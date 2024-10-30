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تواصل الغارات على لبنان.. وقاسم يتعهد بالتصدي للاحتلال

10/30/2024 11:26:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عواصم- شن الجيش الصهيوني منذ فجر امس غارات جوية استهدفت مناطق عديدة في لبنان، في حين أصيب مصنع في نهاريا بأضرار جراء سقوط مسيّرة لبنانية، وأعلن حزب الله أنه قصف تجمعات ومواقع صهيونية.
من جهته، قال الأمين العام الجديد لحزب الله اللبناني نعيم قاسم في أول كلمة له بعد توليه المنصب إن الحزب نهض وصمد بعد الضربات التي تلقاها من طرف الجيش الصهيوني، وشدد على أن الحزب سيستمر في مساندة غزة.
وعن البرنامج الذي سيعمل عليه، أكد قاسم أن عمله سيكون "استمرارية لبرنامج عمل الأمين العام السابق للحزب، الراحل حسن نصر الله في كل المجالات، السياسية والجهادية والاجتماعية والثقافية.. وسنستمر في تنفيذ خطة الحرب التي وضعها مع قيادة المقاومة".
وأضاف أن الحزب سيبقى في مسار الحرب ضمن التوجهات السياسية المرسومة، ولكنه سيتعامل مع التطورات الجارية، مؤكدا أن الضربة الإسرائيلية كانت مؤلمة، إلّا أن الحزب "تعافى وشبابه يحققون إنجازات وانتصارات في الميدان".
كما قال "إن المقاومة اللبنانية وُجدت لتحرير الأرض ومواجهة الاحتلال ونواياه التوسعية"، ولفت إلى أن المقاومة هي التي أخرجت الاحتلال من لبنان وليست القرارات الدولية.
وفي موضوع غزة، اعتبر قاسم "أن مساندة غزة كانت واجبة لمواجهة خطر إسرائيل على المنطقة بأسرها من بوابة غزة"، وقال "من حق غزة علينا وعلى الجميع أن ننصرها". كما قال "إن مساندتنا لغزة كسرت المباغتة التي كانت تستعد لها إسرائيل، وبالمقاومة نعطل مشروع إسرائيل الذي لا يحتاج لذرائع".
الى ذلك، شن الجيش الصهيوني غارات وقصفا بالمدفعية على بلدات شبعا الجبين وطيرحرفا وشمع جنوبي لبنان.
واستهدفت غارات أخرى منطقة البياضة وبلدة الخيام ومجرى نهر الليطاني جنوب البلاد. كما أغارت مسيرة صهيونية على بلدتي بشامون وعاريا في جبل لبنان.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية امس ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان إلى 2729 شهيدا و12 ألفا و772 جريحا.
ومن جانب آخر، أمر جيش الاحتلالي سكان بعلبك وعين بورضاي ودورس في البقاع شرقي لبنان بالإخلاء تمهيدا لقصف تلك المناطق.
وعادة ما يبدأ القصف بعد دقائق قليلة من أوامر الإخلاء الصهيونية.
بدوره، قال محافظ بعلبك الهرمل للجزيرة إن المناطق التي طلب الاحتلال إخلاءها ذات كثافة سكانية عالية، داعيا المواطنين إلى إخلائها فورا "حفاظا على حياتهم".
وقال إن بعض المواطنين توجهوا إلى قلعة بعلبك ولكنها لم تعد آمنة، مشيرا إلى أن غارات أمس أدت إلى تضرر بعض الآثار في منطقة قلعة بعلبك.
من جهته، أعلن حزب الله أنه هاجم بسرب من المسيرات الانقضاضية قاعدة طيرة الكرمل في جنوب حيفا.
كما استهدف تجمعات للقوات الصهيونية في منطقة العمرا وخلة العصافير جنوبي بلدة الخيام بصلية صاروخية.
وقال الحزب إن مقاتليه استهدفوا أيضا برشقة صاروخية تجمعا لجنود الجيش المحتل شرقي نبع الوزاني.
في المقابل، أعلن الجيش الصهيوني إصابة 10 ضباط وجنود في معارك لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقال إن صاروخا باليستيا من طراز (أرض-أرض) أطلق من لبنان انفجر في الجو، وتسبب في تفعيل صفارات الإنذار في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف أنه رصد 6 مسيرات أطلقت من لبنان منذ فجر أمس، واعترض 5 منها، بينما سقطت واحدة بالمنطقة الصناعية بنهاريا، مشيرا إلى أن الحدث قيد التحقيق.
وذكرت هيئة البث العبرية أن الطائرة المسيّرة- التي انفجرت بالمنطقة الصناعية في نهاريا صباح أمس أصابت مصنعا ينتج مكونات الطائرات.
من جهتها، أفادت بلدية نهاريا بسماع دوي انفجار شمال المدينة وبإصابة في أحد المصانع دون تفعيل صفارات الإنذار.
وأفادت إذاعة الجيش الصهيوني بأن دفعة صاروخية استثنائية أطلقت من لبنان، وتسببت في تفعيل صفارات الإنذار بمناطق شمالي تل أبيب.
وأضافت أن المنظومة الأمنية تفحص احتمال إطلاق دفعات صاروخية أخيرة بشكل متزامن من سورية ولبنان.
وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها حزب الله، بدأت عقب شن الاحتلال إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، وسعت تل أبيب منذ 23 أيلول (سبتمبر) الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.
ويوميا يرد حزب الله بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، وفق مراقبين.-(وكالات)

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