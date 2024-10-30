الأميرة ريم علي: الصحفيون الدوليون محرومون من التغطية بحرية في غزة

MENAFN - Alghad Newspaper) محمد الكيالي

المومني: الاحتلال يهشم القيم الأممية والمبادئ الإنسانية في الأراضي المحتلة

عمان – أكدت سمو الأميرة ريم علي، مؤسس معهد الإعلام الأردني ورئيسة مؤسسة آنا ليند، أن الصحفيين الدوليين ما يزالون غير مسموح لهم بالتغطية بحرية من غزة، في حين يراقب قِلة من سكان الشمال العالمي الشبكات العربية الموجودة في القطاع.

جاء ذلك في كلمة لها، مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، أمس، خلال افتتاح أعمال المؤتمر الـ13 للأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية 2024 الذي يُقام في عمّان على مدار يومين، تحت عنوان“الحدود الرقمية الجديدة للمعلومات والدراية الإعلامية والمعلوماتية من أجل المصلحة العامة”، بتنظيم مشترك بين منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة“اليونسكو” ووزارة الاتصال الحكومي.

وقالت سموها:“من ناحية أخرى، نتعامل مع آلة دولة قوية طورت التكنولوجيا لرؤية وسماع وبث وقمع كل شيء في نفس الوقت، ولديها احتكار لسرد قوي ومهني. نتيجة لذلك، لا يتم سماع كل صوت على قدم المساواة”.

وفي عصر الصراع،“يعد التحقق من الحقائق أمرًا بالغ الأهمية. نحن بحاجة إلى العثور على مصادر موثوقة”، قالت سموّها.

وأضافت:“بصفتنا مستهلكين للمحتوى، أمضينا العام الماضي أو نحو ذلك في محاولة معالجة حملة التطهير العرقي الوحشية التي تتكشف على خلاصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنا كل يوم. وهذا هو المكان الذي نرى فيه أيضًا ما لا يتم عرضه على الكثير من وسائل الإعلام الرئيسة. وهذا هو المحتوى الذي يمكننا مشاركته”.

وأضافت أنه في الأوقات الصعبة والقاسية مثل الأزمات الكبرى والحروب المدمرة، تزداد الحاجة إلى محو الأمية الإعلامية والمعلوماتية أكثر من أي وقت مضى.

وقالت إنه“في السنوات الخمس الماضية، شهد العالم أزمات غير مسبوقة: وباء المعلومات الذي رافق جائحة كوفيد- 19؛ والحرب في اليمن، والحرب في أوكرانيا، والحرب في السودان، والآن الحرب في غزة ولبنان.”

وشددت على أنه“كلما زاد التضليل، كان من الممكن الحدّ من قدرة الصحافة المهنية على حماية حق الشعوب في المعرفة أو قدرة المجتمعات على فهم ما يحدث من حولها.”

وقالت إن“قراراتنا بشأن الصراع والانسجام تتأثر بشكل عميق بكيفية ترجمتنا للمعلومات وإصدار الأحكام، وفي عصر حيث تنمو المعرفة البشرية بشكل كبير، أصبحنا منقسمين أكثر من أي وقت مضى، ربما لأننا أصبحنا أكثر وعياً اليوم بما يقوله الآخرون ويفكرون فيه”.

وزادت إن التنقل في المشهد المتطور بسرعة لإنشاء المعلومات ونشرها واستهلاكها، وتمهيد الطريق لمستقبل رقمي أكثر أمانًا وشمولاً وتمكينًا للجميع، يعدّ مهمة شاقة في أي مكان في العالم.

وقالت سموّها إن كون المرء متعلمًا اليوم، يعني إتقان المهارات الرقمية الجديدة للجميع، ومع ظهور الذكاء الاصطناعي مؤخرًا، فإن البديل لإتقان مثل هذه المهارات هو الحدود الرقمية بين أولئك الذين يمكنهم التنقل عبر تسخير قوة الذكاء الاصطناعي، وأولئك الذين أصبحوا ضحايا سهلة للتلاعب أو لمختلف أنواع الاحتيال.

وأكدت أمام حشد كبير من السياسيين والشخصيات الإعلامية من الأردن والخارج، أن عدم المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا الرقمية يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الاختلافات الاجتماعية، ويمكن أن يحدّ في النهاية من المشاركة الديمقراطية، وفي نهاية المطاف يعيق النمو الاقتصادي، ما يدفع المزيد من الناس، وأحيانًا مجتمعات بأكملها، إلى التهميش.

وأوضحت سموّها أن هذا التفاوت في الوصول إلى المعلومات وجودتها، يمكن أن يؤدي إلى عجز في الديمقراطية ومساءلة أقل، مؤكدة أن هذه الفجوة يمكن أن تولّد صراعات متزايدة داخل المجتمعات وخارجها.

واعتبرت أن المهارات الرقمية مطلوبة بشدة لتجنب الاستبعاد الرقمي فيما يحتاج الناس العاديون إلى فهم هذه المفاهيم.

وقالت:“نتحدث عن عصر جديد من المواطنة الرقمية التي تشمل الجميع”.

وأوضحت أن برامج تدريب محو الأمية الإعلامية تتضمّن عادةً تعلم كيفية عمل التكنولوجيا، وكيفية صنع مقاطع الفيديو، وأساس سرد القصص لمنصات الوسائط المتعددة، وكيفية التحقق من الحقائق، واكتشاف التزييف العميق.

وقالت إن التفكير النقدي والتحقّق، على الرغم من أنهما ليسا مهارات مرتبطة مباشرة بالتكنولوجيا في حد ذاتها، إلا أنهما أمران بالغا الأهمية.

وأشارت إلى أنه يتم تشجيع الأفراد بشدة على تطوير القدرة على طرح الأسئلة، ثم التحقق من المعلومات، حتى من مصادر موثوقة، وتطبيق مهارات التفكير النقدي.

وأكدت سموّها أن معهد الإعلام الأردني تأسس عام 2010 وهو من بين رواد محو الأمية الإعلامية في العالم العربي.

وأضافت“أعقب تدريبنا الأولي في بيروت وسالزبورغ تنفيذ مشروع محو الأمية الإعلامية بالتعاون المباشر مع اليونسكو، حيث تم تدريب معلمين ومراهقين مستهدفين في 8 مدارس حكومية، كأنشطة خارج المنهج الدراسي”.

ولفتت سموّها إلى أن التأثير الذي أحدثته دورات التدريب على الأطفال أثار ذهولها، مبينة أنه بعد عام، طلبت مقابلة المراهقين الذين استفادوا من البرنامج وبدا واضحا عليهم الشعور بالتمكين.

وقالت إن المعهد نفّذ عشرات المشاريع في مجال محو الأمية الإعلامية مع العديد من المؤسسات الدولية، ودعا إلى ضرورة توسيع نطاق هذا المشروع على مستوى المملكة، وفي الوقت نفسه أنتج العديد من الأدلة التعليمية والتدريبية وإنتاج العشرات من الموارد التعليمية المرئية والمسموعة - الأولى من نوعها باللغة العربية.

وبحلول عام 2020، ومع تبني الحكومة للخطة الوطنية لنشر الثقافة الإعلامية والمعلوماتية، أصبح الأردن أول دولة عربية تتبنى إطاراً إستراتيجياً وطنياً في هذا المجال.

وأكدت سموّها أن هذا أدى إلى تدريب 3000 معلم، ودمج مفاهيم الثقافة الإعلامية والمعلوماتية ضمن المناهج المدرسية الأردنية، بدءا من رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر،“ونحن مدينون بذلك لالتزام وزارة التربية والتعليم”.

وقالت“آمل أن يكون الأردن بمثابة مركز لتطوير الثقافة الإعلامية والمعلوماتية في المنطقة”.

وأضافت سموّها“إننا بحاجة إلى إرادة سياسية قوية لتطوير التربية الإعلامية والمعلوماتية في أنظمة التعليم والسياسات العامة في بلادنا. إن دور اليونسكو حاسم في دعم هذه الجهود”.

وقالت إن المعلومات الوبائية شكّلت خطرًا صحيًا كبيرًا أو مثل تغير المناخ الذي عندما يتم إنكاره وعدم مشاركته من قبل الجميع كواقع، يؤدي إلى عدم وجود تدابير فعالة لمكافحة آثاره.

وأكدت سموّها أنه منذ أكثر من عام،“كنا جميعًا في جميع أنحاء العالم، نتعامل مع الحرب الحالية في غزة بطرق مختلفة للغاية، مما أدى إلى مستويات غير مسبوقة من الاستقطاب في كل مكان”.

وقالت“نحن ندرك تمامًا أننا لا نملك تصورًا وفهمًا مشتركين للواقع من حولنا: فكيف نتوقع التعاطف والرحمة؟”

وشددت على أن وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تساهم إلى حد كبير في التصورات الانتقائية للواقع، مع دفع التقنيات الجديدة إلى زيادة احتمالات التضليل والمعلومات المضللة والأخبار المزيفة.

واختتمت سموّها حديثها قائلة:“إذا أردنا أن نتحرك نحو مجتمع مستنير حقًا، يستخدم التكنولوجيا من أجل الخير، فيجب منح محو الأمية الإعلامية مكانة أساسية في الأنظمة التعليمية والتعلمية، وفي المجال العام، وفي المدن والمجتمعات المحلية، وفي التعلم مدى الحياة”.

من جانبه، قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني:“أرحب بكم في عمان عاصمة المبادرات الحضارية التي تحتضن بقيادتها الهاشمية كل ما يشكل إضافة نوعية إلى الجهود العالمية الإنسانية في مجالات كثيرة ومنها العلوم والتربية والاتصال والإعلام والثقافة، وتأتي في مقدمة هذه الجهود احتضان هذه الفعالية لأول مرة في دولة عربية.”

وأكد المومني“نجتمع اليوم في الأردن الدولة التي تشكل مواقفها حائطاً صلباً للدفاع عن المبادئ الأممية ومنها مبادئ منظمة اليونسكو، بمناسبة انعقاد المؤتمر العالمي الثالث عشر للدراية الإعلامية والمعلوماتية الذي يضم هذه النخبة من المفكرين والخبراء في المجالات التربوية والتعليمية والإعلامية والثقافية، النخبة المعنية في تكريس المبادئ الإنسانية والدفاع عنها في وجه هجمة مستعرة مست هذه المبادئ وانتهكت مرتكزاتها”.

وبين أن قوات الاحتلال تهشّم القيم الأممية والأخلاقيات والمبادئ الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بسبب سياسات الحكومة الإسرائيلية وما تمارسه في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة من أعمال همجية يشاهدها ويستنكرها المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة وتتناقلها وسائل الصحافة والإعلام التي استهدفت أيضاً من قبل القوات الإسرائيلية واعتداءاتها على المدنيين العزل والصحفيين والإعلاميين أصحاب الرسالة والصورة.

وأوضح المومني أن الأفعال الإسرائيلية انتهكت ليس فقط التراث الثقافي والبنيان التعليمي والوضع الانساني بل امتدت إلى ممارسة التغيير السكاني على الأرض في قطاع غزة وفرض الهجرات بين مناطق القطاع وممارسة الإبادة الجماعية بحق المدنيين العزل.

وشدّد على أن الأردن بذل بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، جهودا كبيرة على المستويات العربية والإسلامية والعالمية وفي جميع المنابر من أجل تسليط الضوء على الكارثة الإنسانية التي تُرتكب في غزة، وتأثيراتها على السلام والأمن والاستقرار العالمي، مشيداً في هذا الصدد بالجهود التي تبذلها منظمة اليونسكو في الحفاظ على ما تبقى من علامات الحياة البشرية والملامح الإنسانية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما أشاد بجهود اليونسكو تجاه مدينة القدس وآخرها تبني المجلس التنفيذي لمنظمة (اليونسكو) خلال دورته رقم (220) بالإجماع، قراراً حول مدينة القدس القديمة وأسوارها، وتأكيدها سابقاً وفي أكثر من قرار على الهوية العربية والإسلامية الأصيلة للقدس والمقدسات، وعلى بطلان جميع انتهاكات وإجراءات الاحتلال منذ عام 1967 قانونياً واعتبارها لاغية، وأن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، مكان عبادة خاص للمسلمين.

وتحدّث المومني عن دور الأردن الريادي في إقرار قانون حق الحصول على المعلومات، بالإضافة إلى تجربته الرائدة في الدراية الإعلامية والمعلوماتية، إذ بدأت جهود المملكة في التربية الإعلامية والمعلوماتية عام 2016 لتسير بخطوات مدروسة نحو إقرار مجلس الوزراء للخطة التنفيذية للمبادرة الوطنية لنشر التربية الإعلامية والمعلوماتيَّة للأعوام (2020-2023)، ثم تدريس المناهج الجديدة التي تتضمن مفاهيم التربية الإعلامية والمعلوماتية عام 2024، وصولاً إلى مأسسة هذه الجهود من خلال تكليف وزارة الاتصال الحكومي بموجب نظام التنظيم الاداري لها بمهام“نشر التربية الإعلامية والمعلوماتية”.

وأكد التزام الحكومة ببذل كل الجهود من أجل تفعيل برامج الدراية الإعلامية والمعلوماتية، والتركيز على استفادة المجتمع الأردني من محاورها بما يخدم الصالح العام، والتأكيد على المضي قدماً وبشكل حثيث في جهود تعزيز حرية الوصول إلى المعلومات، والتوسع في تدريس مفاهيم التربية الإعلامية والمعلوماتية ضمن المناهج الدراسية، وتحديث أساليب التوعية لمواجهة الإشاعات والمعلومات الخاطئة والمضللة.

بدوره، قال المدير العام المساعد للاتصال والإعلام في منظمة“اليونسكو” توفيق الجلاصي، إن هذا المؤتمر يأتي بينما يواجه العالم واقعًا معقدًا، حيث يجب أن تتعايش الحقيقة مع المعلومات المضللة وخطاب الكراهية.

وأضاف الجلاصي أن“المعلومات الموثوقة تتنافس الآن مع التضليل ونظريات المؤامرة والروايات الضارة التي تزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم”.

وأكد أن التطورات التكنولوجية السريعة، أدت إلى توسيع الفجوة الرقمية وتعميق التفاوتات القائمة.

ولفت الجلاصي إلى أن“ميثاق المستقبل”، الذي تم اعتماده في قمة المستقبل التابعة للأمم المتحدة الشهر الماضي، يرسل رسالة قوية.

واستشهد الجلاصي بحديث سموّ الأميرة ريم علي والتي قالت:“أعتقد حقًا أن محو الأمية الإعلامية يشبه محو الأمية في الخمسينيات والستينيات. سيكون ضروريًا وضروريًا للجميع”.

وقال الجلاصي:“نقف اليوم على حدود رقمية جديدة للمعلومات، لقد غيرت التكنولوجيا كل جانب من جوانب حياتنا، حيث قدمت فرصا هائلة ولكن أيضا مخاطر جديدة. والآن تضم أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي أكثر من 100 مليون مستخدم نشط شهريا، حيث يستخدمها 80 % من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و24 عاما يوميا للتعليم أو الترفيه”.

وبيّن أن 20 % من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا في جميع أنحاء العالم، يعتمدون على“تيك توك” كمصدر رئيسي للأخبار.

وقال“تسلط هذه الاتجاهات الضوء على الحاجة الحاسمة إلى مهارات أكثر تقدمًا لتسخير التكنولوجيا لصالح الصالح العام”.

ولفت الجلاصي إلى أنه خلال العام الحالي، أطلقت اليونسكو الدورة التدريبية المفتوحة الضخمة عبر الإنترنت بعنوان:“كيف تكون صوتًا موثوقًا به عبر الإنترنت”، والمصممة لدعم العاملين في مجال الإعلام ومنشئي المحتوى الرقمي ليصبحوا مصادر موثوقة وموثوقة للمعلومات.

وقال“دعونا نتذكر أن محو الأمية الإعلامية والمعلوماتية سيكون الأساس لعالم أكثر اطلاعًا وتمكينًا ومساواة”.

يُذكر أنه يشارك في المؤتمر الذي تتخلله 5 جلسات رئيسة، أكثر من 30 متحدثا محليا وعربيا وعالميا لمناقشة أهمية الدراية الإعلامية والمعلوماتية في مواجهة التغييرات السريعة في إنشاء ونشر واستهلاك المعلومات ودور التعليم في تعزيز الدراية الإعلامية.

ويهدف المؤتمر على مدار يومين، إلى تسهيل الحوار وتبادل المعرفة وتعزيز التعاون بين القطاعات المعنية بتعزيز الدراية الإعلامية والمعلوماتية من أبرزها الهيئات الحكومية، والمؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني، ومنصات الإعلام وشركات التكنولوجيا.