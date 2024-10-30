Thursday, 31 October 2024 07:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المحامين تنفتح على تسوية أوضاع الشركات المخالفة.. وتجار يعترضون على المادة (43)

10/30/2024 11:27:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي وطارق الدعجة






عمان – وقعت نقابة المحامين مع غرفة تجارة عمان مذكرة، لمعالجة ما ترتب من مبالغ على المنشآت والمؤسسات التجارية الأعضاء في الغرفة، نتيجة عدم توكيلها لمحامين مسجلين فيها، وفقا لأحكام المادة (43) من قانون النقابة.
وتهدف المذكّرة إلى تحديد إطار مشترك لمعالجة إلزامية الشركات والمؤسسات التجارية، بأن يتضمن ماهية الخدمات المقدمة من المحامين وزيادتها بأفضل الشروط.
وتضمنت المذكرة، الالتزام الفوري بأحكام المادة (43) من قانون النقابة، ومعالجة المبالغ المستحقة على الشركات حتى تاريخ توقيعها، بمنحها خصم قدره 60 % من المبالغ المستحقة، مع إمكانية دفع المبلغ المتبقي 40 % بواقع 20 % مقدما و20 % في مدة أقصاها 24 شهرا بموجب شيكات بنكية.
وتنص المادة (43) من قانون النقابة، أنه على أي من الشركات والمؤسسات تعيين وكيل أو مستشار قانوني من المحامين المسجلين في سجل المحامين الأساتذة، مبينة أن هذه الشركات مساهمة عامة وفروعها، ومساهمة خاصة، وذات مسؤولية محدودة يزيد رأسمالها على 20 ألف دينار، والأجنبية، أو أي فرع أو وكالة لها أو مكتب إقليمي أو تمثيلي، والشركة أو المؤسسة المسجلة في المناطق التنموية أو الحرة أو في العقبة الاقتصادية الخاصة أو بسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، مهما كان رأسمالها، بالإضافة للمعفاة والتي لا تهدف للربح، وأي شركة أو مؤسسة أخرى لا يقل رأسمالها عن 50 ألف دينار.
وأفادت المادة نفسها، بأنه على الشركة أو المؤسسة المشار إليها، تعيين وكيل أو مستشار قانوني بموجب عقد خطي وعليها إشعار النقابة خطيا، باسم وكيلها أو مستشارها القانوني خلال 60 يوما من تاريخ التعيين.
ويمتنع على المحامي أن يكون مستشاراً أو وكيلاً عاماً لأكثر من 5 مؤسسات أو شركات أو فروع أو وكالات من المؤسسات أو الشركات أو الفروع أو الوكالات المذكورة في المادة، على ألا يكون من بينها أكثر من شركتين مساهمتين عامتين.
وقالت، إنه إذا لم تقم أي شركة أو مؤسسة ملزمة بالتوكيل بموجب الفقرة الأولى من المادة بتعيين وكيل عام أو مستشار قانوني لها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، أو من تاريخ تأسيسها أو تسجيلها، فيترتب عليها دفع 5 دنانير إلى صندوق النقابة عن كل يوم تتأخر فيه عن ذلك التعيين.
وفي هذا السياق، أكد أبو عبود في تصريح لـ"الغد"، أن المذكرة استمرار لنهج النقابة السابق بعقد مذكرات تفاهم مع مؤسسات وجهات وطنية مسؤولة عن عضوية منتسبيها، لنشر الفكر والوعي القانوني، وضرورة وجود محام يقدم المشورة القانونية والمساعدة والنصح والترافع لكل جهة لديها معاملات وعلاقات متشعبة.
وقال أبو عبود إن قانون النقابة، يفرض على هذه الجهات توكيل محام حسب الشروط الواردة في قانونها، "ومن لم يلتزم بهذا الحكم يترتب عليه أداء مبلغ عن كل يوم تأخير لصالح نقابة المحامين".
وأوضح أنه بالنظر للظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المحلي ودعمًا من النقابة لتسريع عجلة الاقتصاد، وبث الروح الإيجابية في السوق الأردني، أبرمت هذه الاتفاقية، لتعزيز دور الطرفين في صياغة وإعداد مشاريع القوانين التي تحكم قطاع الأعمال، وتقديم هذه المقترحات إلى مجلس الوزراء، وإرساء الوعي القانوني عند التاجر، وضرورة وجود محام يقدم له النصح والمشورة ومعالجة الذمم المترتبة على الشركات المخالفة بشكل جماعي، لتحفيز الاقتصاد والسوق.
وشدد أبو عبود أن هذا الأمر، جرى بصورة توافقية ضمن مُدد معينة، ستطبق فيها أحكام هذه الاتفاقية، وهي فترة فتح الباب فيها لتسوية الأوضاع.
وحاولت "الغد" الحصول على ردّ موسّع من رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق والنائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن، لكنها لم تتمكّن من الحصول على إجابة حول الأسباب التي جعلت الشركات والمؤسسات تتخلف عن سداد التزاماتها، أو الحلول والبدائل الموضوعة.
إلى ذلك، قال نقيب تجار الكهرباء والإلكترونيات والاتصالات رياض القيسي، إن قانون المحامين الذي عدل في العام 2014 حمّل الشركات والمؤسسات الاقتصادية أعباء وكلفا مالية كبيرة، مؤكدا أن استمرار العمل به بمنزلة ناقوس خطر يهدد أعمال الشركات والمؤسسات، ويضر بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة، عدا زيادة في نسب البطالة.
واعتبر القيسي قانون المحامين وإلزام المؤسسات بتعيين وكيل أو مستشار قانوني، مجحف بحق الشركات والمؤسسات، ويسهم بتدمير القطاع الخاص في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها، جراء ضعف الحركة الشرائية وعدم القدرة أصلا على الوفاء بالكلف المرتبة عليهم تجاه الآخرين.
ولفت إلى أن النقابة، تطالب الشركات والمؤسسات التجارية بدفع الغرامات المترتبة على القطاع، وفي حال عدم القيام بدفعها، ستؤدي إلى عواقب وخيمة على التجار، تصل إلى الحجز على الممتلكات الشخصية والحبس.
وناشد القيسي مجلس النواب بإعادة فتح قانون المحامين وتعديله، وإلغاء المادة 43 التي تلزم بعض الشركات بتعيين وكيل أو مستشار قانوني من المحامين المسجلين في سجل المحامين، مشيرا إلى أن الفعاليات التجارية، كان لها اعتراض وتحفظ كبير على هذه المادة قبل إقرارها.

MENAFN30102024000072011014ID1108836262

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث