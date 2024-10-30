الشاباك: اغتيال مسؤول في حماس بطولكرم

الشاباك: اغتيال مسؤول في حماس بطولكرم
التاريخ
10/30/2024 11:26:40 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفاد جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)،
مساء الأربعاء، باغتيال مسؤول في حركة حماس بطولكرم، بزعم أنه "كان يخطط
لتنفيذ عمليات قريبا".
من جهة أخرى، تداولت منصات فلسطينية صورة قالت
إنها للقيادي بكتائب القسام، الشهيد حسام ملاح، والذي استشهد برصاص الاحتلال في
مخيم طولكرم، شمال الضفة الغربية المحتلة. (الجزيرة نت)
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