في مخيم اللاجئين شعفاط لا يصدقون

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هآرتس
نير حسون 30/10/2024
خلافا للصورة السائدة التي ترسخت في الجمهور الإسرائيلي فإن شوارع مخيم اللاجئين شعفاط نظيفة جدا، بالتأكيد مقارنة مع شوارع الأحياء الفلسطينية القريبة. بجانب معظم المنازل والحوانيت توجد سلات صغيرة للقمامة، و20 عامل نظافة يعملون على الكنس وجمع القمامة، وفي وسط المخيم تعمل منشأة لجمع القمامة. خلف منشأة القمامة توجد ثلاث مدارس
أساسية، اثنتان للإناث وواحدة للبنين، يتعلم فيها 600 طالب يرتدون الزي الموحد. مدارس كبيرة وتحظى بصورة إيجابية في أوساط الآباء. أمام الزقاق الذي يؤدي إلى مدخل المدارس تعمل عيادة مجتمعية وصيدلية. كل هذه المنظومة – خدمات النظافة وجمع القمامة، المدارس، العيادة والصيدلية، يتم تشغيلها من قبل "الأونروا". حسب القانون الذي تمت المصادقة عليه في الكنيست قبل يومين فان كل هذه النشاطات ستصبح غير قانونية خلال 90 يوما.
القانون ينص على أنه يحظر على "الأونروا" العمل في "أراضي دولة إسرائيل السيادية". ولأن الضفة الغربية وقطاع غزة لا تعتبر أرضا سيادية لإسرائيل فإنه هناك يمكن للأونروا مواصلة العمل. وأن كان قانون آخر تمت المصادقة عليه أيضا يحظر على سلطات الدولة إقامة علاقات مع الأونروا ويتوقع أن يؤثر ذلك على العلاقات بين الإدارة المدنية والأونروا. سكان المخيم الذين يرون كيف أن السلطات الإسرائيلية تفشل في توفير الخدمات الأساسية للمخيم منذ 56 سنة، لا يعرفون كيف ستنجح السلطات في استبدال الأونروا خلال ثلاثة أشهر. ولكن ما يقلقهم بدرجة على تقل عن ذلك ليس الخدمات، بل مسألة هويتهم كلاجئين.
القدس الموحدة هي مكان للشذوذ. فهذه مدينة العاصمة الوحيدة في العالم التي 40 % من سكانها، الذين هم أيضا مواليد المدينة، ليسوا من مواطني الدولة. 1 من بين عشرة من السكان الذين يعيشون وراء جدار من الأسمنت بارتفاع 9 أمتار، يمرون كل يوم في حاجز عسكري. في الحي الأكبر فيها لا توجد في معظم أيام الأسبوع مياه. عشرات آلاف السكان يعيشون في بيوت بنيت بدون رخص بناء وما شابه.
الأمر الشاذ والأكثر غرابة في المدينة هو حقيقة أن أحد الأحياء في القدس، إضافة إلى رحافيا والقطمون وغيلو، هو مخيم اللاجئين الذي تديره الأمم المتحدة. مخيم اللاجئين شعفاط أقامته الأمم المتحدة والحكومة الأردنية في العام 1965، قبل حرب الأيام الستة بسنتين. السكان الأصليون فيه هم لاجئون فلسطينيون سكنوا في حارة اليهود في البلدة القديمة منذ العام 1948. في حزيران (يونيو) 1967 عندما رسمت الحكومة حدود القدس الموحدة تم شمل المخيم داخل حدود المدينة. هكذا أصبح مخيم شعفاط مخيم اللاجئين الوحيد الذي يوجد داخل أراضي إسرائيل وحي من أحياء عاصمة إسرائيل.
ضم المخيم كان أمرا خياليا. سكانه حصلوا في الواقع على هوية مقيم إسرائيلية. ولكن بلدية القدس تقريبا لم تدخل إلى المخيم ولم توفر الخدمات له. وكالة الأونروا هي التي جمعت القمامة ووفرت المياه والتعليم والخدمات الصحية. الوضع كان مريحا للجميع. الفلسطينيون شعروا أنهم جزء من تجمع اللاجئين الكبير في الضفة الغربية، والأمم المتحدة أصبحت عاملا مهما في المنطقة وإسرائيل وفرت على نفسها ميزانيات ضخمة كان يمكن أن تستثمر في شرقي القدس.
قبل عشرين سنة عندما تمت إقامة جدار الفصل، أيضا تم فصل المخيم عن أجزاء المدينة الأخرى. بين عشية وضحاها تركت السلطات الإسرائيلية المكان بالكامل والوضع في المنطقة تدهور بسرعة. مراقبو البناء والشرطة هم أيضا لم يأتوا، المقاولون قاموا ببناء على التلال التي توجد في محيطه أبراج كبيرة بدون مخططات ورخص بناء. هذه الأبراج وفرت حلا سكنيا لعشرات آلاف سكان شرقي القدس، وعصابات عنيفة وتجار مخدرات دخلوا إلى الفراغ الذي خلفته الشرطة والمخيم أصبح متماهيا أكثر فأكثر مع مشكلات السلاح والمخدرات والعنف والفقر. خلال فترة طويلة لم تكن مياه في المخيم، في المقابل، مياه المجاري تدفقت بشكل حر.
في داخل كل ذلك استمرت الأونروا في العمل ووفرت الخدمات لمن لديه بطاقة لاجئ، التي أصدرتها الوكالة، ولكن إلى جانب الخدمات الأونروا منحت الفلسطينيين الهوية أيضا. بطاقة الأونروا هي رمز لحالة فلسطينية عامة، ترمز إلى المطالبة بحل مشكلة اللاجئين كجزء من تسوية سياسية. "المشكلة ليست المدارس والعيادات، بل هي أنهم يسرقون من الناس حلم أن يكونوا جزءا من الحل والحصول على التعويض أو العودة إلى بيوتهم. الناس يسألون أنفسهم لماذا عاشوا كل هذه المعاناة كلاجئين إذا كانوا سيعاملون اليوم كأي شخص آخر"، قال أول من أمس أحد سكان المخيم.
اليوم مسجل في مخيم شعفاط 17.500 لاجئ، الذين في معظمهم من الجيل الثاني والثالث أو حتى الرابع للاجئين من العام 1948. عدد مشابه من اللاجئين مسجل في اجزاء القدس الاخرى. الاونروا، مثل وكالات الأمم المتحدة الأخرى ودول العالم لا تعترف بضم شرقي القدس. لذلك فإنه من غير المتوقع أن تلغى مكانة اللجوء للاجئين المقدسيين. ولكن توفير الخدمات لهم من قبل الأونروا يتوقع أن يتضرر.
إضافة إلى المدارس في المخيم فإن الأونروا لديها أيضا ثلاث مدارس صغيرة في مناطق أخرى في شرقي القدس. بالإجمال الحديث يدور عن حوالي ألف طالب يجب استيعابهم الآن في مدارس البلدية. في بلدية القدس وفي وزارة القدس أعلنوا أول من أمس بثقة بأنه يمكنهم استيعاب هؤلاء الطلاب. وحسب الخطة الآخذة في التبلور فإن جزءا منهم سيتم استيعابهم في مبان متنقلة في ساحات المدارس القائمة، لكن دون الحاجة إلى استيعاب ألف طالب آخر جديد فإن بلدية القدس ووزارة التعليم تجد صعوبة في مواجهة مشكلة النقص في الصفوف في شرقي القدس. هناك ينقص حسب تقرير جمعية "عير عاميم"، 2477 صفا.
في المحكمة العليا تتم مناقشة منذ فترة طويلة التماس قدمه الآباء من أجل توفير الصفوف لأولادهم. القضاة أمروا الدولة ببلورة خطة لحل هذه المشكلة. ولكن في السنتين الأخيرتين الدولة قدمت مرة تلو الأخرى طلبات تأجيل، التي تفسر الحاجة إلى فترة أخرى من أجل بلورة الخطة. على هذه الخلفية تسمع تصريحات وزارة القدس وبلدية القدس حول الاستعداد لاستيعاب طلاب مدارس الأونروا في القدس، وكأنها مقطوعة عن الواقع. في بلدية القدس رفضوا أول من أمس القول إذا كانت البلدية ستحصل على ميزانية من وزارة المالية لاستيعاب طلاب مدارس الأونروا وعن كيفية العمل في كل المجالات التي تتولاها الأونروا. من مكتب مئير بوروش، وزير شؤون القدس، جاء بأن الوزارة "تتحدث مع وزارة المالية من أجل تخصيص الميزانيات المطلوبة".
سكان مخيم شعفاط لا يصدقون بأن البلدية ستعمل على توفير الخدمات لهم التي توفرها الأونروا الآن. على سبيل المثال العيادة في المخيم توفر العلاج الدائم لمرضى السكري وكبار السن، الذين يجدون صعوبة في الحصول على مثل هذه الخدمات في جهاز الصحة في إسرائيل بسبب سكنهم خارج جدار الفصل. "الأمور التي هم الآن مسؤولون عنها لا ينجحون في حلها، فكيف سيتحملون المزيد من المسؤولية"، قال شاهر علقم، العضو في لجنة المخيم. عندما تم سؤال السكان عن مشاركة موظفي الأونروا في (المقاومة)، هم يرفضون الادعاءات الإسرائيلية ويقولون بأنه حتى لو كان هذا الأمر صحيحا فإنه يتعلق بحفنة من الموظفين المؤقتين في منظمة كبيرة جدا تشمل آلاف الموظفين.
مركز نشاط مهم آخر للأونروا في القدس، الذي هو أيضا سيضطر إلى الإغلاق خلال الثلاثة الأشهر القادمة، هو المقر الإقليمي للأونروا الموجود قرب حي رمات اشكول، ويوفر الخدمات لفروع الأونروا في أرجاء الضفة الغربية. المقر الذي يوجد في المبنى التاريخي، مدرسة الشرطة، أقامه البريطانيون وكان في حرب الأيام الستة جزءا من منشأة "تلة الذخيرة". منذ اندلاع الحرب الحالية فإن مقر الأونروا هو هدف ثابت لنشطاء اليمين المتطرف. عدة مرات تم إلقاء الزجاجات الحارقة عليه وتسبب بحرائق فيه. أول من أمس تم وضع على سور المدخل كيس فيه حلوى ولافتة طلب فيها من الجمهور أن يأخذ الحلوى بمناسبة توديع الـ "أونروا"، وتم توقيعها من قبل "شباب الصهيونية الدينية".
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