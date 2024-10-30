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مواجهة التسرب المدرسي لمنع تأثيره على جودة التعليم.. كيف؟

10/30/2024 11:27:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
آلاء مظهر






عمان – في وقت يلتحق فيه نحو 4 آلاف دارس بـ204 مراكز لتعزيز الثقافة للمتسربين، المنتشرة في المملكة، تعد نسبة التسرب من المدارس في الأردن قليلة، إذا ما قورنت مع النسب في الدول العربية والعالم.
وفي الأردن، قد لا تبدو هذه المشكلة أو التحدي واسع النطاق، لكنها تحمل في طياتها مخاطر تجعل التصدي لها ضروريا، وهو ما تعمل عليه وزارة التربية والتعليم، بحيث اتخذت إجراءات للحد منها لضمان تحسين جودة التعليم وتقديم فرص متكافئة للجميع، ما يعزز من تنمية المجتمع.
وبينما يبقى تحدي التسرب المدرسي أو الانقطاع عن التعليم، مصدر قلق كبير لراسمي السياسات التعليمية، كون هذه المشكلة لا تؤثر على مستقبل الأفراد فقط، بل تنعكس سلبا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وجودة التعليم، دعا خبراء تربويون القائمين على النظام التربوي، لتبني إستراتيجيات متعددة لتطوير العملية التعليمية برمتها.
إلى ذلك، قال الناطق الإعلامي للوزارة د.عاصم العمري، إن الوزارة تتعامل ضمن خطتها للحد من التسرب المدرسي بأسلوبين "وقائي يتضمن تدابير وإجراءات وقائية، وعلاجي يهدف للحد من التسرب، عبر تنفيذ برامج تعليم غير نظامي".
وأضاف، إن "الأسلوب الوقائي ينفذ عبر قانون الوزارة رقم 3 لسنة 1994 وتعديلاته، والذي يؤكد أن المرحلة الأساسية إلزامية من الصف الأول الأساسي ولغاية الصف الـ10، كما تتابع حضور وغياب الطلبة، عن طريق مربي الصفوف والمرشدين التربويين، الذين يتابعون ايضا غياب الطلبة ويتواصلون مع أولياء أمور المتسربين منهم، وأحيانا يجري التواصل مع الحاكم الإداري في بعض الحالات، لإعادة الطالب الى المدرسة".
وبين العمري، أن الإجراء العلاجي عبر التحاق 4 آلاف طالب بمراكز المتسربين، يتكون من حلقات وبرامج عديدة، فالملتحق بها يمكنه إكمال دراسته بعد إنهاء البرامج فيها كدارس غير نظامي (دراسة منزلية)، أو تمكنه من الالتحاق بمؤسسة التدريب المهني.
وأشار إلى أن نسبة التسرب في المملكة قليلة إذ ما قورنت بالنسب في الدول العربية والعالم، اذ تتراوح في الأردن بين 3 إلى 4/ 1000 طالب، وتعد من أفضل النسب عالميا.
مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي بالوزارة سابقا د.محمد أبوغزلة، قال إن "التعليم حق أساسي وإنساني، يجب أن يحصل عليه الفرد بموجب الدساتير والمواثيق الدولية والتشريعات، وفي الأردن حق التعليم إلزامي، أقره الدستور في مادته الـ(6)".
ويرى أبو غزلة، أن خطة التنمية المستدامة 2030 بأهدافها الـ17 ومبادراتها، تقاطعت مع بعضها، ومشيرا الى ان الهدف الـ4 المتعلق بضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة، محرك أساس يسهم بتحقيق هذه الأهداف، كما أن غايات هذا الهدف، تؤكد أهمية تأمين وصول التعليم للجميع.
وعزا أبو غزلة، التسرب من المدارس لأسباب اقتصادية واجتماعية وتعليمية وثقافية، تحول دون التحاقهم بالتعليم، أو تدفعهم للتسرب، وأحيانا عدم إتاحة الفرصة لهم لإكمال تعليمهم، بخاصة من يعانون من العنف أو الفقر أو التنمر، أو حتى من يعانون من الفقر التعليمي أو تدني تحصيلهم الدراسي، أو حتى ممن يجبرن على الزواج المبكر من الفتيات.
وأضاف، "كما أن هناك أسبابا أخرى تتعلق بالمتعلم نفسه كضعف تحصيله وانخفاض دافعيته، أو صعوبة تعلمه، والتي ترجع أسبابها أحيانا لتعامل المعلم معه أو مناسبة موضوعات التعلم المقدمة له من المعلم، فضلا عن طريقة إدارة المعلم لها، ما يتسبب لهم بمشكلات تعليمية، بخاصة في ظل غياب البرامج الإرشادية من المدرسة، والتي قد تساعد على حل مشكلاته لو توافرت.
وبين أبو غزلة، أن هذه الأسباب مجتمعة، تؤدي لتشكيل حواجز بين الطلبة والمدارس والتعليم، وبالتالي تدفعهم للتسرب منها، وهي بذلك تخفض من جودة التعليم، وتؤثر على دوره في التنمية المستدامة، لافتا إلى أن هذا الحال، ينطبق على طلبة متسربين برغم وجود تعليمات وإجراءات إدارية لمتابعتهم مع الحكام الإداريين، وتلزم أولياء أمورهم بإحضارهم للمدارس.
وأوضح أن الوزارة طرحت مبادرات للحد من التسرب في خطتها الإستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم في الأردن 2020-2025، بهدف تحسين جودة التعليم، وتوسيع الوصول إليه، وإرساء مهارات المعلمين، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، اذ بدأت بالتوسع برياض الأطفال، وتطوير المناهج بالتعاون مع المركز الوطني للمناهج، بالإضافة لبرامج تعدها في مجال التعليم النظامي والإجراءات الإدارية التي تتخذها لمكافحة التسرب، ووضعت إستراتيجية للتعليم المتمازج، ونظاما للتعلم الإلكتروني لضمان توفير التعليم للجميع.
وأشار إلى تبني مشاريع مثل "بيتك في التعليم المهني" وفق فلسفة تربوية حديثة، ونظمت مبادرات لتوفير البنية التحتية في المدارس الآمنة والصحية، وضعت خططا لإدارة المخاطر والأزمات لضمان استمرارية التعليم، وتطوير نظم المعلومات التربوية لتحقيق التنمية المستدامة واتخاذ القرارات الرشيدة حولها.
وشدد أبو غزلة، على استمرار الوزارة بجهودها، والحد من التسرب، وبغير ذلك سيؤثر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بل وستمتد آثاره للنظام التعليمي والطلبة، وستظهر آثاره السلبية على جودة التعليم، وفعاليته نتيجة ترك الطلبة للمدارس قبل إنهاء تعليمهم، وفقدان طلبة فرص الحصول على تعليم جيد، وبالتالي نقص في الكفاءات والمهارات، بخاصة الحياتية لأي عمل مستقبلي لهم.
وأشار إلى أن التسرب، هدر تربوي ومالي واجتماعي يرهق الدولة، ويتسبب بإضعاف البنية الاقتصادية والإنتاجية لها وللمجتمع، ويزيد من حجم المشاكل الاجتماعية والتربوية والاقتصادية، ويؤثر على تحقيق التنمية المستدامة، لذا يتطلب من القائمين على النظام التربوي، تبني إستراتيجيات لتطوير التعليم، وجعله جاذبا للمتعلمين والمعلمين.
ودعا أبو غزلة لتطوير التشريعات الإلزامية للأهل للتبليغ عن التسرب وفق إجراءات رادعة، تلزم الطلبة بالالتحاق بالمدرسة حتى سن معين، ووضع خطط للاستمرار بتحسين جودة التعليم عبر التركيز على تطوير المناهج الدراسية بالتعاون مع المعنيين في المركز الوطني للمناهج، لتكون هذه المناهج أكثر تفاعلاً مع اهتمامات الطلبة، وربطها بالمهارات الحياتية والتوظيفية لزيادة دافعيتهم للتعلم، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للمتعلمين.
وأكد أهمية الاستمرار بالتوسع بمبادرات تطوير التعليم المهني ومساراته، لترتبط باحتياجات السوق والمجتمع، وتفعيل قوانين عمل الأطفال، واستخدام منهجيات علمية متقدمة لرصد التسرب، وإنشاء قاعدة بيانات تساعد باتخاذ القرارات المناسبة، وتحديد أسباب التسرب بدقة، ووضع خطط لمعالجته، بما يضمن تحقيق تعليم مستدام مدى الحياة.
ورأى المستشار التربوي فيصل تايه، أن هناك كثيرا من التحديات والعوائق التي تواجهها العملية التعليمية، وهي مستمرة بالتطوير والتحديث، بخاصة ونحن نمضي لتطبيق خطة التحديث الاقتصادي، من بينها ظاهرة التسرب التي تحتاج لجهود متواصلة لاجتثاثها من جذورها والحد من تأثيرها على سوية العملية التعليمية.
وبين أن مشكلة التسرب، تربوية واجتماعية خطرة، تؤثر سلباً على حياة الأفراد والمجتمع، فالتسرب من العملية التعليمية يمكن أن يؤدي لتفاقم البطالة والفقر والجهل، ويؤثر على النمو الاقتصادي والاجتماعي.
ولمكافحته، أكد تايه، ضرورة توفير بيئة تعليمية مناسبة جاذبة ومحفزة وصحية، وتحسين جودة التعليم بخاصة في المدارس المكتظة وفي المحافظات، وتوفير الدعم المالي والتعليمي للطلبة وأسرهم، ووسائل تعليم جذابة، ومكافحة الفقر والتمييز والعنف المدرسي، وتعزيز دور الأسرة والمجتمع، بدعم التعليم وإشراك الطلبة بأنشطة خارج المدرسة.
وبين أن مشاكل التسرب من التعليم وعمالة الأطفال مرتبطة ببعضها، اذ يسرب آباء أبناءهم من المدارس، ليعملوا بهدف الإنفاق على أسرهم، أو تزويجهم، لافتا إلى أن الأردن يواجه تحديات كبيرة في مواجهة ظاهرة عمل الأطفال والتسرب، وهناك حاجة ماسة لتحديث التشريعات وتشديد الإجراءات لمكافحتها.
وشدد تايه، على ضرورة أن تكون هناك رقابة أكثر على سوق العمل، وتعزيز جهود منع التسرب وضمان حق الأطفال بالتعليم، منوها إلى أن الحد منه يستند على منظومة إجراءات متكاملة، منها الاهتمام بالمرافق والخدمات التعليمية، وجعلها جذابة مرتبطة بواقع الطلبة، وتحسين المعاملات والممارسات المتبعة بالاتصال التعليمي، وبنائها على مبادئ التربية الحديثة القائمة على أساس أن الطالب مركز اهتمام العملية التربوية، ومنع تشغيل الأطفال قطعيا، وبإجراءات صارمة، أبرزها تفعيل العمل بقانون التعليم الإلزامي، وتطبيق عقوباته.
ولفت الى توفير خدمات توجيه وإرشاد نفسي وتربوي واجتماعي، وتأكيد إدارات المدارس ضرورة وجود مرشد اجتماعي في كل مدرسة، ليقدم مساعدة للإدارة التعليمية والأسر بحل مشاكل عدة منها التسرب، وأن تكون هناك حصص أسبوعية أو شهرية من المرشد للأهل والطلبة، لمناقشة عوامل التسرب وإمكانية الحد منها.
الخبير التربوي عايش النوايسة، عرف التسرب من المدارس، بأنه الانقطاع المتواصل للطلبة عن التعلم والمدرسة، لمدة عام أو أكثر، مبينا أن الأردن من الدول ذات النسب المنخفضة جدا في التسرب، إذ يشكل 3/ 1000 طالب، وهي نسبة قليلة مقارنة بالمستويين الإقليمي والعالمي.
وأشار إلى أنه برغم أن نسبة التسرب في الأردن قليلة مقارنة بغيرها من الدول، لكن الوزارة تولي أهمية كبيرة له، لذا نجد إجراءات علاجه مرتبطة بخطط الوزارة الإستراتيجية أو التنفيذية، مبينا أن التوجهات الدولية تقضي بالحد من التسرب، بخاصة في مرحلة التعليم الإلزامي التي توجب على الوزارة فرض إجراءات، تلزم أولياء الأمور بانتظام أبنائهم في الدراسة، عن طريق مخاطبة الحاكم الإداري لإعادة الطلبة لمقاعدهم.
وأكد النوايسة أن الظواهر السلبية تترك أثرا في التعلم والتعليم، ومنها التسرب حتى لو كان بنسب منخفضة، وذلك لم يثن الوزارة عن مواصلة جهودها للحد على نحو نهائي من الظاهرة، وخفض نسبها لأدنى المعدلات، كونها من الظواهر السلبية، وتترك أثرا سلبيا على جودة التعلم والتعليم.
وأوضح أن الوزارة عملت بصورة منظمة على الاستجابة للمشاكل والتحديات التي تواجهها في إطار يعتمد على مأسسة العمليات، وعبر أدلة مرتبطة بإجراءات منتظمة ومحددة المسؤولية والزمن، ومنها التسرب.
وأضاف، أنه للحد من أثر التسرب على التعليم، طورت الوزارة دليلاً للحد منه، وهذه خطوة مهمة لضبط العملية التعليمية، وتحد من التشوهات التي يمكن أن تؤثر على النظام التعليمي، وتربط العمليات مع أطر الوزارة بالمتابعة والتقييم، لمعرفة فاعلية أدلتها وإجراءاتها، وتساعد التربويين في ضبط أي خلل في أي خطة أو برنامج أو دليل لمعالجة التسرب.

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