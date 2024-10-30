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هل سيكون الـمستقبل مرعبا مع الذكاء الاصطناعي؟

10/30/2024 11:27:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
د. محمود أبو فروة الرجبي






واهم من يعتقد أن الذكاء الاصطناعي لن يغير العالم في وقت أقرب مما نتصور، وسيكون بعيدا عن مجريات الحياة من يظن أنه سيكون بمعزل عنه بأي شكل من الأشكال، فهو تسونامي جارف لن يرحم أي إنسان يعيش في هذا الكوكب ما دام متصلا بالإنترنت.
دخل الذكاء الاصناعي مختلف مجالات الحياة، وأصبح واقعا لا يمكن التغافل عنه، وما دامت حياتنا بدأت تتغير بسببه، فلا بد من استشراف بعض التغيرات التي ستصيب البشرية بسببه.
من المؤكد أن الحياة مع الذكاء الاصطناعي ستصبح أسهل، وأكثر تعقيدا في الوقت نفسه، فبقدر ما قدمت لنا الحضارة اختراعات جعلت حياتنا أسهل، أدت إلى جعل حياتنا الاجتماعية أعقد، والمتابع لشؤون الحياة يعلم أن كل اختراع جديد تضيفه البشرية، تتأثر به الحياة الاجتماعية، وتنعكس على الفرد الذي يصبح أكثر فردانية، وأنانية، ويقل شعوره مع الآخرين– في غالب الأحيان-.
ستزداد الفجوة بين الأغنياء والفقراء وبين العالم الأول وبقية العوالم، مع زيادة انتشار وتأثير الذكاء الصناعي، وسيتحول العالم مع مرور الوقت إلى طبقة صغيرة من الأثرياء، تتحكم بالنسبة العظمى من ثروات وموارد العالم، وستعود العبودية تدريجيا، فيما أطلق عليه مصطلح العبودية الرقمية، وهي عبودية تجعل الإنسان يشعر انه حر، ولديه الخيارات كلها، وفي الواقع هو عبد لا يملك قراره، فبقدر ما سيوسع الذكاء الاصطناعي خيارات الإنسان، ولكنها ستكون وهمية، ووبالا عليه في غالب الأحيان.
والأمر نفسه سينعكس على الرقابة على الناس في مختلف أنحاء العالم، مما يؤدي إلى ذوبان الحرية الفردية، وفي هذا السياق سأتحدث عن موضوع واحد يعد وكأنه من الخيال العلمي، ولكن السنين القادمة ستجعله واقعا وهو التجارب القائمة على محاولة ترجمة الأفكار في داخل الإنسان إلى كلام يمكن أن يقرأ من الآخرين، ومن يرد على مثل هذا الطموح ويقول إنه ضرب من الخيال، يمكن أن يعود بالذاكرة إلى التاريخ القديم فيجد أن الطيران، وعمليات نقل الأعضاء، والإنترنت، وغيرها من المستحدثات كانت خيالا محضا، ولكننا نجدها اليوم واقعا في حياتنا، وعندما يصبح هذا الأمر واقعا تزداد الحلقة إطباقا على الناس، وتجعلهم غير قادرين على التعبير عن مشاعرهم بحرية، مما سيؤدي إلى عقد نفسية، ومشاكل لا حصر لها.
في عالم الذكاء الاصطناعي، وقدرته على إنجاز الأعمال التي تقوم بها البشرية، ستقل الحاجة للعمال، والموظفين، ويزداد جشع الشركات عابرة القارات وغيرها، ولا نستبعد أن يستيفظ الناس ليجدوا أنفسهم بلا وظائف، وكي لا يتهمنا أحد بالتشاؤم، ليرى ما يحصل في العالم الآن، وبعدها سيعرف أن هناك مقدمات غير مبشرة في هذا المجال، تزيد من معاناة الفقراء، وقد تقضي على بقايا الطبقة الـمتوسطة التي تتآكل في غالبية دول العالم.
هذه بعض التغيرات البسيطة التي ستطال البشرية بسبب الذكاء الاصطناعي، وهي ذكرت هنا على سبيل المثال لا الحصر، ويبدو أننا قادمون على مجهول مليء بالتحديات، ومع ذلك، فهناك بعض الأمل، ولكنه معقود على أخلاقيات الأطراف الأقوى في العالم، ولا نعتقد أنها ستلتزم بها، والقادم سيرينا ما قد يحصل.

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