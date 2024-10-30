المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم هدفا حيويا في الجولان

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنها هاجمت اليوم الخميس، هدفاً حيوياً في الجولان المحتل، بواسطة الطيران المسير، مؤكدة استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.



وبحسب بيان صادر عن المقاومة، فإن ذلك يأتي "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وقالت المقاومة الإسلامية في العراق، في وقت لاحق من فجر اليوم الخميس، إنها هاجمت بطائرات مسيرة هدفا عسكريا جنوبي الأراضي المحتلة.