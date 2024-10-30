خبراء: بناء حوار عربي لتطبيق خطط الاقتصاد الأخضر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
فرح عطيات
عمان – على هامش ورشة عمل بناء القدرات حول الاقتصاد الدائري في قطاعي الزراعة والمياه، التي انعقدت في عمان أول من أمس، قدم خبراء مقترحات للمضي قدماً بهذا النوع من الاقتصاد في الأردن والدول العربية، أبرزها وضع بيانات موحدة، تُساعد بتصميم مؤشرات قابلة للقياس، يمكن عبرها تحديد خريطة طريق قطاعية للتحول نحو هذا المفهوم.
وبرأيهم "فإن هنالك حاجة لإيجاد لغة مشتركة حول هذا المفهوم، وبناء حوار إقليمي بين الدول العربية لتبادل الخبرات فيما بينها بشأن تطبيق خطط الاقتصاد الأخضر".
الممثل الإقليمي للمنطقة العربية للمعهد الدولي لإدارة المياه د. يوسف بروزيين قال لـ"الغد" "إن الاقتصاد الدائري في الدول العربية ما يزال في مراحله الأولى، وهنالك تفاوت بين دولة وأخرى بشأنه"، لافتا إلى أن "هناك دولا سباقة في بعض أوجه هذا الاقتصاد، بخاصة في مجال إعادة تدوير المياه، كالأردن، والسعودية والإمارات، ومصر".
ويعد الأردن، وعُمان، وتونس من الدول المتقدمة بتطبيق الاقتصاد الدائري في إدارة النفايات الصلبة، واستعمالات الحمأة، وفقه، وبشأن استخراج الطاقة من النفايات، "فإن المغرب ومصر، ودولا خليجية تُنفذ مبادرات عدة في هذا الصدد"، وبرغم ذلك تواجه الدول في المنطقة "تحديات عديدة بحسب المنظومة الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية في الدول، لكنها تشترك جميعها بالمعيقات التشريعية والافتقار للأطر التنظيمية التي تسهل الانتقال لهذا الاقتصاد".
وأشار بروزيين إلى "أن نقص التمويل والاستثمارات التكنولوجية والمعرفية، معوق أمام الانتقال للاقتصاد الدائري، وضعف التنسيق بين القطاعات"، وللمضي بتطبيقه، دعا لـ"وضع أطر وتشريعات تساعد في الانتقال إليه".
ومن وجهة نظر الخبير عمر الصالح "فإن المصانع لديها وعي كاف بهذا الاقتصاد الدائري في الأردن، على مستوى إدارة النفايات، وكفاءة الموارد والإنتاج، وتقليل الهدر والاستهلاك"، و"ما يزال التفكير في نهج التصميم الذي يعد أساسا له، والاعتماد على مبدأ الشراء الدائري القائم على المعايير المستدامة، الذي يجعل المواد الأولية قابلة لإعادة التدوير، في مراحله المتأخرة".
وأشار إلى "أن الالتزام الرسمي، وبرغم وجود مبادرات حول بناء القدرات ورفع الوعي، وتنفيذ أخرى في مجال كفاءة الموارد، ليس ضمن مستوى الطموح"، رادا أسباب ذلك لـ"تعدد الإستراتيجيات، وعدم التناغم بينها"، مقترحا حلولاً للمضي بتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري بإيجاد لغة مشتركة حوله، ومن ثم إيجاد بيانات ومصادر معلومات كافية، وصولا لتحقيق تأثير قابل للقياس، يُمكن به مراقبة وتقييم التجارب.
مديرة رفع الوعي وبناء القدرات في برنامج "غرين فوروارد" في الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية عذاري الصادود "فإن وضع الدول العربية متفاوت في الاقتصاد الدائري، فمنها من يقع في المراتب المتقدمة لامتلاكها الخطط والإستراتيجيات وخرائط طريق للقطاعات، وأخرى ضمن المراحل المتوسطة لأنها لم تطبق بعد إستراتيجياتها، وبعضها يصنف على أنها متأخرة لكونها لا تمتلك أيا من تلك الخطوات".
ولكن الدول بشكل عام، بحد قولها "لا تمتلك الخطط على المستوى القطاعي، وإنما على صعيد الدولة فقط، ولذلك فإن الأردن يقع ضمن المراحل المتوسطة في تطبيق الاقتصاد الدائري".
ولفتت إلى "أن الأردن يقع على عاتقه مسؤولية ترجمة الخطط ورؤية التحديث الاقتصادي لتكون على مستوى القطاعات، لتنفيذها".
ووضعت عذاري عدة حلول بهدف المضي بالاقتصاد الدائري من بينها "تعميق أطر التعاون بين البرامج الممنوحة دوليا"، مقترحة "أن يكون هنالك حوار إقليمي بين الدول العربية لتبادل الخبرات بينها بشأن تطبيق خريطة الطريق والخطط للاقتصاد الدائري".
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