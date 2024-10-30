تواصل الغارات على لبنان.. وقاسم يتعهد بالتصدي للاحتلال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عواصم- شن الجيش الصهيوني منذ فجر امس غارات جوية استهدفت مناطق عديدة في لبنان، في حين أصيب مصنع
في نهاريا بأضرار جراء سقوط مسيّرة لبنانية، وأعلن حزب الله أنه قصف
تجمعات ومواقع صهيونية.
من جهته، قال الأمين العام الجديد لحزب الله اللبناني نعيم قاسم في أول كلمة له بعد توليه المنصب إن الحزب نهض وصمد بعد الضربات التي تلقاها من طرف الجيش الصهيوني، وشدد على أن الحزب سيستمر في مساندة غزة.
وعن البرنامج الذي سيعمل عليه، أكد قاسم أن عمله سيكون "استمرارية لبرنامج عمل الأمين العام السابق للحزب، الراحل حسن نصر الله في كل المجالات، السياسية والجهادية والاجتماعية والثقافية.. وسنستمر في تنفيذ خطة الحرب التي وضعها مع قيادة المقاومة".
وأضاف أن الحزب سيبقى في مسار الحرب ضمن التوجهات السياسية المرسومة، ولكنه سيتعامل مع التطورات الجارية، مؤكدا أن الضربة الإسرائيلية كانت مؤلمة، إلّا أن الحزب "تعافى وشبابه يحققون إنجازات وانتصارات في الميدان".
كما قال "إن المقاومة اللبنانية وُجدت لتحرير الأرض ومواجهة الاحتلال ونواياه التوسعية"، ولفت إلى أن المقاومة هي التي أخرجت الاحتلال من لبنان وليست القرارات الدولية.
وفي موضوع غزة، اعتبر قاسم "أن مساندة غزة كانت واجبة لمواجهة خطر إسرائيل على المنطقة بأسرها من بوابة غزة"، وقال "من حق غزة علينا وعلى الجميع أن ننصرها". كما قال "إن مساندتنا لغزة كسرت المباغتة التي كانت تستعد لها إسرائيل، وبالمقاومة نعطل مشروع إسرائيل الذي لا يحتاج لذرائع".
الى ذلك، شن الجيش الصهيوني غارات وقصفا بالمدفعية على بلدات شبعا الجبين وطيرحرفا وشمع جنوبي لبنان.
واستهدفت غارات أخرى منطقة البياضة وبلدة الخيام ومجرى نهر الليطاني جنوب البلاد. كما أغارت مسيرة صهيونية على بلدتي بشامون وعاريا في جبل لبنان.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية امس ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان إلى 2729 شهيدا و12 ألفا و772 جريحا.
ومن جانب آخر، أمر جيش الاحتلالي سكان بعلبك وعين بورضاي ودورس في البقاع شرقي لبنان بالإخلاء تمهيدا لقصف تلك المناطق.
وعادة ما يبدأ القصف بعد دقائق قليلة من أوامر الإخلاء الصهيونية.
بدوره، قال محافظ بعلبك الهرمل للجزيرة إن المناطق التي طلب الاحتلال إخلاءها ذات كثافة سكانية عالية، داعيا المواطنين إلى إخلائها فورا "حفاظا على حياتهم".
وقال إن بعض المواطنين توجهوا إلى قلعة بعلبك ولكنها لم تعد آمنة، مشيرا إلى أن غارات أمس أدت إلى تضرر بعض الآثار في منطقة قلعة بعلبك.
من جهته، أعلن حزب الله أنه هاجم بسرب من المسيرات الانقضاضية قاعدة طيرة الكرمل في جنوب حيفا.
كما استهدف تجمعات للقوات الصهيونية في منطقة العمرا وخلة العصافير جنوبي بلدة الخيام بصلية صاروخية.
وقال الحزب إن مقاتليه استهدفوا أيضا برشقة صاروخية تجمعا لجنود الجيش المحتل شرقي نبع الوزاني.
في المقابل، أعلن الجيش الصهيوني إصابة 10 ضباط وجنود في معارك لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقال إن صاروخا باليستيا من طراز (أرض-أرض) أطلق من لبنان انفجر في الجو، وتسبب في تفعيل صفارات الإنذار في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف أنه رصد 6 مسيرات أطلقت من لبنان منذ فجر أمس، واعترض 5 منها، بينما سقطت واحدة بالمنطقة الصناعية بنهاريا، مشيرا إلى أن الحدث قيد التحقيق.
وذكرت هيئة البث العبرية أن الطائرة المسيّرة- التي انفجرت بالمنطقة الصناعية في نهاريا صباح أمس أصابت مصنعا ينتج مكونات الطائرات.
من جهتها، أفادت بلدية نهاريا بسماع دوي انفجار شمال المدينة وبإصابة في أحد المصانع دون تفعيل صفارات الإنذار.
وأفادت إذاعة الجيش الصهيوني بأن دفعة صاروخية استثنائية أطلقت من لبنان، وتسببت في تفعيل صفارات الإنذار بمناطق شمالي تل أبيب.
وأضافت أن المنظومة الأمنية تفحص احتمال إطلاق دفعات صاروخية أخيرة بشكل متزامن من سورية ولبنان.
وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها حزب الله، بدأت عقب شن الاحتلال إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، وسعت تل أبيب منذ 23 أيلول (سبتمبر) الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.
ويوميا يرد حزب الله بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، وفق مراقبين.-(وكالات)
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