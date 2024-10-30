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حزب الله ينفذ 32 عملية ضد الاحتلال خلال 24 ساعة

10/30/2024 11:26:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن حزب الله في بيان، تفاصيل عدد من "عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة"، خلال يوم الأربعاء.
وتاليا نص البيان بالكامل:

"دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الأربعاء 30-10-2024، 32 بيانًا عسكريًا حول عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:


1- الساعة 02:30 استهداف تجمع لجنود العدو الاسرائيلي في منطقة العمرا جنوبي بلدة الخيام بصلية صاروخية.

2- الساعة 03:30 استهداف تجمع لقوات العدو الاسرائيلي في منطقة العمرا جنوبي بلدة الخيام للمرة الثانية بصلية صاروخية.

3- الساعة 03:30 استهداف تجمع لجنود العدو الاسرائيلي في منطقة اليعقوصة عند أطراف بلدة الخيام بصلية صاروخية.

4- الساعة 04:30 استهداف تجمع لجنود العدو الاسرائيلي في منطقة اليعقوصة عند أطراف بلدة الخيام ‏للمرة الثانية بصلية صاروخية.

5- في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي ‏وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، شنّ مجاهدو المقاومة الإسلامية هجومًا ‏جويًا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على قاعدة طيرة الكرمل في جنوب حيفا ‏وأصابت أهدافها بدقة.

6- استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في ‏مستعمرة جعتون بمسيرة انقضاضية وأصابت أهدافها بدقة.

7- استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في ‏مستعمرة شتولا بمسيرة انقضاضية وأصابت أهدافها بدقة.

8- الساعة 11:00 استهداف تجمع لجنود العدو الاسرائيلي في خلة العصافير في بلدة الخيام بصلية صاروخية.

9- الساعة 11:00 استهداف تجمع لجنود العدو الاسرائيلي شرقي نبع الوزاني بصلية صاروخية.

10- الساعة 11:00 استهداف تجمع لجنود العدو الاسرائيلي في منطقة وطى الخيام (جنوب شرق ‏البلدة) بصلية صاروخية.

11- الساعة 12:00 استهداف تجمع لجنود العدو الاسرائيلي في خلة العصافير في بلدة الخيام للمرة الثانية بصلية صاروخية.

12- الساعة 12:30 استهداف تجمع لجنود العدو الاسرائيلي عند بوابة شبعا بصلية صاروخية.

13- الساعة 12:45 استهداف تجمع لجنود العدو الاسرائيلي عند بوابة شبعا للمرة الثانية بصلية صاروخية.

14- الساعة 13:30 استهداف تجمعات لقوات العدو الاسرائيلي في منطقة وطى الخيام (جنوب شرق ‏البلدة) للمرة الثانية بصلية ‏صاروخية.

15- الساعة 13:25 استهداف ‏الكريوت شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية.‏

16- الساعة 14:15 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة بصلية صاروخية.

17- الساعة 14:15 تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية في ‏وحدة ‏الدفاع ‏الجوي لمسيّرة إسرائيلية من نوع هرمز 450 في أجواء القطاع الغربي بصاروخ أرض – جو وأجبروها على مغادرة ‏الأجواء اللبنانية.

18- الساعة 15:00 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في وادي العصافير في بلدة الخيام بصلية صاروخية.‏

19- الساعة 15:00 استهداف تجمع لجنود العدو الاسرائيلي في مستعمرة روش بينا بصلية صاروخيّة.

20- الساعة 15:00 استهداف مستعمرة يسود همعلاه بصلية صاروخية.

21- الساعة 15:00 استهداف مستعمرة كدمات تسفي بصلية صاروخية.

22- الساعة 15:00 استهداف مستعمرة حتسور هجليليت بصلية صاروخية.

23- الساعة 15:50 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي ضم أكثر من إثني عشر جندياً إسرائيلياً بصاروخ موجه بين بلدتي ‏كفركلا ودير ميماس وإيقاع عدداً من القتلى والجرحى.

24- الساعة 16:00 تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية في ‏وحدة ‏الدفاع ‏الجوي لطائرة حربية إسرائيلية في أجواء منطقة الزهراني وأجبروها على مغادرة ‏الأجواء ‏اللبنانية.

25- الساعة 17:00 في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي ‌‏وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، شنّ مجاهدو المقاومة الإسلامية هجوماً مركباً من الصواريخ النوعيّة وسرب من المسيرات استهدفت قاعدة عين شيمر ‌‏(قاعدة للدفاع الجوي الصاروخي وقاعدة اللواء الإقليمي) شرق الخضيرة وأيضاً تجمعات العدو في معسكر ‏إلياكيم (التابع لقيادة ‏المنطقة الشمالية) جنوب حيفا وقاعدة شراغا شمال مدينة عكا المحتلة وأصابت ‏أهدافها بدقة بعد أن عجز العدو عن التصدي لهذه الصواريخ والمسيرات التي حلقت لمدة من الزمن فوق ‏الاراضي الفلسطينية المحتلة.

26- في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي ‌‏‌‏وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية معسكر أدام ‏لتدريب مجموعات الوحدات الخاصة جنوب شرق تل أبيب بصواريخ نوعية.

27- الساعة 17:30 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في منطقة وطى الخيام (جنوب شرق ‏البلدة) للمرة الثالثة بصلية صاروخية.

28- الساعة 17:45 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في منطقة وطى الخيام (جنوب شرق ‏البلدة) للمرة الرابعة بصلية صاروخية.

29- الساعة 19:00 استهداف تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة ليمان بصلية صاروخية.

30- الساعة 19:00 استهداف تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة جشر هزيف بصلية صاروخية.

31- الساعة 21:30 استهداف تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية.

32- الساعة 23:50 استهداف مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية".

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