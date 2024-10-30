جيش الاحتلال: إنشاء فرقة عسكرية جديدة على الحدود مع الأردن

جيش الاحتلال: إنشاء فرقة عسكرية جديدة على الحدود مع الأردن
التاريخ
10/30/2024 11:26:42 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، إنه تم إنشاء فرقة عسكرية جديدة على الحدود مع الأردن.
وأضاف أن "مهمة الفرقة تتمثل في تعزيز الدفاع في المنطقة الحدودية وطريق 90 والمستوطنات" إلى جانب ما اسماها التصدي إلى "الهجمات وتهريب الأسلحة".
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