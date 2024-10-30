الجامعة العربية تعقد دورة غير عادية بناء على طلب الأردن

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عقد دورة غير عادية لمجلس الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، غدا الخميس، برئاسة اليمن بناءً على طلب من الأردن.



وتبحث الدورة غير العادية الرد العربي المشترك على القوانين غير الشرعية الخطيرة التي أقدم الكنيست الإسرائيلي على إقرارها والتي تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.



كما تناقش الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية الخطوات اللازمة لاتخاذ موقف عربي موحد رافض لهذه القوانين والإجراءات الإسرائيلية الباطلة، وحشد دعم دولي للتصدي لها وإبطالها.-(بترا)