مواجهة التسرب المدرسي لمنع تأثيره على جودة التعليم.. كيف؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
آلاء مظهر
عمان – في وقت يلتحق فيه نحو 4 آلاف دارس بـ204 مراكز لتعزيز الثقافة للمتسربين، المنتشرة في المملكة، تعد نسبة التسرب من المدارس في الأردن قليلة، إذا ما قورنت مع النسب في الدول العربية والعالم.
وفي الأردن، قد لا تبدو هذه المشكلة أو التحدي واسع النطاق، لكنها تحمل في طياتها مخاطر تجعل التصدي لها ضروريا، وهو ما تعمل عليه وزارة التربية
والتعليم، بحيث اتخذت إجراءات للحد منها لضمان تحسين جودة التعليم
وتقديم فرص متكافئة للجميع، ما يعزز من تنمية المجتمع.
وبينما يبقى تحدي التسرب المدرسي أو الانقطاع عن التعليم، مصدر قلق كبير لراسمي السياسات التعليمية، كون هذه المشكلة لا تؤثر على مستقبل الأفراد فقط، بل تنعكس سلبا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وجودة التعليم، دعا خبراء تربويون القائمين على النظام التربوي، لتبني إستراتيجيات متعددة لتطوير العملية التعليمية برمتها.
إلى ذلك، قال الناطق الإعلامي للوزارة د.عاصم العمري، إن الوزارة تتعامل ضمن خطتها للحد من التسرب المدرسي بأسلوبين "وقائي يتضمن تدابير وإجراءات وقائية، وعلاجي يهدف للحد من التسرب، عبر تنفيذ برامج تعليم غير نظامي".
وأضاف، إن "الأسلوب الوقائي ينفذ عبر قانون الوزارة رقم 3 لسنة 1994 وتعديلاته، والذي يؤكد أن المرحلة الأساسية إلزامية من الصف الأول الأساسي ولغاية الصف الـ10، كما تتابع حضور وغياب الطلبة، عن طريق مربي الصفوف والمرشدين التربويين، الذين يتابعون ايضا غياب الطلبة ويتواصلون مع أولياء أمور المتسربين منهم، وأحيانا يجري التواصل مع الحاكم الإداري في بعض الحالات، لإعادة الطالب الى المدرسة".
وبين العمري، أن الإجراء العلاجي عبر التحاق 4 آلاف طالب بمراكز المتسربين، يتكون من حلقات وبرامج عديدة، فالملتحق بها يمكنه إكمال دراسته بعد إنهاء البرامج فيها كدارس غير نظامي (دراسة منزلية)، أو تمكنه من الالتحاق بمؤسسة التدريب المهني.
وأشار إلى أن نسبة التسرب في المملكة قليلة إذ ما قورنت بالنسب في الدول العربية والعالم، اذ تتراوح في الأردن بين 3 إلى 4/ 1000 طالب، وتعد من أفضل النسب عالميا.
مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي بالوزارة سابقا د.محمد أبوغزلة، قال إن "التعليم حق أساسي وإنساني، يجب أن يحصل عليه الفرد بموجب الدساتير والمواثيق الدولية والتشريعات، وفي الأردن حق التعليم إلزامي، أقره الدستور في مادته الـ(6)".
ويرى أبو غزلة، أن خطة التنمية المستدامة 2030 بأهدافها الـ17 ومبادراتها، تقاطعت مع بعضها، ومشيرا الى ان الهدف الـ4 المتعلق بضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة، محرك أساس يسهم بتحقيق هذه الأهداف، كما أن غايات هذا الهدف، تؤكد أهمية تأمين وصول التعليم للجميع.
وعزا أبو غزلة، التسرب من المدارس لأسباب اقتصادية واجتماعية وتعليمية وثقافية، تحول دون التحاقهم بالتعليم، أو تدفعهم للتسرب، وأحيانا عدم إتاحة الفرصة لهم لإكمال تعليمهم، بخاصة من يعانون من العنف أو الفقر أو التنمر، أو حتى من يعانون من الفقر التعليمي أو تدني تحصيلهم الدراسي، أو حتى ممن يجبرن على الزواج المبكر من الفتيات.
وأضاف، "كما أن هناك أسبابا أخرى تتعلق بالمتعلم نفسه كضعف تحصيله وانخفاض دافعيته، أو صعوبة تعلمه، والتي ترجع أسبابها أحيانا لتعامل المعلم معه أو مناسبة موضوعات التعلم المقدمة له من المعلم، فضلا عن طريقة إدارة المعلم لها، ما يتسبب لهم بمشكلات تعليمية، بخاصة في ظل غياب البرامج الإرشادية من المدرسة، والتي قد تساعد على حل مشكلاته لو توافرت.
وبين أبو غزلة، أن هذه الأسباب مجتمعة، تؤدي لتشكيل حواجز بين الطلبة والمدارس والتعليم، وبالتالي تدفعهم للتسرب منها، وهي بذلك تخفض من جودة التعليم، وتؤثر على دوره في التنمية المستدامة، لافتا إلى أن هذا الحال، ينطبق على طلبة متسربين برغم وجود تعليمات وإجراءات إدارية لمتابعتهم مع الحكام الإداريين، وتلزم أولياء أمورهم بإحضارهم للمدارس.
وأوضح أن الوزارة طرحت مبادرات للحد من التسرب في خطتها الإستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم في الأردن 2020-2025، بهدف تحسين جودة التعليم، وتوسيع الوصول إليه، وإرساء مهارات المعلمين، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، اذ بدأت بالتوسع برياض الأطفال، وتطوير المناهج بالتعاون مع المركز الوطني للمناهج، بالإضافة لبرامج تعدها في مجال التعليم النظامي والإجراءات الإدارية التي تتخذها لمكافحة التسرب، ووضعت إستراتيجية للتعليم المتمازج، ونظاما للتعلم الإلكتروني لضمان توفير التعليم للجميع.
وأشار إلى تبني مشاريع مثل "بيتك في التعليم المهني" وفق فلسفة تربوية حديثة، ونظمت مبادرات لتوفير البنية التحتية في المدارس الآمنة والصحية، وضعت خططا لإدارة المخاطر والأزمات لضمان استمرارية التعليم، وتطوير نظم المعلومات التربوية لتحقيق التنمية المستدامة واتخاذ القرارات الرشيدة حولها.
وشدد أبو غزلة، على استمرار الوزارة بجهودها، والحد من التسرب، وبغير ذلك سيؤثر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بل وستمتد آثاره للنظام التعليمي والطلبة، وستظهر آثاره السلبية على جودة التعليم، وفعاليته نتيجة ترك الطلبة للمدارس قبل إنهاء تعليمهم، وفقدان طلبة فرص الحصول على تعليم جيد، وبالتالي نقص في الكفاءات والمهارات، بخاصة الحياتية لأي عمل مستقبلي لهم.
وأشار إلى أن التسرب، هدر تربوي ومالي واجتماعي يرهق الدولة، ويتسبب بإضعاف البنية الاقتصادية والإنتاجية لها وللمجتمع، ويزيد من حجم المشاكل الاجتماعية والتربوية والاقتصادية، ويؤثر على تحقيق التنمية المستدامة، لذا يتطلب من القائمين على النظام التربوي، تبني إستراتيجيات لتطوير التعليم، وجعله جاذبا للمتعلمين والمعلمين.
ودعا أبو غزلة لتطوير التشريعات الإلزامية للأهل للتبليغ عن التسرب وفق إجراءات رادعة، تلزم الطلبة بالالتحاق بالمدرسة حتى سن معين، ووضع خطط للاستمرار بتحسين جودة التعليم عبر التركيز على تطوير المناهج الدراسية بالتعاون مع المعنيين في المركز الوطني للمناهج، لتكون هذه المناهج أكثر تفاعلاً مع اهتمامات الطلبة، وربطها بالمهارات الحياتية والتوظيفية لزيادة دافعيتهم للتعلم، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للمتعلمين.
وأكد أهمية الاستمرار بالتوسع بمبادرات تطوير التعليم المهني ومساراته، لترتبط باحتياجات السوق والمجتمع، وتفعيل قوانين عمل الأطفال، واستخدام منهجيات علمية متقدمة لرصد التسرب، وإنشاء قاعدة بيانات تساعد باتخاذ القرارات المناسبة، وتحديد أسباب التسرب بدقة، ووضع خطط لمعالجته، بما يضمن تحقيق تعليم مستدام مدى الحياة.
ورأى المستشار التربوي فيصل تايه، أن هناك كثيرا من التحديات والعوائق التي تواجهها العملية التعليمية، وهي مستمرة بالتطوير والتحديث، بخاصة ونحن نمضي لتطبيق خطة التحديث الاقتصادي، من بينها ظاهرة التسرب التي تحتاج لجهود متواصلة لاجتثاثها من جذورها والحد من تأثيرها على سوية العملية التعليمية.
وبين أن مشكلة التسرب، تربوية واجتماعية خطرة، تؤثر سلباً على حياة الأفراد والمجتمع، فالتسرب من العملية التعليمية يمكن أن يؤدي لتفاقم البطالة والفقر والجهل، ويؤثر على النمو الاقتصادي والاجتماعي.
ولمكافحته، أكد تايه، ضرورة توفير بيئة تعليمية مناسبة جاذبة ومحفزة وصحية، وتحسين جودة التعليم بخاصة في المدارس المكتظة وفي المحافظات، وتوفير الدعم المالي والتعليمي للطلبة وأسرهم، ووسائل تعليم جذابة، ومكافحة الفقر والتمييز والعنف المدرسي، وتعزيز دور الأسرة والمجتمع، بدعم التعليم وإشراك الطلبة بأنشطة خارج المدرسة.
وبين أن مشاكل التسرب من التعليم وعمالة الأطفال مرتبطة ببعضها، اذ يسرب آباء أبناءهم من المدارس، ليعملوا بهدف الإنفاق على أسرهم، أو تزويجهم، لافتا إلى أن الأردن يواجه تحديات كبيرة في مواجهة ظاهرة عمل الأطفال والتسرب، وهناك حاجة ماسة لتحديث التشريعات وتشديد الإجراءات لمكافحتها.
وشدد تايه، على ضرورة أن تكون هناك رقابة أكثر على سوق العمل، وتعزيز جهود منع التسرب وضمان حق الأطفال بالتعليم، منوها إلى أن الحد منه يستند على منظومة إجراءات متكاملة، منها الاهتمام بالمرافق والخدمات التعليمية، وجعلها جذابة مرتبطة بواقع الطلبة، وتحسين المعاملات والممارسات المتبعة بالاتصال التعليمي، وبنائها على مبادئ التربية الحديثة القائمة على أساس أن الطالب مركز اهتمام العملية التربوية، ومنع تشغيل الأطفال قطعيا، وبإجراءات صارمة، أبرزها تفعيل العمل بقانون التعليم الإلزامي، وتطبيق عقوباته.
ولفت الى توفير خدمات توجيه وإرشاد نفسي وتربوي واجتماعي، وتأكيد إدارات المدارس ضرورة وجود مرشد اجتماعي في كل مدرسة، ليقدم مساعدة للإدارة التعليمية والأسر بحل مشاكل عدة منها التسرب، وأن تكون هناك حصص أسبوعية أو شهرية من المرشد للأهل والطلبة، لمناقشة عوامل التسرب وإمكانية الحد منها.
الخبير التربوي عايش النوايسة، عرف التسرب من المدارس، بأنه الانقطاع المتواصل للطلبة عن التعلم والمدرسة، لمدة عام أو أكثر، مبينا أن الأردن من الدول ذات النسب المنخفضة جدا في التسرب، إذ يشكل 3/ 1000 طالب، وهي نسبة قليلة مقارنة بالمستويين الإقليمي والعالمي.
وأشار إلى أنه برغم أن نسبة التسرب في الأردن قليلة مقارنة بغيرها من الدول، لكن الوزارة تولي أهمية كبيرة له، لذا نجد إجراءات علاجه مرتبطة بخطط الوزارة الإستراتيجية أو التنفيذية، مبينا أن التوجهات الدولية تقضي بالحد من التسرب، بخاصة في مرحلة التعليم الإلزامي التي توجب على الوزارة فرض إجراءات، تلزم أولياء الأمور بانتظام أبنائهم في الدراسة، عن طريق مخاطبة الحاكم الإداري لإعادة الطلبة لمقاعدهم.
وأكد النوايسة أن الظواهر السلبية تترك أثرا في التعلم والتعليم، ومنها التسرب حتى لو كان بنسب منخفضة، وذلك لم يثن الوزارة عن مواصلة جهودها للحد على نحو نهائي من الظاهرة، وخفض نسبها لأدنى المعدلات، كونها من الظواهر السلبية، وتترك أثرا سلبيا على جودة التعلم والتعليم.
وأوضح أن الوزارة عملت بصورة منظمة على الاستجابة للمشاكل والتحديات التي تواجهها في إطار يعتمد على مأسسة العمليات، وعبر أدلة مرتبطة بإجراءات منتظمة ومحددة المسؤولية والزمن، ومنها التسرب.
وأضاف، أنه للحد من أثر التسرب على التعليم، طورت الوزارة دليلاً للحد منه، وهذه خطوة مهمة لضبط العملية التعليمية، وتحد من التشوهات التي يمكن أن تؤثر على النظام التعليمي، وتربط العمليات مع أطر الوزارة بالمتابعة والتقييم، لمعرفة فاعلية أدلتها وإجراءاتها، وتساعد التربويين في ضبط أي خلل في أي خطة أو برنامج أو دليل لمعالجة التسرب.
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