الأميرة ريم علي: الصحفيون الدوليون محرومون من التغطية بحرية في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي
المومني: الاحتلال يهشم القيم الأممية والمبادئ الإنسانية في الأراضي المحتلة
عمان – أكدت سمو الأميرة ريم علي، مؤسس معهد الإعلام الأردني ورئيسة مؤسسة آنا ليند، أن الصحفيين الدوليين ما يزالون غير مسموح لهم بالتغطية بحرية من غزة، في حين يراقب قِلة من سكان الشمال العالمي الشبكات العربية الموجودة في القطاع.
جاء ذلك في كلمة لها، مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، أمس، خلال افتتاح أعمال المؤتمر الـ13 للأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية 2024 الذي يُقام في عمّان على مدار يومين، تحت عنوان“الحدود الرقمية الجديدة للمعلومات والدراية الإعلامية والمعلوماتية من أجل المصلحة العامة”، بتنظيم مشترك بين منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة“اليونسكو” ووزارة الاتصال الحكومي.
وقالت سموها:“من ناحية أخرى، نتعامل مع آلة دولة قوية طورت التكنولوجيا لرؤية وسماع وبث وقمع كل شيء في نفس الوقت، ولديها احتكار لسرد قوي ومهني. نتيجة لذلك، لا يتم سماع كل صوت على قدم المساواة”.
وفي عصر الصراع،“يعد التحقق من الحقائق أمرًا بالغ الأهمية. نحن بحاجة إلى العثور على مصادر موثوقة”، قالت سموّها.
وأضافت:“بصفتنا مستهلكين للمحتوى، أمضينا العام الماضي أو نحو ذلك في محاولة معالجة حملة التطهير العرقي الوحشية التي تتكشف على خلاصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنا كل يوم. وهذا هو المكان الذي نرى فيه أيضًا ما لا يتم عرضه على الكثير من وسائل الإعلام الرئيسة. وهذا هو المحتوى الذي يمكننا مشاركته”.
وأضافت أنه في الأوقات الصعبة والقاسية مثل الأزمات الكبرى والحروب المدمرة، تزداد الحاجة إلى محو الأمية الإعلامية والمعلوماتية أكثر من أي وقت مضى.
وقالت إنه“في السنوات الخمس الماضية، شهد العالم أزمات غير مسبوقة: وباء المعلومات الذي رافق جائحة كوفيد- 19؛ والحرب في اليمن، والحرب في أوكرانيا، والحرب في السودان، والآن الحرب في غزة ولبنان.”
وشددت على أنه“كلما زاد التضليل، كان من الممكن الحدّ من قدرة الصحافة المهنية على حماية حق الشعوب في المعرفة أو قدرة المجتمعات على فهم ما يحدث من حولها.”
وقالت إن“قراراتنا بشأن الصراع والانسجام تتأثر بشكل عميق بكيفية ترجمتنا للمعلومات وإصدار الأحكام، وفي عصر حيث تنمو المعرفة البشرية بشكل كبير، أصبحنا منقسمين أكثر من أي وقت مضى، ربما لأننا أصبحنا أكثر وعياً اليوم بما يقوله الآخرون ويفكرون فيه”.
وزادت إن التنقل في المشهد المتطور بسرعة لإنشاء المعلومات ونشرها واستهلاكها، وتمهيد الطريق لمستقبل رقمي أكثر أمانًا وشمولاً وتمكينًا للجميع، يعدّ مهمة شاقة في أي مكان في العالم.
وقالت سموّها إن كون المرء متعلمًا اليوم، يعني إتقان المهارات الرقمية الجديدة للجميع، ومع ظهور الذكاء الاصطناعي مؤخرًا، فإن البديل لإتقان مثل هذه المهارات هو الحدود الرقمية بين أولئك الذين يمكنهم التنقل عبر تسخير قوة الذكاء الاصطناعي، وأولئك الذين أصبحوا ضحايا سهلة للتلاعب أو لمختلف أنواع الاحتيال.
وأكدت أمام حشد كبير من السياسيين والشخصيات الإعلامية من الأردن والخارج، أن عدم المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا الرقمية يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الاختلافات الاجتماعية، ويمكن أن يحدّ في النهاية من المشاركة الديمقراطية، وفي نهاية المطاف يعيق النمو الاقتصادي، ما يدفع المزيد من الناس، وأحيانًا مجتمعات بأكملها، إلى التهميش.
وأوضحت سموّها أن هذا التفاوت في الوصول إلى المعلومات وجودتها، يمكن أن يؤدي إلى عجز في الديمقراطية ومساءلة أقل، مؤكدة أن هذه الفجوة يمكن أن تولّد صراعات متزايدة داخل المجتمعات وخارجها.
واعتبرت أن المهارات الرقمية مطلوبة بشدة لتجنب الاستبعاد الرقمي فيما يحتاج الناس العاديون إلى فهم هذه المفاهيم.
وقالت:“نتحدث عن عصر جديد من المواطنة الرقمية التي تشمل الجميع”.
وأوضحت أن برامج تدريب محو الأمية الإعلامية تتضمّن عادةً تعلم كيفية عمل التكنولوجيا، وكيفية صنع مقاطع الفيديو، وأساس سرد القصص لمنصات الوسائط المتعددة، وكيفية التحقق من الحقائق، واكتشاف التزييف العميق.
وقالت إن التفكير النقدي والتحقّق، على الرغم من أنهما ليسا مهارات مرتبطة مباشرة بالتكنولوجيا في حد ذاتها، إلا أنهما أمران بالغا الأهمية.
وأشارت إلى أنه يتم تشجيع الأفراد بشدة على تطوير القدرة على طرح الأسئلة، ثم التحقق من المعلومات، حتى من مصادر موثوقة، وتطبيق مهارات التفكير النقدي.
وأكدت سموّها أن معهد الإعلام الأردني تأسس عام 2010 وهو من بين رواد محو الأمية الإعلامية في العالم العربي.
وأضافت“أعقب تدريبنا الأولي في بيروت وسالزبورغ تنفيذ مشروع محو الأمية الإعلامية بالتعاون المباشر مع اليونسكو، حيث تم تدريب معلمين ومراهقين مستهدفين في 8 مدارس حكومية، كأنشطة خارج المنهج الدراسي”.
ولفتت سموّها إلى أن التأثير الذي أحدثته دورات التدريب على الأطفال أثار ذهولها، مبينة أنه بعد عام، طلبت مقابلة المراهقين الذين استفادوا من البرنامج وبدا واضحا عليهم الشعور بالتمكين.
وقالت إن المعهد نفّذ عشرات المشاريع في مجال محو الأمية الإعلامية مع العديد من المؤسسات الدولية، ودعا إلى ضرورة توسيع نطاق هذا المشروع على مستوى المملكة، وفي الوقت نفسه أنتج العديد من الأدلة التعليمية والتدريبية وإنتاج العشرات من الموارد التعليمية المرئية والمسموعة - الأولى من نوعها باللغة العربية.
وبحلول عام 2020، ومع تبني الحكومة للخطة الوطنية لنشر الثقافة الإعلامية والمعلوماتية، أصبح الأردن أول دولة عربية تتبنى إطاراً إستراتيجياً وطنياً في هذا المجال.
وأكدت سموّها أن هذا أدى إلى تدريب 3000 معلم، ودمج مفاهيم الثقافة الإعلامية والمعلوماتية ضمن المناهج المدرسية الأردنية، بدءا من رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر،“ونحن مدينون بذلك لالتزام وزارة التربية والتعليم”.
وقالت“آمل أن يكون الأردن بمثابة مركز لتطوير الثقافة الإعلامية والمعلوماتية في المنطقة”.
وأضافت سموّها“إننا بحاجة إلى إرادة سياسية قوية لتطوير التربية الإعلامية والمعلوماتية في أنظمة التعليم والسياسات العامة في بلادنا. إن دور اليونسكو حاسم في دعم هذه الجهود”.
وقالت إن المعلومات الوبائية شكّلت خطرًا صحيًا كبيرًا أو مثل تغير المناخ الذي عندما يتم إنكاره وعدم مشاركته من قبل الجميع كواقع، يؤدي إلى عدم وجود تدابير فعالة لمكافحة آثاره.
وأكدت سموّها أنه منذ أكثر من عام،“كنا جميعًا في جميع أنحاء العالم، نتعامل مع الحرب الحالية في غزة بطرق مختلفة للغاية، مما أدى إلى مستويات غير مسبوقة من الاستقطاب في كل مكان”.
وقالت“نحن ندرك تمامًا أننا لا نملك تصورًا وفهمًا مشتركين للواقع من حولنا: فكيف نتوقع التعاطف والرحمة؟”
وشددت على أن وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تساهم إلى حد كبير في التصورات الانتقائية للواقع، مع دفع التقنيات الجديدة إلى زيادة احتمالات التضليل والمعلومات المضللة والأخبار المزيفة.
واختتمت سموّها حديثها قائلة:“إذا أردنا أن نتحرك نحو مجتمع مستنير حقًا، يستخدم التكنولوجيا من أجل الخير، فيجب منح محو الأمية الإعلامية مكانة أساسية في الأنظمة التعليمية والتعلمية، وفي المجال العام، وفي المدن والمجتمعات المحلية، وفي التعلم مدى الحياة”.
من جانبه، قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني:“أرحب بكم في عمان عاصمة المبادرات الحضارية التي تحتضن بقيادتها الهاشمية كل ما يشكل إضافة نوعية إلى الجهود العالمية الإنسانية في مجالات كثيرة ومنها العلوم والتربية والاتصال والإعلام والثقافة، وتأتي في مقدمة هذه الجهود احتضان هذه الفعالية لأول مرة في دولة عربية.”
وأكد المومني“نجتمع اليوم في الأردن الدولة التي تشكل مواقفها حائطاً صلباً للدفاع عن المبادئ الأممية ومنها مبادئ منظمة اليونسكو، بمناسبة انعقاد المؤتمر العالمي الثالث عشر للدراية الإعلامية والمعلوماتية الذي يضم هذه النخبة من المفكرين والخبراء في المجالات التربوية والتعليمية والإعلامية والثقافية، النخبة المعنية في تكريس المبادئ الإنسانية والدفاع عنها في وجه هجمة مستعرة مست هذه المبادئ وانتهكت مرتكزاتها”.
وبين أن قوات الاحتلال تهشّم القيم الأممية والأخلاقيات والمبادئ الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بسبب سياسات الحكومة الإسرائيلية وما تمارسه في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة من أعمال همجية يشاهدها ويستنكرها المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة وتتناقلها وسائل الصحافة والإعلام التي استهدفت أيضاً من قبل القوات الإسرائيلية واعتداءاتها على المدنيين العزل والصحفيين والإعلاميين أصحاب الرسالة والصورة.
وأوضح المومني أن الأفعال الإسرائيلية انتهكت ليس فقط التراث الثقافي والبنيان التعليمي والوضع الانساني بل امتدت إلى ممارسة التغيير السكاني على الأرض في قطاع غزة وفرض الهجرات بين مناطق القطاع وممارسة الإبادة الجماعية بحق المدنيين العزل.
وشدّد على أن الأردن بذل بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، جهودا كبيرة على المستويات العربية والإسلامية والعالمية وفي جميع المنابر من أجل تسليط الضوء على الكارثة الإنسانية التي تُرتكب في غزة، وتأثيراتها على السلام والأمن والاستقرار العالمي، مشيداً في هذا الصدد بالجهود التي تبذلها منظمة اليونسكو في الحفاظ على ما تبقى من علامات الحياة البشرية والملامح الإنسانية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما أشاد بجهود اليونسكو تجاه مدينة القدس وآخرها تبني المجلس التنفيذي لمنظمة (اليونسكو) خلال دورته رقم (220) بالإجماع، قراراً حول مدينة القدس القديمة وأسوارها، وتأكيدها سابقاً وفي أكثر من قرار على الهوية العربية والإسلامية الأصيلة للقدس والمقدسات، وعلى بطلان جميع انتهاكات وإجراءات الاحتلال منذ عام 1967 قانونياً واعتبارها لاغية، وأن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، مكان عبادة خاص للمسلمين.
وتحدّث المومني عن دور الأردن الريادي في إقرار قانون حق الحصول على المعلومات، بالإضافة إلى تجربته الرائدة في الدراية الإعلامية والمعلوماتية، إذ بدأت جهود المملكة في التربية الإعلامية والمعلوماتية عام 2016 لتسير بخطوات مدروسة نحو إقرار مجلس الوزراء للخطة التنفيذية للمبادرة الوطنية لنشر التربية الإعلامية والمعلوماتيَّة للأعوام (2020-2023)، ثم تدريس المناهج الجديدة التي تتضمن مفاهيم التربية الإعلامية والمعلوماتية عام 2024، وصولاً إلى مأسسة هذه الجهود من خلال تكليف وزارة الاتصال الحكومي بموجب نظام التنظيم الاداري لها بمهام“نشر التربية الإعلامية والمعلوماتية”.
وأكد التزام الحكومة ببذل كل الجهود من أجل تفعيل برامج الدراية الإعلامية والمعلوماتية، والتركيز على استفادة المجتمع الأردني من محاورها بما يخدم الصالح العام، والتأكيد على المضي قدماً وبشكل حثيث في جهود تعزيز حرية الوصول إلى المعلومات، والتوسع في تدريس مفاهيم التربية الإعلامية والمعلوماتية ضمن المناهج الدراسية، وتحديث أساليب التوعية لمواجهة الإشاعات والمعلومات الخاطئة والمضللة.
بدوره، قال المدير العام المساعد للاتصال والإعلام في منظمة“اليونسكو” توفيق الجلاصي، إن هذا المؤتمر يأتي بينما يواجه العالم واقعًا معقدًا، حيث يجب أن تتعايش الحقيقة مع المعلومات المضللة وخطاب الكراهية.
وأضاف الجلاصي أن“المعلومات الموثوقة تتنافس الآن مع التضليل ونظريات المؤامرة والروايات الضارة التي تزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم”.
وأكد أن التطورات التكنولوجية السريعة، أدت إلى توسيع الفجوة الرقمية وتعميق التفاوتات القائمة.
ولفت الجلاصي إلى أن“ميثاق المستقبل”، الذي تم اعتماده في قمة المستقبل التابعة للأمم المتحدة الشهر الماضي، يرسل رسالة قوية.
واستشهد الجلاصي بحديث سموّ الأميرة ريم علي والتي قالت:“أعتقد حقًا أن محو الأمية الإعلامية يشبه محو الأمية في الخمسينيات والستينيات. سيكون ضروريًا وضروريًا للجميع”.
وقال الجلاصي:“نقف اليوم على حدود رقمية جديدة للمعلومات، لقد غيرت التكنولوجيا كل جانب من جوانب حياتنا، حيث قدمت فرصا هائلة ولكن أيضا مخاطر جديدة. والآن تضم أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي أكثر من 100 مليون مستخدم نشط شهريا، حيث يستخدمها 80 % من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و24 عاما يوميا للتعليم أو الترفيه”.
وبيّن أن 20 % من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا في جميع أنحاء العالم، يعتمدون على“تيك توك” كمصدر رئيسي للأخبار.
وقال“تسلط هذه الاتجاهات الضوء على الحاجة الحاسمة إلى مهارات أكثر تقدمًا لتسخير التكنولوجيا لصالح الصالح العام”.
ولفت الجلاصي إلى أنه خلال العام الحالي، أطلقت اليونسكو الدورة التدريبية المفتوحة الضخمة عبر الإنترنت بعنوان:“كيف تكون صوتًا موثوقًا به عبر الإنترنت”، والمصممة لدعم العاملين في مجال الإعلام ومنشئي المحتوى الرقمي ليصبحوا مصادر موثوقة وموثوقة للمعلومات.
وقال“دعونا نتذكر أن محو الأمية الإعلامية والمعلوماتية سيكون الأساس لعالم أكثر اطلاعًا وتمكينًا ومساواة”.
يُذكر أنه يشارك في المؤتمر الذي تتخلله 5 جلسات رئيسة، أكثر من 30 متحدثا محليا وعربيا وعالميا لمناقشة أهمية الدراية الإعلامية والمعلوماتية في مواجهة التغييرات السريعة في إنشاء ونشر واستهلاك المعلومات ودور التعليم في تعزيز الدراية الإعلامية.
ويهدف المؤتمر على مدار يومين، إلى تسهيل الحوار وتبادل المعرفة وتعزيز التعاون بين القطاعات المعنية بتعزيز الدراية الإعلامية والمعلوماتية من أبرزها الهيئات الحكومية، والمؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني، ومنصات الإعلام وشركات التكنولوجيا.
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