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تصويت الكنيست بحظر الأونروا.. انتهاك للمواثيق الدولية وتداعيات على الاستقرار الإقليمي

10/30/2024 11:27:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أ.د. حسن الدعجة






في خطوة أثارت جدلاً واسعاً وأحدثت توترات على الصعيدين الإقليمي والدولي، صوت الكنيست الإسرائيلي مؤخرًا لصالح قرار يقضي بحظر نشاطات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) داخل إسرائيل وفي بعض المناطق الفلسطينية المحتلة. يعتبر هذا القرار غير مسبوق من ناحية كونه يستهدف مؤسسة تابعة للأمم المتحدة تعنى برعاية اللاجئين الفلسطينيين وتقديم الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية لهم. ويرى مراقبون أن هذا التصويت يمثل انتهاكًا صارخًا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية وميثاق الأمم المتحدة، إضافة إلى كونه تحدياً للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني.
تأسست الأونروا عام 1949 بعد النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 1948، وهي المنظمة الوحيدة التابعة للأمم المتحدة التي تقدم خدمات مباشرة للاجئين من خلال برامج في مجالات التعليم والصحة والإغاثة الاجتماعية. إذ تلتزم الأونروا بتقديم الدعم لأكثر من 5.7 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق مختلفة، تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة وسورية ولبنان والأردن. يعكس دور الأونروا التزام المجتمع الدولي بدعم اللاجئين الفلسطينيين إلى حين إيجاد حل عادل لقضيتهم.
يرى بعض الساسة الإسرائيليين أن الأونروا تلعب دورًا في تعزيز ((رواية اللاجئين)) وأن خدماتها تحافظ على حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتدعم حقهم في العودة، الذي يمثل بالنسبة لإسرائيل تهديدًا ديموغرافيًا. ويعتقد هؤلاء الساسة أن تقليص نشاطات الأونروا من شأنه تقليل الحديث عن قضية اللاجئين كجزء من استراتيجية طويلة الأمد تهدف لتجاوز هذه القضية أو تصفيتها كأحد بنود الحل النهائي.
كما يشير بعض المحللين إلى أن القرار يأتي في سياق أوسع، يتماشى مع محاولات إسرائيلية لتغيير الوضع القانوني والسياسي لبعض المناطق الفلسطينية المحتلة، خاصة في القدس الشرقية التي تصفها الأونروا بأنها إحدى مناطق عملياتها الأساسية، بينما تراها إسرائيل ((عاصمة موحدة)) لها. هذا التوتر يعكس تباينًا عميقًا بين إسرائيل والمجتمع الدولي بشأن وضع القدس ووضع اللاجئين الفلسطينيين.
يعد هذا القرار الإسرائيلي انتهاكًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة، الذي يؤكد على ضرورة التعاون بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية من أجل الحفاظ على السلام والأمن الدوليين وتقديم المساعدة الإنسانية. من خلال حظر الأونروا، تتجاهل إسرائيل دور الأمم المتحدة وتعمل على تقويض استقلالية وكالاتها، مما يمثل خرقًا صارخًا لالتزاماتها كدولة عضو في المنظمة.
إضافة إلى ذلك، يمثل هذا الحظر انتهاكًا لمبدأ ((عدم التمييز)) الذي يشكل أساسًا في القانون الدولي، حيث يتم تقديم المساعدة الإنسانية بغض النظر عن القومية أو العرق. ومعروف أن الأونروا تقدم خدماتها حصرياً للاجئين الفلسطينيين بسبب وضعهم الخاص، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة وجرى تأكيده من قبل المجتمع الدولي.
يندرج تصرف الكنيست ضمن سلسلة من الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي الإنساني، خاصة أن القانون الدولي يفرض على الدول المحتلة واجب حماية حقوق السكان المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وضمان وصول المساعدات الإنسانية. إذ يعد القانون الدولي الإنساني، الذي يستمد أحكامه من اتفاقيات جنيف، حظرًا لأي قيود تعيق العمل الإنساني الموجه للسكان المحتاجين.
يؤكد القانون الدولي الإنساني على أهمية ((حياد)) المنظمات الإنسانية وعدم تدخلها في النزاعات السياسية، وهو مبدأ تحترمه الأونروا في عملها، إذ تقتصر مهمتها على تقديم الدعم للاجئين الفلسطينيين دون التدخل في النزاع. وبالتالي، فإن حظر عملها في الأراضي الفلسطينية يشكل تضييقًا على هذا العمل الإنساني ويزيد من معاناة اللاجئين الفلسطينيين.
لا شك أن قرار حظر الأونروا قد يؤثر سلباً على الاستقرار في المنطقة، حيث إن وجود هذه الوكالة يساهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية عن اللاجئين الفلسطينيين الذين يعانون من ظروف صعبة، لا سيما في المناطق المحاصرة مثل غزة. ومع حظر أنشطتها، ستزداد معاناة اللاجئين، مما قد يؤدي إلى تأجيج الأوضاع وخلق مزيد من التوترات في المنطقة.
علاوة على ذلك، قد يدفع هذا القرار الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إعادة النظر في علاقاتها مع إسرائيل، خصوصاً تلك الدول التي تدعم بشكل رئيسي ميزانية الأونروا، وهو ما قد ينعكس على صورة إسرائيل الدولية ويضعف من مواقفها أمام المجتمع الدولي.
أدانت الأمم المتحدة وعدد من الدول القرار الإسرائيلي، معتبرةً إياه تقويضاً للعمل الإنساني وتجاهلاً للالتزامات الدولية. كما طالبت الأمانة العامة للأمم المتحدة إسرائيل بالعدول عن قرارها والسماح للأونروا بممارسة مهامها بحرية في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.
يأتي هذا القرار في وقت يعاني فيه التمويل المقدم للأونروا من نقص شديد بسبب انسحاب بعض الدول الداعمة، وهو ما يزيد من أعباء الوكالة ويضعها في موقف صعب يهدد قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية. ومن شأن القرار الإسرائيلي أن يزيد من تعقيد الوضع ويجعل تقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين تحدياً إضافيًا.
اخيرا: يمثل تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر الأونروا خطوة تصعيدية في مواجهة المجتمع الدولي، إذ تتجاوز هذا القرار كل المواثيق والقوانين الدولية التي تضمن حق اللاجئين في تلقي المساعدات الإنسانية وحمايتهم من التمييز والتهميش. ويزيد هذا القرار من احتمالات التصعيد في المنطقة، ويؤدي إلى تعميق معاناة اللاجئين الفلسطينيين وحرمانهم من الخدمات التي يعتمدون عليها.
يتطلب الوضع الحالي موقفًا حاسمًا من المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بالالتزام بمواثيق الأمم المتحدة والقوانين الدولية، حتى يتسنى للأونروا الاستمرار في أداء دورها الإنساني في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، بما يحفظ كرامتهم ويخفف من معاناتهم الإنسانية.

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