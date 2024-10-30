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خبراء: بناء حوار عربي لتطبيق خطط الاقتصاد الأخضر

10/30/2024 11:27:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
فرح عطيات






عمان – على هامش ورشة عمل بناء القدرات حول الاقتصاد الدائري في قطاعي الزراعة والمياه، التي انعقدت في عمان أول من أمس، قدم خبراء مقترحات للمضي قدماً بهذا النوع من الاقتصاد في الأردن والدول العربية، أبرزها وضع بيانات موحدة، تُساعد بتصميم مؤشرات قابلة للقياس، يمكن عبرها تحديد خريطة طريق قطاعية للتحول نحو هذا المفهوم.
وبرأيهم "فإن هنالك حاجة لإيجاد لغة مشتركة حول هذا المفهوم، وبناء حوار إقليمي بين الدول العربية لتبادل الخبرات فيما بينها بشأن تطبيق خطط الاقتصاد الأخضر".
الممثل الإقليمي للمنطقة العربية للمعهد الدولي لإدارة المياه د. يوسف بروزيين قال لـ"الغد" "إن الاقتصاد الدائري في الدول العربية ما يزال في مراحله الأولى، وهنالك تفاوت بين دولة وأخرى بشأنه"، لافتا إلى أن "هناك دولا سباقة في بعض أوجه هذا الاقتصاد، بخاصة في مجال إعادة تدوير المياه، كالأردن، والسعودية والإمارات، ومصر".
ويعد الأردن، وعُمان، وتونس من الدول المتقدمة بتطبيق الاقتصاد الدائري في إدارة النفايات الصلبة، واستعمالات الحمأة، وفقه، وبشأن استخراج الطاقة من النفايات، "فإن المغرب ومصر، ودولا خليجية تُنفذ مبادرات عدة في هذا الصدد"، وبرغم ذلك تواجه الدول في المنطقة "تحديات عديدة بحسب المنظومة الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية في الدول، لكنها تشترك جميعها بالمعيقات التشريعية والافتقار للأطر التنظيمية التي تسهل الانتقال لهذا الاقتصاد".
وأشار بروزيين إلى "أن نقص التمويل والاستثمارات التكنولوجية والمعرفية، معوق أمام الانتقال للاقتصاد الدائري، وضعف التنسيق بين القطاعات"، وللمضي بتطبيقه، دعا لـ"وضع أطر وتشريعات تساعد في الانتقال إليه".
ومن وجهة نظر الخبير عمر الصالح "فإن المصانع لديها وعي كاف بهذا الاقتصاد الدائري في الأردن، على مستوى إدارة النفايات، وكفاءة الموارد والإنتاج، وتقليل الهدر والاستهلاك"، و"ما يزال التفكير في نهج التصميم الذي يعد أساسا له، والاعتماد على مبدأ الشراء الدائري القائم على المعايير المستدامة، الذي يجعل المواد الأولية قابلة لإعادة التدوير، في مراحله المتأخرة".
وأشار إلى "أن الالتزام الرسمي، وبرغم وجود مبادرات حول بناء القدرات ورفع الوعي، وتنفيذ أخرى في مجال كفاءة الموارد، ليس ضمن مستوى الطموح"، رادا أسباب ذلك لـ"تعدد الإستراتيجيات، وعدم التناغم بينها"، مقترحا حلولاً للمضي بتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري بإيجاد لغة مشتركة حوله، ومن ثم إيجاد بيانات ومصادر معلومات كافية، وصولا لتحقيق تأثير قابل للقياس، يُمكن به مراقبة وتقييم التجارب.
مديرة رفع الوعي وبناء القدرات في برنامج "غرين فوروارد" في الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية عذاري الصادود "فإن وضع الدول العربية متفاوت في الاقتصاد الدائري، فمنها من يقع في المراتب المتقدمة لامتلاكها الخطط والإستراتيجيات وخرائط طريق للقطاعات، وأخرى ضمن المراحل المتوسطة لأنها لم تطبق بعد إستراتيجياتها، وبعضها يصنف على أنها متأخرة لكونها لا تمتلك أيا من تلك الخطوات".
ولكن الدول بشكل عام، بحد قولها "لا تمتلك الخطط على المستوى القطاعي، وإنما على صعيد الدولة فقط، ولذلك فإن الأردن يقع ضمن المراحل المتوسطة في تطبيق الاقتصاد الدائري".
ولفتت إلى "أن الأردن يقع على عاتقه مسؤولية ترجمة الخطط ورؤية التحديث الاقتصادي لتكون على مستوى القطاعات، لتنفيذها".
ووضعت عذاري عدة حلول بهدف المضي بالاقتصاد الدائري من بينها "تعميق أطر التعاون بين البرامج الممنوحة دوليا"، مقترحة "أن يكون هنالك حوار إقليمي بين الدول العربية لتبادل الخبرات بينها بشأن تطبيق خريطة الطريق والخطط للاقتصاد الدائري".

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