عدم استقرار جوي وزخات مطرية الخميس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - تبقى المملكة الخميس، تحت تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع بإذن الله مع ساعات الظهيرة هطول زخات من المطر في شمال وشرق المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى، قد تكون في المناطق الشرقية غزيرة أحيانا لفترة محدودة ويصحبها الرعد، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار، خصوصا في مناطق البادية.
وبحسب التقرير الصادر عن إدارة الأرصاد الجوية، يستمر غدا، ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة ويتوقع بإذن الله هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى والشرقية قد يصحبها الرعد أحياناً، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار أحيانا خاصة في مناطق البادية.
كما ويطرأ بعد غد، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة ، كما يتوقع بإذن الله هطول زخات من المطر في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.-(بترا)
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