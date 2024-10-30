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موظفو الأونروا ينظمون وقفة احتجاجية ضد قرار الاحتلال الإثنين المقبل

10/30/2024 11:26:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين






عمان- قررت رئاسة المؤتمر العام لاتحادات العاملين المحليين في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، تنظيم وقفة احتجاجية لجميع الموظفين في كافة مناطق عمليات الوكالة، يوم الاثنين المقبل، ضد قرار الاحتلال حظر أنشطة الوكالة وعملها في القدس المحتلة.
وبالتزامن؛ قررت الرئاسة الفلسطينية، التحرك وبشكل عاجل وفوري، مع الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، من أجل بحث إمكانية الذهاب لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك المنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان، باعتبار قضية "الأونروا" قضية سياسية تتعلق بحق العودة.
وأشارت الرئاسة الفلسطينية، في تصريح لها أمس، إلى أن القرار بشأن وجود "الأونروا" مرتبط بحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، وأن قرار إنشاء "الأونروا" هو قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949.
وثمنت مواقف مجموعة الدول التي عبرت عن رفضها وقلقها وخوفها من تداعيات التوجه الإسرائيلي الخطير والمرفوض، الذي يتحدى الإرادة الدولية والقانون الدولي، ودعوتها لحكومة الاحتلال للامتثال لالتزاماتها الدولية، والحفاظ على الامتيازات والحصانات الخاصة بالأونروا دون مساس، والوفاء بمسؤولياتها.
وأضافت الرئاسة الفلسطينية: "نطالب هذه الدول باتخاذ قرارات جدية لوقف العبث الصهيوني الذي سيؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار"، وحملت حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة للقرار.
وأكدت الرئاسة أنه بدون حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، فإن كل ما يجري من ممارسات عدوانية إسرائيلية خطيرة ومرفوضة، لن تجلب الأمن والاستقرار، بل ستزيد المنطقة اشتعالا وتوتراً.
من جانبه، أكد المؤتمر العام لاتحادات العاملين في "الأونروا"، في تصريح له أمس، رفضه القاطع وادانته الكاملة لإقرار "كنيست" الاحتلال قانون بحظر عمل "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالباً بتحرك المجتمع الدولي لمواجهته والعمل على إلغائه.
وقال إن القرار يشكل انتهاكاً صريحاً للقوانين الدولية والميثاق العالمي لحقوق الإنسان، كونه يعمق معاناة مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، ويعرض حياتهم للخطر المحدق ويمارس عليهم عقاباً جماعياً.
وأفاد بأن القرار يمس مباشرة الدور الإنساني للأونروا، ويعيق وصول المساعدات الإغاثية إلى نحو 2.5 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، ويحرمهم من أبسط حقوقهم الأساسية في تلقي الرعاية الصحية والتعليم لأبنائهم.
وأشار إلى أن القرار يعرض حياة أطفال اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة للمزيد من الخطر بحرمانهم من تلقي الرعاية الصحية والتعليم العام والمهني، ويحرم نحو 650 ألف طفل فلسطيني لاجئ في الأراضي الفلسطينية المحتلة من حقهم في التعليم، مما يعرض جيلا كاملاً لعملية واسعة من الجهل العلمي والمعرفي والأمية.
كما يحرم القرار أكثر من 18 ألف موظف من موظفي الأونروا في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة من مصدر رزقهم الوحيد، وسيؤثر حتماً على موجوداتهم المالية في صندوق الادخار بين السحب والبقاء وتضرر مصالحهم ومصالح كافة العاملين في مناطق العمليات الأخرى، وهي الأردن وسورية ولبنان، والذي يبلغ عددهم جميعاً قرابة 30 ألف موظف، ومجموع مدخراتهم تزيد على مليار ونصف مليار دولار.
وشدد "المؤتمر العام" على أن دخول قرار الاحتلال حيز التنفيذ خلال 90 يوماً سيلحق ضرراً كبيراً بجميع الخدمات التي تقدمها الأونروا لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينيىة المحتلة، مبيناً أن القرار يعبر عن ممارسة عنصرية ضد اللاجئين الفلسطينيين من خلال استهداف الوكالة.
وكان برلمان الاحتلال أقر قانوناً بحظر عمل "الأونروا"، على أن يدخل حيز التنفيذ في غضون 90 يوماً، مما أثار موجة عارمة من التنديد الدولي ومطالبات بإلغائه.
وتزعم سلطات الاحتلال بأن "الأونرو"ا كانت متواطئة في عملية "طوفان الأقصى"، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، من دون أن تقدم أية أدلة أو شواهد على كلامها المُرسل.
من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة، "أنطونيو غوتيريش"، إن الحظر الذي يفرضه الاحتلال على "الأونروا"، إذا تم تنفيذه، من شأنه أن ينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة التأسيسي واتفاقية الأمم المتحدة المعتمدة في عام 1946.
وفي رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، أول من أمس، دعا "غوتيريش" إلى استمرار عمليات "الأونروا"، مبيناً بأن الكيان المُحتل لا يمكنه استخدام القانون الوطني الذي يحظر "الأونروا" "كمبرر لعدم الوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي".
يُشار إلى أنه بموجب قانون المساعدات الخارجية الأميركي، لا تستطيع واشنطن تقديم مساعدات عسكرية "لدول" تعرقل بشكل مباشر أو غير مباشر إيصال المساعدات الإنسانية الأميركية. فيما حذرت الإدارة الأميركية، في نفس الوقت، الجانب الإسرائيلي، من إقرار حظر "الأونروا" بسبب التأثير الإنساني على غزة والضفة الغربية المحتلة.

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