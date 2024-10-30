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واشنطن تحذر طهران من الرد على إسرائيل

10/30/2024 11:26:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حذرت واشنطن طهران من تداعيات ردها على "إسرائيل"، وطالبتها بعدم الرد، مشيرة إلى أنها ستدعم "إسرائيل".
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير إن على الإيرانيين "ألا يردوا على هجوم إسرائيل. لا ينبغي لهم"، وأضافت: "وإذا فعلوا، فسندعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكنهم لا ينبغي لهم (فعل ذلك)".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قالت إن واشنطن تدعم "حق إسرائيل في ضرب أهداف مشروعة لجماعة حزب الله في لبنان".

وجاء تصريح الوزارة عند سؤالها عن قصف "إسرائيل" لمدينة بعلبك بشرق لبنان.

لكن المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر قال للصحفيين في إفادة، إن "إسرائيل" يتعين عليها فعل ذلك بطريقة لا تهدد حياة المدنيين، وإن من الضروري حماية البنية التحتية المدنية ومواقع التراث الثقافي المهمة.

وحول غزة، ذكر ميلر، أن الإسرائيليين "لا يقومون بما يكفي ليعطونا الأجوبة التي طلبناها" والرد على المخاوف الأميركية، غداة ضربة في قطاع غزة أفادت السلطات فيه وشهود أنها أسفرت عن استشهاد عدد كبير من الأطفال.

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