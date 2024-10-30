تصويت الكنيست بحظر الأونروا.. انتهاك للمواثيق الدولية وتداعيات على الاستقرار الإقليمي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أ.د. حسن الدعجة
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً وأحدثت توترات على الصعيدين الإقليمي والدولي، صوت الكنيست الإسرائيلي مؤخرًا لصالح قرار يقضي بحظر نشاطات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) داخل إسرائيل وفي بعض المناطق الفلسطينية المحتلة. يعتبر هذا القرار غير مسبوق من ناحية كونه يستهدف مؤسسة تابعة للأمم المتحدة تعنى برعاية اللاجئين الفلسطينيين وتقديم الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية لهم. ويرى مراقبون أن هذا التصويت يمثل انتهاكًا صارخًا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية وميثاق الأمم المتحدة، إضافة إلى كونه تحدياً للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني.
تأسست الأونروا عام 1949 بعد النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 1948، وهي المنظمة الوحيدة التابعة للأمم المتحدة التي تقدم خدمات مباشرة للاجئين من خلال برامج في مجالات التعليم والصحة والإغاثة الاجتماعية. إذ تلتزم الأونروا بتقديم الدعم لأكثر من 5.7 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق مختلفة، تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة وسورية ولبنان والأردن. يعكس دور الأونروا التزام المجتمع الدولي بدعم اللاجئين الفلسطينيين إلى حين إيجاد حل عادل لقضيتهم.
يرى بعض الساسة الإسرائيليين أن الأونروا تلعب دورًا في تعزيز ((رواية اللاجئين)) وأن خدماتها تحافظ على حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتدعم حقهم في العودة، الذي يمثل بالنسبة لإسرائيل تهديدًا ديموغرافيًا. ويعتقد هؤلاء الساسة أن تقليص نشاطات الأونروا من شأنه تقليل الحديث عن قضية اللاجئين كجزء من استراتيجية طويلة الأمد تهدف لتجاوز هذه القضية أو تصفيتها كأحد بنود الحل النهائي.
كما يشير بعض المحللين إلى أن القرار يأتي في سياق أوسع، يتماشى مع محاولات إسرائيلية لتغيير الوضع القانوني والسياسي لبعض المناطق الفلسطينية المحتلة، خاصة في القدس الشرقية التي تصفها الأونروا بأنها إحدى مناطق عملياتها الأساسية، بينما تراها إسرائيل ((عاصمة موحدة)) لها. هذا التوتر يعكس تباينًا عميقًا بين إسرائيل والمجتمع الدولي بشأن وضع القدس ووضع اللاجئين الفلسطينيين.
يعد هذا القرار الإسرائيلي انتهاكًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة، الذي يؤكد على ضرورة التعاون بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية من أجل الحفاظ على السلام والأمن الدوليين وتقديم المساعدة الإنسانية. من خلال حظر الأونروا، تتجاهل إسرائيل دور الأمم المتحدة وتعمل على تقويض استقلالية وكالاتها، مما يمثل خرقًا صارخًا لالتزاماتها كدولة عضو في المنظمة.
إضافة إلى ذلك، يمثل هذا الحظر انتهاكًا لمبدأ ((عدم التمييز)) الذي يشكل أساسًا في القانون الدولي، حيث يتم تقديم المساعدة الإنسانية بغض النظر عن القومية أو العرق. ومعروف أن الأونروا تقدم خدماتها حصرياً للاجئين الفلسطينيين بسبب وضعهم الخاص، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة وجرى تأكيده من قبل المجتمع الدولي.
يندرج تصرف الكنيست ضمن سلسلة من الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي الإنساني، خاصة أن القانون الدولي يفرض على الدول المحتلة واجب حماية حقوق السكان المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وضمان وصول المساعدات الإنسانية. إذ يعد القانون الدولي الإنساني، الذي يستمد أحكامه من اتفاقيات جنيف، حظرًا لأي قيود تعيق العمل الإنساني الموجه للسكان المحتاجين.
يؤكد القانون الدولي الإنساني على أهمية ((حياد)) المنظمات الإنسانية وعدم تدخلها في النزاعات السياسية، وهو مبدأ تحترمه الأونروا في عملها، إذ تقتصر مهمتها على تقديم الدعم للاجئين الفلسطينيين دون التدخل في النزاع. وبالتالي، فإن حظر عملها في الأراضي الفلسطينية يشكل تضييقًا على هذا العمل الإنساني ويزيد من معاناة اللاجئين الفلسطينيين.
لا شك أن قرار حظر الأونروا قد يؤثر سلباً على الاستقرار في المنطقة، حيث إن وجود هذه الوكالة يساهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية عن اللاجئين الفلسطينيين الذين يعانون من ظروف صعبة، لا سيما في المناطق المحاصرة مثل غزة. ومع حظر أنشطتها، ستزداد معاناة اللاجئين، مما قد يؤدي إلى تأجيج الأوضاع وخلق مزيد من التوترات في المنطقة.
علاوة على ذلك، قد يدفع هذا القرار الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إعادة النظر في علاقاتها مع إسرائيل، خصوصاً تلك الدول التي تدعم بشكل رئيسي ميزانية الأونروا، وهو ما قد ينعكس على صورة إسرائيل الدولية ويضعف من مواقفها أمام المجتمع الدولي.
أدانت الأمم المتحدة وعدد من الدول القرار الإسرائيلي، معتبرةً إياه تقويضاً للعمل الإنساني وتجاهلاً للالتزامات الدولية. كما طالبت الأمانة العامة للأمم المتحدة إسرائيل بالعدول عن قرارها والسماح للأونروا بممارسة مهامها بحرية في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.
يأتي هذا القرار في وقت يعاني فيه التمويل المقدم للأونروا من نقص شديد بسبب انسحاب بعض الدول الداعمة، وهو ما يزيد من أعباء الوكالة ويضعها في موقف صعب يهدد قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية. ومن شأن القرار الإسرائيلي أن يزيد من تعقيد الوضع ويجعل تقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين تحدياً إضافيًا.
اخيرا: يمثل تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر الأونروا خطوة تصعيدية في مواجهة المجتمع الدولي، إذ تتجاوز هذا القرار كل المواثيق والقوانين الدولية التي تضمن حق اللاجئين في تلقي المساعدات الإنسانية وحمايتهم من التمييز والتهميش. ويزيد هذا القرار من احتمالات التصعيد في المنطقة، ويؤدي إلى تعميق معاناة اللاجئين الفلسطينيين وحرمانهم من الخدمات التي يعتمدون عليها.
يتطلب الوضع الحالي موقفًا حاسمًا من المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بالالتزام بمواثيق الأمم المتحدة والقوانين الدولية، حتى يتسنى للأونروا الاستمرار في أداء دورها الإنساني في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، بما يحفظ كرامتهم ويخفف من معاناتهم الإنسانية.
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