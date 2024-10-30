واشنطن تحذر طهران من الرد على إسرائيل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حذرت واشنطن طهران من تداعيات ردها على "إسرائيل"،
وطالبتها بعدم الرد، مشيرة إلى أنها ستدعم "إسرائيل".
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان
بيير إن على الإيرانيين "ألا يردوا على هجوم إسرائيل. لا ينبغي لهم"،
وأضافت: "وإذا فعلوا، فسندعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكنهم لا ينبغي لهم
(فعل ذلك)".
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قالت إن واشنطن
تدعم "حق إسرائيل في ضرب أهداف مشروعة لجماعة حزب الله في لبنان".
وجاء تصريح الوزارة عند سؤالها عن قصف
"إسرائيل"
لمدينة بعلبك بشرق لبنان.
لكن المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر قال
للصحفيين في إفادة، إن "إسرائيل" يتعين عليها فعل ذلك بطريقة لا تهدد
حياة المدنيين، وإن من الضروري حماية البنية التحتية المدنية ومواقع التراث
الثقافي المهمة.
وحول غزة، ذكر ميلر، أن الإسرائيليين "لا
يقومون بما يكفي ليعطونا الأجوبة التي طلبناها" والرد على المخاوف الأميركية،
غداة ضربة في قطاع غزة أفادت السلطات فيه وشهود أنها أسفرت عن استشهاد عدد كبير من
الأطفال.
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