلاع على هذه الوثائق ودراستها ونشرها، ولا شك عندي في أن احتفاظ هذه العائلة بتلك الوثائق طوال هذه العهد من الزمن ينم عن وعي واستنارة عندهم بالنظر إلى إدراكهم لقيمتها التاريخية.
تعد عشيرة السماعين من العشائر العريقة في الأردن، ومن أوائل العشائر الأردنية التي تلقى أبناؤها التعليم. كما أن الكتاب يوثق تطور العشيرة وانتشارها في مناطق مختلفة من الأردن والعالم، مثل كندا، شمال أميركا، أوروبا وأستراليا، مع توثيق دقيق للشخصيات البارزة والأحداث المهمة التي مرت بها العائلة.
ويغطي الكتاب تاريخ العائلة عبر الأجيال المختلفة، ويقدم لمحات عن الشخصيات البارزة من العائلة، من خلال مجموعة من الصور التاريخية والوثائق النادرة. من بين هذه الشخصيات سالم موسى السماعين وخليل سليمان السماعين من وجهاء مدينة مادبا، وسامي السماعين الذي كان من أهم الشخصيات الأمنية في تاريخ الأردن الحديث وحافظ على أمن واستقرار الأردن في فترة الخمسينيات من القرن الماضي، وله كتاب "مذكرات ضابط أردني: خفايا وأسرار"، والدكتور سليمان السماعين الذي كان من أوائل الأطباء في العالم وتخرج في بريطانيا العام 1927.

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