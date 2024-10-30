ما يجري في شمال غزة يبدو أنه تطهير عرقي

أسرة التحرير 30/10/2024





منذ ثلاثة أسابيع ونصف تحاصر قوات الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة. إسرائيل تمنع تماما تقريبا دخول المساعدات الإنسانية وتجوع مئات الآلاف الذين يعيشون هناك؟ التقارير من المنطقة المحاصرة جزئية، إذ منذ بداية الحرب تمنع إسرائيل عن الصحفيين الدخول إلى القطاع. لكن حتى من القليل الذي انكشف لعيان الجمهور يمكن أن يقال أمران عن الحصار: مدى المصابين المدنيين في القصف اليومي الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي في مخيمات وبلدات الشمال هائل وعظيم – أطفال، نساء، شيوخ ورجال أبرياء؛ ومؤسسات الصحة والإغاثة انهارت في معظمها وباقي المؤسسات في حالة انهيار وبالتالي فإن مئات آلاف الناس عرضة الآن لخطر الجوع أو يعيشون منذ الآن جوعا حقيقيا.

بزعم إسرائيل، فإنها أبلغت السكان بأن عليهم أن يخرجوا من شمال القطاع وأنهم يمكنهم الآن أيضا أن يتحركوا جنوبا في المحاور التي قررها الجيش لهذا الغرض. هؤلاء السكان الذين سبق للكثيرين منهم أن نزحوا مرتين، ثلاث مرات وأكثر من الأماكن التي فروا إليها هربا من رعب الحرب، الجيش يطالب الفلسطينيين بالنزوح مرة أخرى من شمال غزة وإسرائيل تمتنع عن إعطاء تعهد بإمكانية عودتهم بعد انتهاء القتال ما يثير اشتباها جسيما بأن ما يجري هناك عمليا تطهير عرقي، وأن هذه حملة هدفها إفراغ شمالي القطاع من الفلسطينيين إلى الأبد، هذا الاشتباه يستوي سواء مع مبادئ "خطة الجنرالات" التي يروج لها اللواء احتياط غيوار آيلند – خطة نفى وزير الدفاع يوآف غالنت بأنه ينفذها عمليا – أم مع مطالب أحزاب التفوق اليهودي في الائتلاف، التي تروج بشكل رسمي لسياسة الطرح الجماهي ولتجديد الاستيطان في قطاع غزة.

التطهير العرقي هو جريمة أخلاقية وقانونية. الطرد الجماعي يعد في القانون الجنائي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. لشدة الفظاعة، يوجد في حكومة بنيامين نتنياهو من هم معنيون بتنفيذ جرائم كهذه. منذ بداية الحرب دعوا إلى "محو غزة"، وإحداث "نكبة ثانية". كثيرون في الجمهور في إسرائيل استخفوا بأقوالهم وكذا جهاز إنفاذ القانون وعلى رأسه المستشارة القانونية للحكومة غالي بهرب ميارا امتنع عن معالجة هذا التحريض على ارتكاب الجرائم.

وها هي النتيجة أمامنا: إسرائيل تنزلق إلى تطهير عرقي، جنودها ينفذون السياسة الإجرامية لليمين الكهاني والمسيحاني، وحتى المعارضة في الوسط وفي الوسط – اليسار لا تفتح فاها.