Thursday, 31 October 2024 07:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عدم استقرار جوي وزخات مطرية الخميس

10/30/2024 11:27:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - تبقى المملكة الخميس، تحت تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع بإذن الله مع ساعات الظهيرة هطول زخات من المطر في شمال وشرق المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى، قد تكون في المناطق الشرقية غزيرة أحيانا لفترة محدودة ويصحبها الرعد، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار، خصوصا في مناطق البادية.
وبحسب التقرير الصادر عن إدارة الأرصاد الجوية، يستمر غدا، ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة ويتوقع بإذن الله هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى والشرقية قد يصحبها الرعد أحياناً، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار أحيانا خاصة في مناطق البادية.
كما ويطرأ بعد غد، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة ، كما يتوقع بإذن الله هطول زخات من المطر في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.-(بترا)

MENAFN30102024000072011014ID1108836261

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث