كتاب عائلة السماعين المعايعة يحتضن صورا تاريخية ووثائق نادرة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عزيزة علي
عمان- صدر عن دار النسر للطباعة والنشر للباحث والمؤرخ الدكتور عبدالله مطلق العساف، كتاب بعنوان "عائلة السماعين المعايعة"، دراسة موسعة وتحقيق شامل لتاريخ وأصول عشيرة، للوثائق الأصلية الموجودة في الكرك والمحفوظة لدى المهندس نضال سامي السماعين.
المؤرخة د. هند أبو الشعر كتبت بعنوان "الأوراق العائلية من مصادر تاريخنا"، تشير فيها إلى أنه عندما أطلعها د. العساف على مخطوطة هذا الكتاب، "كنت انتهيت من تدقيق كتابي الجديد (أوراق الأجداد)، الذي اعتمدت فيه على جمع ودراسة مجموعة من الأوراق العائلية، التي وصلتني من عائلات تنحدر من شمال الأردن، وساعدتني دراساتي السابقة لإربد وجوارها وللقرى في قضاء عجلون على استكمال الصورة وافية من خلال توظيف المعلومات التي وفرتها لي المصادر الكثيرة التي رجعت إليها وقد تبين لي أن المؤلف، يسير على هذا النهج، فقد سبق له أن نشر كتابا عن قصبة الكرك، وأعد وحرر مذكرات المرحوم سامي سماعين، كما جمع مؤخرا، وحرر مذكرات المرحوم (مجلي نصراوين).
وتقول أبو الشعر: "إن الباحث يستند في هذا الكتاب إلى جمع مذكرات سامي السماعين وتحريرها ونشرها، التي تعتبر الأرضية التي تسند عليها هذه المجموعة من الوثائق والأوراق العائلية، لتشكل مادة مرتبطة لأنها تمثل أوراقا عائلة بعينها في منطقة محدودة بقصبة الكرك وجوارها، وأيضا بقصبة مادبا التي شهدت هجرة واسعة لعشائر من الكرك في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي، واستطاع المؤلف أن يجعل من هذه الأوراق التي يحتفظ بها المهندس نضال السماعين مادة متربطة للكتاب، مع أنها في الأصل مجموعة من الأوراق التي احتفظ بها صاحبها لأغراض خاصة بممتلكاته وبشؤونه، ولكنها أصبحت بيد المؤرخ مادة تستحق النشر بكتاب.
د. العساف يقول في مقدمة الكتاب: "إن هذه الدراسة والوثائق ترصد حراك وتحولات المعيشة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع الأردني في حقباته التاريخية الحديثة حقلا معرفيا خصبا وواعدا للباحثين والدارسين والأكاديميين على اختلاف اهتماماتهم وتنوعها. والواقع أن هذه الوثائق ما تزال تشكل مادة غنية يمكن لهؤلاء الباحثين النظر فيها واستجلاء مظاهرها التي تمتد وتتسع، كي تشمل مجمل حياة الناس والأهالي، وترصد طبيعة العلاقات الاجتماعية وأنماطها التي كانت تحكم بالتالي أنماط تنظيم شؤونها وقضايا معاشهم اليومي في نطاق مجتمع بسيط تقليدي، يعتمد الروابط القبلية العشائرية وأنظمة القرابة في شؤون حياته الاجتماعية، في ما يعتمد في جله على الفلاحة والزراعة وتربية المواشي في اقتصاده الحياتي، وتحكمه قيم أخلاقية وتقاليد عربية موروثة عبر أجيال وقرون، وتشكل قانونه العرفي الذي يتجاوز القوانين الرسمية في أغلب الأزمان. حيث يكون هذا القانون العرفي المعزز بالقيم الاجتماعية والأخلاقية الأصيلة، أساسا لتنظيم علاقات الأفراد بين بعضهم البعض وتوثيق حقوقهم وقضاياهم، ومبعثا على الالتزام بها وتنفيذها حسب استحقاقاتهم المنصوص عليها في هذه الوثائق.
ويرى المؤلف، أنه على الرغم من الجهود البحثية والدراسات التي أجريت على الوثائق التي تؤرخ للحياة الاجتماعية والاقتصادية في الأردن في العصر الحديث من لدن العديد من الباحثين، إلا أن هذا الحقل من الدراسات المعتمد على جمع الوثائق وتحليلها وتحقيقها وتسليط الضوء على نواحي الحياة الاجتماعية المختلفة للمجتمع الأردني ولا سيما في حقبة حكم الدولة العثمانية، وحقبة حكم الإمارة في شرق الأردن، ما يزال يبدو بكرا، وبالتالي فهو بحاجة إلى المزيد والمزيد من الدراسات والتحقيقات، التي ينبغي أن يتصدى لها الباحثون، وهذا يتطلب جهودا كبيرة من هؤلاء للوصول إلى هذه الوثائق التي تعد مصدرا لا غنى عنه لأي باحث في التاريخ الحديث والمعاصر.
ويشير العساف إلى أن هذه الحقبة التي تمثل ضعف قوة ومركزية حضوور الدولة العثمانية في شرقي الأردن وابتداء انسحابها من المنطقة، وكذلك الفترة الانتقالية بين خروج العثمانيين وتأسيس الإمارة في شرقي الأردن، حقبة تحتوى على الكثير من الوثائق التي يحتفظ بها أصحابها من العائلات والأشخاص الذين يبدون اهتماما بها، ولم يتم الكشف عنها بعد ولم يتتم دراستها ونشرها.
ويقول المؤلف: "إن هذا الكتاب يتضمن مجموعة من الوثائق الأصلية الخاصة بعائلة "سالم السماعين وأبنائه"، والتي يتبين منها الحراك الاجتماعي، والعلاقات التي كانت تحكم الأهالي في منطقة الكرك خلال ثلاث حقب متتالية، عهد الدولة العثمانية، وإمارة شرق الأردن، ثم قيام المملكة الأردنية الهاشمية، وتتعلق الوثائق أساسا بالأراضي والعقارات والطواحين والبيوعات المختلفة، فضلا عن المشكلات التي كانوا يواجهونها في منطقة الكرك، وجميعها خاصة بعائلة السماعين التي تورخ لأنشطة أفرادها المذكورة.
وعن فكرة هذا الكتاب يبين العساف، "تأتي فكرة نشر هذه الوثائق بناء على رغبة من المهندس نضال السماعين التي هي بحوزته وملكيته؛ حيث عمل على الحفاظ عليها. ورغب في تحريرها ونشرها وتدقيقها، لتكون سجلا تاريخيا اجتماعيا ليس فقط لعائلة السماعين المعايعة، بل ولرصد بعض أنماط الحياة الاجتماعية بين الأهالي في مدينة الكرك وقراها ومن ثم في مدينة مادبا إبان الحقب المذكورة، وغني عن القول، إن هذه الوثائق وغيرها تعد مصدرا مهما للباحثين في التاريخ الاجتماعي الأردني؛ لكونها تتضمن العديد من أنشطة الأهالي ومجالاتهم الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية، وتكشف عن طبيعة القضايا والمشكلات التي تواجههم. وكيفية معالجتها وحلها في ما بينهم، من حيث، إنها تعد ميثاقا قانونيا وعرفيا واجتماعيا وأخلاقيا يحكم علاقاتهم ويحفظ حقوقهم وينظم أنشطة بيوعاتهم المختلفة".
ويضيف المؤلف، أن الباحث اجتهد في الإجراءات البحثية، من حيث تنظيم الوثائق وترتيبها في متن الدراسة وفقا للترتيب الزمني الذي كتبت فيه، واشتملت على ثلاث حقب؛ الوثائق التي حررت في عهد الحكم العثماني، ثم الوثائق التي حررت في عهد إمارة شرقي الأردن، وأخيرا الوثائق التي حررت في عهد المملكة.
ويشير العساف إلى أن القارئ يستطيع من خلال استعراض هذه الوثائق المحررة في الحقب المذكرة الاطلاع على أوجه الأنشطة الاقتصادية والتجارية لعائلة السماعين التي حوتها الوثائق، وكذلك الوقوف على نمط العلاقات الاجتماعية لهذه العائلة في منطقة الكرك، لافتا إلى أنه اعتمد خلال قراءته لهذه النصوص الوثائيقة وتدقيقها وتحريرها أن يحافظ على لغة الوثيقة في المتن كما هي، من دون تدخل منه في تصويب الأخطاء اللغوية والإملائية مع الأخذ بعين الاعتبار توضيح مواطن اللبس لبعض الكلمات التي قد لا تبدو مقروءة أو مفهومة بالنسبة إلى القارئ.
ثم يتحدث المؤلف عن صعوبة عملية تحقيق النصوص فيقول: "تصادف صعوبات جمة الباحث الذي يقوم بالتحقيق، وخصوصا الصعوبة التي تتمثل في قراءة الوثائق وضبطها، وهذا ما وجهته خلال قراءة وثائق عائلة السماعين وتحقيقها التي تتصدى لها هذه الدراسة، وذلك بالنظر إلى وجود وثائق قديمة أصابت منها عوامل الزمن ما أصابت، ما صعب علي في كثير من الأحيان عملية قراءة بعض الوثائق أو بعض الكلمات وضبطها، وقد أخذ مني ذلك وقتا وجهدا إضافيا؛ وليست من الأمور السهلة الميسورة كما قد يتوقع الكثيرون".
وخلص العساف، إلى أن هذه الصعوبات التي واجهها أثناء فترة إعداده لهذه الدراسة بقصد نشرها لم تحل من دون إتمامه، حيث قدم الشكر إلى نضال السماعين الذي وفر له فرصة الاطلاع على هذه الوثائق ودراستها ونشرها، ولا شك عندي في أن احتفاظ هذه العائلة بتلك الوثائق طوال هذه العهد من الزمن ينم عن وعي واستنارة عندهم بالنظر إلى إدراكهم لقيمتها التاريخية.
تعد عشيرة السماعين من العشائر العريقة في الأردن، ومن أوائل العشائر الأردنية التي تلقى أبناؤها التعليم. كما أن الكتاب يوثق تطور العشيرة وانتشارها في مناطق مختلفة من الأردن والعالم، مثل كندا، شمال أميركا، أوروبا وأستراليا، مع توثيق دقيق للشخصيات البارزة والأحداث المهمة التي مرت بها العائلة.
ويغطي الكتاب تاريخ العائلة عبر الأجيال المختلفة، ويقدم لمحات عن الشخصيات البارزة من العائلة، من خلال مجموعة من الصور التاريخية والوثائق النادرة. من بين هذه الشخصيات سالم موسى السماعين وخليل سليمان السماعين من وجهاء مدينة مادبا، وسامي السماعين الذي كان من أهم الشخصيات الأمنية في تاريخ الأردن الحديث وحافظ على أمن واستقرار الأردن في فترة الخمسينيات من القرن الماضي، وله كتاب "مذكرات ضابط أردني: خفايا وأسرار"، والدكتور سليمان السماعين الذي كان من أوائل الأطباء في العالم وتخرج في بريطانيا العام 1927.
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