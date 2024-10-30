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شمال غزة يباد.. أحياء مدمرة ومنكوبة ورائحة الجثث تملأ الشوارع

10/30/2024 11:26:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



غزة- في شوارع تكاد تخلو من المارة وبحذر شديد، ينتقل بعض الفلسطينيين لتفقد آثار الدمار الذي خلفته الهجمات الصهيونية المكثفة والمتواصلة على محافظة شمال قطاع غزة، بعدما أعاد الجيش المحتل انتشاره متراجعا نحو أطراف المحافظة التي يطبق بحصاره العسكري عليها.
وأفادت وزارة الصحة في غزة، بأن الاحتلال الصهيوني ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في القطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 102 شهيد و287 إصابة خلال 48 ساعة.
الى ذلك، أعلنت بلدية بيت لاهيا شمال قطاع غزة المدينة منكوبة جراء حرب الإبادة الجماعية والحصار الصهيوني، وأطلقت نداء استغاثة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وقالت بلدية بيت لاهيا إن سكان المدينة يعانون كارثة إنسانية، نتيجة الحرب المستمرة والحصار المفروض على المدينة.
وأوضحت أن المدينة أصبحت بلا طعام وبلا مياه وبلا مستشفيات وبلا إسعافات وبلا دفاع مدني وبلا أطباء وبلا خدمات (صرف صحي ونفايات) وبلا اتصالات.
وكشفت مشاهد، حجم الدمار الهائل الذي لحق بلدة بيت لاهيا، حيث تحولت هذه المدينة التي كانت تملؤها المساحات الخضراء إلى منطقة رمادية من الخراب والدمار تنتشر في شوارعها رائحة الجثث المتحللة.
وفي هذه البلدة، تعرضت أحياء سكنية كاملة للتدمير، إذ أظهرت تلك المشاهد دمارا واسعا أصاب أحياء ومنازل الفلسطينيين وممتلكاتهم، وحتى المباني السكنية التي لم يتم تسويتها بالأرض تعرضت لأضرار بين المتوسطة والبالغة.
إلى جانب ذلك، فقد لحقت الأضرار أيضا بالمستشفى الإندونيسي الذي تعرض لحصار وقصف صهيوني أخرجه عن الخدمة تماما.
هذا المستشفى الذي بات يخلو من الكوادر الطبية والصحية تحوّل -وفق ما أظهرته بعض المشاهد- إلى مكان لإيواء النازحين والفارين من هول الغارات والهجوم الصهيوني.
كما تحيط بهذا المستشفى منطقة شبه مدمرة تقابلها مدرسة كانت تؤوي نازحين، ظهر على جدرنها آثار سوداء ناجمة عن اشتعال النيران فيها واحتراقها.
والأحد الماضي، أعاد جيش الاحتلال الإسرائيلي انتشاره في أماكن توغله شمال قطاع غزة، وتمركز على الأطراف الأربعة للمنطقة (شمال وشرق وجنوب وغرب)، وواصل استهدافه المكثف جوا وبرا، وفق شهود عيان.
وفي الخامس من تشرين الأول (اكتوبر) الحالي، شرع الجيش الصهيوني بقصف غير مسبوق على مخيم وبلدة جباليا ومناطق واسعة شمال القطاع، وفي اليوم التالي بدأ اجتياح المنطقة بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة".
في حين يقول الفلسطينيون إن الاحتلال يعمل على احتلال المنطقة وتحويلها لمنطقة عازلة بعد تهجير سكانها عبر "إبادة جماعية" تنفذها بقصف دموي مكثف وحصار مطبق يمنع وصول الغذاء والمياه لمئات آلاف المدنيين الفلسطينيين.
الفلسطيني المصاب نضال الدريملي، الذي كان في المستشفى الإندونيسي قبل أن يحاصره جيش الاحتلال، قال "حوصرنا من الجيش الإسرائيلي وبقينا نحو 20 يوما بدون ماء ولا طعام، إذ رفض الجيش أي محاولة لمساعدتنا من الخارج".
ويضيف، وهو يجلس على سريره دون تلقي خدمات طبية لخروج المستشفى عن الخدمة، أن "أصوات الانفجارات كانت شديدة جدا؛ حرمتنا من النوم".
وأوضح الدريملي أن تلك الانفجارات كانت تسبب ارتجاجا شديدا في المباني.
وذكر أن المستشفى أيضا لم يسلم من اعتداء القوات الصهيونية، التي قصفت الطوابق العلوية من المبنى بشكل مباشر بعدة قذائف.
وأشار إلى أن جيش الاحتلال كان يعتقل بعض النازحين من الشوارع، بينما كان يرهب النساء من خلال تحريك آلياته العسكرية صوبهن وتعمد نشر الغبار والتراب الكثيف في محيطهن.
بدوره، يقول أحد النازحين الذين ذهبوا لتفقد منازلهم وأحيائهم السكنية في بيت لاهيا (لم يذكر اسمه) إنه "لا توجد ملامح لأي منطقة وأي منزل".
وتابع "لم أعرف منزلي من منزل جاري"، لافتا إلى أن الدمار يطال كل شيء في محيط مستشفى كمال عدوان.
وأوضح أن رائحة الجثث التي لم يتمكن أحد من انتشالها لتوقف خدمات الدفاع المدني والإسعاف تفوح في الشوارع.
وأردف قائلا "جثامين الشهداء المتحللة ملقاة في الطرقات، الرائحة تنبعث في الشوارع"، لافتا إلى أنه لم يتم التمكن في فترة ما قبل إعادة انتشار الجيش من دفن جثامين الشهداء.
وأشار بصوت متحسر إلى أنهم قضوا الأيام الماضية "بلا ماء ولا طعام ولا تواصل مع الآخرين ولا إنترنت".
وهذا الهجوم الصهيوني المتواصل منذ الخامس من تشرين الأول (اكتوبر) الحالي والمتزامن مع حصار مشدد تسبب في خروج مستشفيات محافظة الشمال عن الخدمة، كذلك أدى لتوقف خدمات الدفاع المدني ومركبات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.
ويوم 18 تشرين الأول (اكتوبر) الحالي، فرض جيش الاحتلال على محافظة الشمال عزلة تامة عن العالم الخارجي بقطع شبكة الاتصالات والإنترنت عنها، مما أثر على حصول الجهات الرسمية على معلومات من مصادرها هناك.
ويواصل الجيش الصهيوني ارتكاب مجازره في هذه البلدة التي رفض الآلاف من سكانها الاستجابة لأوامر الإخلاء الصهيونية، حيث استشهد أول من أمس 93 فلسطينيا بقصف مبنى سكني مأهول مكون من 5 طوابق وغارات أخرى.
وبدعم أميركي، يشن الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول (اكتوبر) 2023 حربا على غزة خلفت أكثر من 144 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.-(وكالات)

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