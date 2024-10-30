اليونيسيف: الحياة فى غزة ستصبح شبه مستحيلة بدون الأونروا

قال مسؤول بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) إن قرار إسرائيل حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بها، لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأوضاع في قطاع غزة.



وبحسب الموقع الرسمي لليونيسيف، أوضح أخصائي اتصالات الطوارئ لدى "اليونيسيف" جو إنجلش اليوم الأربعاء، أنه لا توجد منظمة أخرى قادرة على الوصول إلى الأطفال والعائلات المحتاجة، أو تزويد المستشفيات والمراكز الصحية بالطواقم الطبية، والمدارس بالمعملين.



ووصف إنجلش، الحياة في غزة بالصعبة للغاية، مؤكدا أنها ستصبح شبه مستحيلة إذا تم منع عمل الأونروا.



وحول الغارة الإسرائيلية على مدينة "بيت لاهيا" أمس الثلاثاء، قال إنجلش، إن هذه الغارة تعد الواقع الذي يعيشه الأطفال والعائلات في غزة يوميا، مشيرا الى أن المواطنين في شمال غزة بحاجة ماسة للمساعدات المنقذة للحياة في ظل الحصار العسكري الإسرائيلي المتواصل منذ نحو شهر.