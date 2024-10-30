جيش الاحتلال: إنشاء فرقة عسكرية جديدة على الحدود مع الأردن

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، إنه تم إنشاء فرقة عسكرية جديدة على الحدود مع الأردن.

وأضاف أن "مهمة الفرقة تتمثل في تعزيز الدفاع في المنطقة الحدودية وطريق 90 والمستوطنات" إلى جانب ما اسماها التصدي إلى "الهجمات وتهريب الأسلحة".





