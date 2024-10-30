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في مخيم اللاجئين شعفاط لا يصدقون

10/30/2024 11:26:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هآرتس







نير حسون 30/10/2024

خلافا للصورة السائدة التي ترسخت في الجمهور الإسرائيلي فإن شوارع مخيم اللاجئين شعفاط نظيفة جدا، بالتأكيد مقارنة مع شوارع الأحياء الفلسطينية القريبة. بجانب معظم المنازل والحوانيت توجد سلات صغيرة للقمامة، و20 عامل نظافة يعملون على الكنس وجمع القمامة، وفي وسط المخيم تعمل منشأة لجمع القمامة. خلف منشأة القمامة توجد ثلاث مدارس أساسية، اثنتان للإناث وواحدة للبنين، يتعلم فيها 600 طالب يرتدون الزي الموحد. مدارس كبيرة وتحظى بصورة إيجابية في أوساط الآباء. أمام الزقاق الذي يؤدي إلى مدخل المدارس تعمل عيادة مجتمعية وصيدلية. كل هذه المنظومة – خدمات النظافة وجمع القمامة، المدارس، العيادة والصيدلية، يتم تشغيلها من قبل "الأونروا". حسب القانون الذي تمت المصادقة عليه في الكنيست قبل يومين فان كل هذه النشاطات ستصبح غير قانونية خلال 90 يوما.
القانون ينص على أنه يحظر على "الأونروا" العمل في "أراضي دولة إسرائيل السيادية". ولأن الضفة الغربية وقطاع غزة لا تعتبر أرضا سيادية لإسرائيل فإنه هناك يمكن للأونروا مواصلة العمل. وأن كان قانون آخر تمت المصادقة عليه أيضا يحظر على سلطات الدولة إقامة علاقات مع الأونروا ويتوقع أن يؤثر ذلك على العلاقات بين الإدارة المدنية والأونروا. سكان المخيم الذين يرون كيف أن السلطات الإسرائيلية تفشل في توفير الخدمات الأساسية للمخيم منذ 56 سنة، لا يعرفون كيف ستنجح السلطات في استبدال الأونروا خلال ثلاثة أشهر. ولكن ما يقلقهم بدرجة على تقل عن ذلك ليس الخدمات، بل مسألة هويتهم كلاجئين.
القدس الموحدة هي مكان للشذوذ. فهذه مدينة العاصمة الوحيدة في العالم التي 40 % من سكانها، الذين هم أيضا مواليد المدينة، ليسوا من مواطني الدولة. 1 من بين عشرة من السكان الذين يعيشون وراء جدار من الأسمنت بارتفاع 9 أمتار، يمرون كل يوم في حاجز عسكري. في الحي الأكبر فيها لا توجد في معظم أيام الأسبوع مياه. عشرات آلاف السكان يعيشون في بيوت بنيت بدون رخص بناء وما شابه.
الأمر الشاذ والأكثر غرابة في المدينة هو حقيقة أن أحد الأحياء في القدس، إضافة إلى رحافيا والقطمون وغيلو، هو مخيم اللاجئين الذي تديره الأمم المتحدة. مخيم اللاجئين شعفاط أقامته الأمم المتحدة والحكومة الأردنية في العام 1965، قبل حرب الأيام الستة بسنتين. السكان الأصليون فيه هم لاجئون فلسطينيون سكنوا في حارة اليهود في البلدة القديمة منذ العام 1948. في حزيران (يونيو) 1967 عندما رسمت الحكومة حدود القدس الموحدة تم شمل المخيم داخل حدود المدينة. هكذا أصبح مخيم شعفاط مخيم اللاجئين الوحيد الذي يوجد داخل أراضي إسرائيل وحي من أحياء عاصمة إسرائيل.
ضم المخيم كان أمرا خياليا. سكانه حصلوا في الواقع على هوية مقيم إسرائيلية. ولكن بلدية القدس تقريبا لم تدخل إلى المخيم ولم توفر الخدمات له. وكالة الأونروا هي التي جمعت القمامة ووفرت المياه والتعليم والخدمات الصحية. الوضع كان مريحا للجميع. الفلسطينيون شعروا أنهم جزء من تجمع اللاجئين الكبير في الضفة الغربية، والأمم المتحدة أصبحت عاملا مهما في المنطقة وإسرائيل وفرت على نفسها ميزانيات ضخمة كان يمكن أن تستثمر في شرقي القدس.
قبل عشرين سنة عندما تمت إقامة جدار الفصل، أيضا تم فصل المخيم عن أجزاء المدينة الأخرى. بين عشية وضحاها تركت السلطات الإسرائيلية المكان بالكامل والوضع في المنطقة تدهور بسرعة. مراقبو البناء والشرطة هم أيضا لم يأتوا، المقاولون قاموا ببناء على التلال التي توجد في محيطه أبراج كبيرة بدون مخططات ورخص بناء. هذه الأبراج وفرت حلا سكنيا لعشرات آلاف سكان شرقي القدس، وعصابات عنيفة وتجار مخدرات دخلوا إلى الفراغ الذي خلفته الشرطة والمخيم أصبح متماهيا أكثر فأكثر مع مشكلات السلاح والمخدرات والعنف والفقر. خلال فترة طويلة لم تكن مياه في المخيم، في المقابل، مياه المجاري تدفقت بشكل حر.
في داخل كل ذلك استمرت الأونروا في العمل ووفرت الخدمات لمن لديه بطاقة لاجئ، التي أصدرتها الوكالة، ولكن إلى جانب الخدمات الأونروا منحت الفلسطينيين الهوية أيضا. بطاقة الأونروا هي رمز لحالة فلسطينية عامة، ترمز إلى المطالبة بحل مشكلة اللاجئين كجزء من تسوية سياسية. "المشكلة ليست المدارس والعيادات، بل هي أنهم يسرقون من الناس حلم أن يكونوا جزءا من الحل والحصول على التعويض أو العودة إلى بيوتهم. الناس يسألون أنفسهم لماذا عاشوا كل هذه المعاناة كلاجئين إذا كانوا سيعاملون اليوم كأي شخص آخر"، قال أول من أمس أحد سكان المخيم.
اليوم مسجل في مخيم شعفاط 17.500 لاجئ، الذين في معظمهم من الجيل الثاني والثالث أو حتى الرابع للاجئين من العام 1948. عدد مشابه من اللاجئين مسجل في اجزاء القدس الاخرى. الاونروا، مثل وكالات الأمم المتحدة الأخرى ودول العالم لا تعترف بضم شرقي القدس. لذلك فإنه من غير المتوقع أن تلغى مكانة اللجوء للاجئين المقدسيين. ولكن توفير الخدمات لهم من قبل الأونروا يتوقع أن يتضرر.
إضافة إلى المدارس في المخيم فإن الأونروا لديها أيضا ثلاث مدارس صغيرة في مناطق أخرى في شرقي القدس. بالإجمال الحديث يدور عن حوالي ألف طالب يجب استيعابهم الآن في مدارس البلدية. في بلدية القدس وفي وزارة القدس أعلنوا أول من أمس بثقة بأنه يمكنهم استيعاب هؤلاء الطلاب. وحسب الخطة الآخذة في التبلور فإن جزءا منهم سيتم استيعابهم في مبان متنقلة في ساحات المدارس القائمة، لكن دون الحاجة إلى استيعاب ألف طالب آخر جديد فإن بلدية القدس ووزارة التعليم تجد صعوبة في مواجهة مشكلة النقص في الصفوف في شرقي القدس. هناك ينقص حسب تقرير جمعية "عير عاميم"، 2477 صفا.
في المحكمة العليا تتم مناقشة منذ فترة طويلة التماس قدمه الآباء من أجل توفير الصفوف لأولادهم. القضاة أمروا الدولة ببلورة خطة لحل هذه المشكلة. ولكن في السنتين الأخيرتين الدولة قدمت مرة تلو الأخرى طلبات تأجيل، التي تفسر الحاجة إلى فترة أخرى من أجل بلورة الخطة. على هذه الخلفية تسمع تصريحات وزارة القدس وبلدية القدس حول الاستعداد لاستيعاب طلاب مدارس الأونروا في القدس، وكأنها مقطوعة عن الواقع. في بلدية القدس رفضوا أول من أمس القول إذا كانت البلدية ستحصل على ميزانية من وزارة المالية لاستيعاب طلاب مدارس الأونروا وعن كيفية العمل في كل المجالات التي تتولاها الأونروا. من مكتب مئير بوروش، وزير شؤون القدس، جاء بأن الوزارة "تتحدث مع وزارة المالية من أجل تخصيص الميزانيات المطلوبة".
سكان مخيم شعفاط لا يصدقون بأن البلدية ستعمل على توفير الخدمات لهم التي توفرها الأونروا الآن. على سبيل المثال العيادة في المخيم توفر العلاج الدائم لمرضى السكري وكبار السن، الذين يجدون صعوبة في الحصول على مثل هذه الخدمات في جهاز الصحة في إسرائيل بسبب سكنهم خارج جدار الفصل. "الأمور التي هم الآن مسؤولون عنها لا ينجحون في حلها، فكيف سيتحملون المزيد من المسؤولية"، قال شاهر علقم، العضو في لجنة المخيم. عندما تم سؤال السكان عن مشاركة موظفي الأونروا في (المقاومة)، هم يرفضون الادعاءات الإسرائيلية ويقولون بأنه حتى لو كان هذا الأمر صحيحا فإنه يتعلق بحفنة من الموظفين المؤقتين في منظمة كبيرة جدا تشمل آلاف الموظفين.
مركز نشاط مهم آخر للأونروا في القدس، الذي هو أيضا سيضطر إلى الإغلاق خلال الثلاثة الأشهر القادمة، هو المقر الإقليمي للأونروا الموجود قرب حي رمات اشكول، ويوفر الخدمات لفروع الأونروا في أرجاء الضفة الغربية. المقر الذي يوجد في المبنى التاريخي، مدرسة الشرطة، أقامه البريطانيون وكان في حرب الأيام الستة جزءا من منشأة "تلة الذخيرة". منذ اندلاع الحرب الحالية فإن مقر الأونروا هو هدف ثابت لنشطاء اليمين المتطرف. عدة مرات تم إلقاء الزجاجات الحارقة عليه وتسبب بحرائق فيه. أول من أمس تم وضع على سور المدخل كيس فيه حلوى ولافتة طلب فيها من الجمهور أن يأخذ الحلوى بمناسبة توديع الـ "أونروا"، وتم توقيعها من قبل "شباب الصهيونية الدينية".

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