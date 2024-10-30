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الشاباك: اغتيال مسؤول في حماس بطولكرم

10/30/2024 11:26:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أفاد جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، مساء الأربعاء، باغتيال مسؤول في حركة حماس بطولكرم، بزعم أنه "كان يخطط لتنفيذ عمليات قريبا".
من جهة أخرى، تداولت منصات فلسطينية صورة قالت إنها للقيادي بكتائب القسام، الشهيد حسام ملاح، والذي استشهد برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم، شمال الضفة الغربية المحتلة. (الجزيرة نت)

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