القسام تنعى القائد حسام الملاح

نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام- الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، "أحد أبرز قادة كتائب القسام كتيبة طولكرم/ حسام الملاح".



وبحسب بيان صادر عن كتائب القسام، فإن الملاح "ارتقى إلى العلا شهيداً في عملية اغتيال صهيونية جبانة، مساء يوم الأربعاء".



وتاليا نص البيان بالكامل:



"بأسمى آيات العزة والمجد والثقة بنصر الله القريب، تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام إلى أبناء شعبنا وجماهير أمتنا العربية والإسلامية فارساً من فرسانها الميامين:



الشهيد القائد المجاهد الكبير أحد أبرز قادة كتائب القسام كتيبة طولكرم/ حسام الملاح

(من مخيم طولكرم)



الذي أرتقى إلى العلا شهيداً في عملية إغتيال صهيونية جبانة ، مساء يوم الأربعاء" 2024/10/30 م " على أرض "مخيم طولكرم" الصمود والآباء إثر تسلل وحدة المستعربين التابعة للعدو محيط مخيم طولكرم في مدينة طولكرم ..



إن كتائب القسام وهي تقدم خيرة قادتها وأبنائها شهداء فداءً لديننا الحنيف ووطننا الطاهر؛ لتؤكد أن هذه الدماء الزكية العزيزة سترسم طريق الحرية والكرامة لشعبنا في كل ربوع فلسطين المباركة، كما تعلن الكتائب تمكن مجاهديها في محافظات جنين وطولكرم وطوباس من إيقاع العدو في كمائن محكمة وتكبيده خسائر فادحة ومحققة في صفوف قواته خلال عدوانه الغاشم على شمال ضفتنا الأبية، وهو ما ستكشف تفاصيله في قادم الأيام بإذن الله تعالى.





وإنه لجهاد نصر أو استشهاد،،،

كتائب الشهيد عز الدين القسام - كتيبة طولكرم

الأربعاء 27 ربيع الآخر 1446هـ

الموافق 2024/10/30".

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