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إتلاف كميات كبيرة من المواد المخدرات ضبطت في 58 قضية

10/30/2024 11:27:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ضمن جهودها الرامية لتنفيذ أحكام القانون وحماية المجتمع من آفة المخدرات والحد من انتشارها، أتلفت إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام اليوم كميات من المواد المخدرة والتي ضبطت في (58) قضية، واكتسبت أحكامها الدرجة القطعية.

وشملت كميات المواد المخدرة التي تم إتلافها في القضايا المختلفة بين الاتجار والحيازة والتهريب (14,000,000 حبة كبتاجون) و (3100 حبوب مخدرة) و(686 كغم حشيش) و(21 كغم مار يخوانا) (13 كغم كريستال) (2,380 كغم كوكائين).
وتعمل مديرية الأمن العام ومن خلال استراتيجياتها الأمنية وخططها العملياتية على مدار الساعة في كافة مناطق المملكة والمعابر الحدودية لمنع دخول المخدرات ومرورها داخل الأراضي الأردنية أو تداولها بشكل مستمر، بتنسيق عالي المستوى مع القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية والجمارك الاردنية للوقوف سداً منيعاً ضد آفة المخدرات، لما تسببه هذه الآفة من هدم للمجتمعات وتهديد على حياة الأفراد.

يشار إلى أن عملية الإتلاف تمت بإشراف لجنة خاصة برئاسة المفتش العام ومدير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية، ومدير إدارة مكافحة المخدرات، ومدعي عام محكمة أمن الدولة، حيث تم إتلافها في أفران خاصة تصل حرارتها إلى ألف درجة مئوية لصهرها، وتفتيتها وتجريد نواتجها من الخصائص المخدرة.

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