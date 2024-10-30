المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم هدفا حيويا في الجولان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنها هاجمت
اليوم الخميس، هدفاً حيوياً في الجولان المحتل، بواسطة الطيران المسير، مؤكدة استمرار
العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.
وبحسب بيان صادر عن المقاومة، فإن ذلك يأتي
"استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان،
وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء
وشيوخ".
وقالت المقاومة الإسلامية في العراق، في وقت
لاحق من فجر اليوم الخميس، إنها هاجمت بطائرات مسيرة هدفا عسكريا جنوبي الأراضي
المحتلة.
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