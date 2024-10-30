موظفو الأونروا ينظمون وقفة احتجاجية ضد قرار الاحتلال الإثنين المقبل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين
عمان- قررت رئاسة المؤتمر العام لاتحادات العاملين المحليين في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، تنظيم وقفة احتجاجية لجميع الموظفين في كافة مناطق عمليات الوكالة، يوم الاثنين المقبل، ضد قرار الاحتلال حظر أنشطة الوكالة وعملها في القدس المحتلة.
وبالتزامن؛ قررت الرئاسة الفلسطينية، التحرك وبشكل عاجل وفوري، مع الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، من أجل بحث إمكانية الذهاب لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك المنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان، باعتبار قضية "الأونروا" قضية سياسية تتعلق بحق العودة.
وأشارت الرئاسة الفلسطينية، في تصريح لها أمس، إلى أن القرار بشأن وجود "الأونروا" مرتبط بحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، وأن قرار إنشاء "الأونروا" هو قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949.
وثمنت مواقف مجموعة الدول التي عبرت عن رفضها وقلقها وخوفها من تداعيات التوجه الإسرائيلي الخطير والمرفوض، الذي يتحدى الإرادة الدولية والقانون الدولي، ودعوتها لحكومة الاحتلال للامتثال لالتزاماتها الدولية، والحفاظ على الامتيازات والحصانات الخاصة بالأونروا دون مساس، والوفاء بمسؤولياتها.
وأضافت الرئاسة الفلسطينية: "نطالب هذه الدول باتخاذ قرارات جدية لوقف العبث الصهيوني الذي سيؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار"، وحملت حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة للقرار.
وأكدت الرئاسة أنه بدون حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، فإن كل ما يجري من ممارسات عدوانية إسرائيلية خطيرة ومرفوضة، لن تجلب الأمن والاستقرار، بل ستزيد المنطقة اشتعالا وتوتراً.
من جانبه، أكد المؤتمر العام لاتحادات العاملين في "الأونروا"، في تصريح له أمس، رفضه القاطع وادانته الكاملة لإقرار "كنيست" الاحتلال قانون بحظر عمل "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالباً بتحرك المجتمع الدولي لمواجهته والعمل على إلغائه.
وقال إن القرار يشكل انتهاكاً صريحاً للقوانين الدولية والميثاق العالمي لحقوق الإنسان، كونه يعمق معاناة مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، ويعرض حياتهم للخطر المحدق ويمارس عليهم عقاباً جماعياً.
وأفاد بأن القرار يمس مباشرة الدور الإنساني للأونروا، ويعيق وصول المساعدات الإغاثية إلى نحو 2.5 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، ويحرمهم من أبسط حقوقهم الأساسية في تلقي الرعاية الصحية والتعليم لأبنائهم.
وأشار إلى أن القرار يعرض حياة أطفال اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة للمزيد من الخطر بحرمانهم من تلقي الرعاية الصحية والتعليم العام والمهني، ويحرم نحو 650 ألف طفل فلسطيني لاجئ في الأراضي الفلسطينية المحتلة من حقهم في التعليم، مما يعرض جيلا كاملاً لعملية واسعة من الجهل العلمي والمعرفي والأمية.
كما يحرم القرار أكثر من 18 ألف موظف من موظفي الأونروا في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة من مصدر رزقهم الوحيد، وسيؤثر حتماً على موجوداتهم المالية في صندوق الادخار بين السحب والبقاء وتضرر مصالحهم ومصالح كافة العاملين في مناطق العمليات الأخرى، وهي الأردن وسورية ولبنان، والذي يبلغ عددهم جميعاً قرابة 30 ألف موظف، ومجموع مدخراتهم تزيد على مليار ونصف مليار دولار.
وشدد "المؤتمر العام" على أن دخول قرار الاحتلال حيز التنفيذ خلال 90 يوماً سيلحق ضرراً كبيراً بجميع الخدمات التي تقدمها الأونروا لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينيىة المحتلة، مبيناً أن القرار يعبر عن ممارسة عنصرية ضد اللاجئين الفلسطينيين من خلال استهداف الوكالة.
وكان برلمان الاحتلال أقر قانوناً بحظر عمل "الأونروا"، على أن يدخل حيز التنفيذ في غضون 90 يوماً، مما أثار موجة عارمة من التنديد الدولي ومطالبات بإلغائه.
وتزعم سلطات الاحتلال بأن "الأونرو"ا كانت متواطئة في عملية "طوفان الأقصى"، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، من دون أن تقدم أية أدلة أو شواهد على كلامها المُرسل.
من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة، "أنطونيو غوتيريش"، إن الحظر الذي يفرضه الاحتلال على "الأونروا"، إذا تم تنفيذه، من شأنه أن ينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة التأسيسي واتفاقية الأمم المتحدة المعتمدة في عام 1946.
وفي رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، أول من أمس، دعا "غوتيريش" إلى استمرار عمليات "الأونروا"، مبيناً بأن الكيان المُحتل لا يمكنه استخدام القانون الوطني الذي يحظر "الأونروا" "كمبرر لعدم الوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي".
يُشار إلى أنه بموجب قانون المساعدات الخارجية الأميركي، لا تستطيع واشنطن تقديم مساعدات عسكرية "لدول" تعرقل بشكل مباشر أو غير مباشر إيصال المساعدات الإنسانية الأميركية. فيما حذرت الإدارة الأميركية، في نفس الوقت، الجانب الإسرائيلي، من إقرار حظر "الأونروا" بسبب التأثير الإنساني على غزة والضفة الغربية المحتلة.
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