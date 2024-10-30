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هل تحقق المعارض والمهرجانات الزراعية الداخلية والخارجية جدواها في تسويق منتجنا؟

10/30/2024 11:27:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالله الربيحات






عمان - تمنح مشاركة وزارة الزراعة بالمعارض والمهرجات العربية والدولية، فرصا مهمة للقطاع الزراعي، بما تقدمه من معرفة حول منتجاتنا في هذا الجانب داخل البلدان التي تقام فيه هذه الفعاليات الكبيرة، ونوعيتها وجودتها وأسعارها، وتفسح عن سعة للاشتباك مع الأسواق العالمية، والتفاعل معها.
وفي هذا النطاق، بين خبراء في القطاع الزراعي أن المشاركة بهذه الفعاليات، تنشئ علاقات مميزة بين مصدري المحاصيل الزراعية في الأردن مع المستوردين في بلدانهم، بينما يكشف غيابنا عنها عن عجز في تسويق منتجاتنا، ويترك الباب مفتوحا لسوانا من الدول لتسد مكاننا جراء غياب منتجنا عن السوق في العالم.
وأشاروا إلى أن الوصول للأسواق هاجسُ المنتجين والمصدرين في القطاع، وهنا يتجلى الدور الرسمي بتعزيز المشاركة الأردنية في تلك المعارض، بل ورسم تصور متكامل حول نوعيتها وطبيعتها، وخلق مناخ حيوي يقدم منتجنا للعالم، ما يتطلب من الوزارة أن تكون الأساس الذي يعول عليه في هذا الجانب.
سفير الأمم المتحدة للأغذية سابقا فاضل الزعبي، قال "لا يخفى علينا بأن التسويق حلقة مهمة في سلسلة القيمة للمنتجات الزراعية"، مضيفا "بأن الوصول للأسواق هاجسُ كل منتج في القطاع، وهذا لا يتحقق بدون دعم رسمي، تتصدره وزارة الزراعة".
وأضاف الزعبي، إن الوزارة أنشات داخليا أسواقا دائمة في عمان وإربد، وحسب تصريحاتها ستكون جاهزة لهذا العام، وهذا بالطبع مدخل جيد لكي يسوق المزارع منتجه، في حال وصوله لتلك الأسواق، أما خارجيا، فلفت إلى أن وصول الفائض من الإنتاج الزراعي المحلي يعزز الحصول على قيمة أكبر في الأسواق الخارجية؛ القريبة في المنطقة أو البعيدة.
وبين أن الجهد الحكومي كان لافتا في إنشاء الشركة الأردنية الفلسطينية للتسويق، وتمكيننا من الوصول لأسواق جديدة كرومانيا وهنغاريا وغيرها من الدول، إلى جانب جهد الوزارة في المشاركة بالمعارض الدائمة، مبينا أن المعارض الدائمة في دول الجوار فرصة مهمة، علينا ألا نغيب عنها، لأنها تعرف منتجاتنا وجودتها وقميتها، وفي الوقت نفسه، تدفع لإنشاء علاقات بين منتجينا والمستوردين فيها، وغيابنا عنها سيكون سلبيا، لأننا نكون قد تركنا الباب مفتوحا لجهات ودول أخرى لتسد مكاننا، لذلك فإن المشاركة تعتبر ميزة نسبية إضافية، تحققها الوزارة لتمكين المزارع والمنتج الأردني من الوصول للأسواق القريبة والبعيدة أيضا.
أما الباحث والخبير بالشؤون الزراعية والتنموية د. حسان العسوفي، فبين أن المشاركات في المعارض وغيرها من الفعاليات المحلية أو الدولية، لها دور في الانفتاح على الآخر وجلب المعارف ونقل التجارب، والإسهام بتسويق المنتج وترويج وتبادل الخبرات، وتعميمها والاستفادة منها، بحيث تسعى هذه المشاركات لتعظيم الإنجازات وتصويب مسارات العمل.
وقال، إن العالم مليء بالنماذج والقصص التي يمكن الاستفادة منها، والانغلاق على الذات ضعف وفشل في تحقيق التنافسية عالمياً.
وكشف مدير اتحاد المزارعين محمود العوران عن أن أهمية المشاركة بالمعارض الخارجية يعزز تسويق المحاصيل الزراعية ويفتح أسواقا جديدة، ويسهم بنقل الخبرات والمعلومات العلمية والفنية، ويجب أن يكون حضور في هذه المشاركات للفنيين المهتمين بالتسويق والإنتاج، والتدريب للاطلاع على تجارب الآخرين ونقل خبراتهم وإقامة معارض موازية محليا، وتقييم كل معرض محلي لتلافي السلبيات، وهو ما ينطبق على المعارض الخارجية.

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