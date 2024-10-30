القسام تنعى القائد حسام الملاح

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام- الجناح
العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، "أحد أبرز قادة كتائب القسام كتيبة
طولكرم/ حسام الملاح".
وبحسب بيان صادر عن كتائب القسام، فإن الملاح
"ارتقى إلى العلا شهيداً في عملية اغتيال صهيونية جبانة، مساء يوم
الأربعاء".
وتاليا نص البيان بالكامل:
"بأسمى آيات العزة والمجد والثقة بنصر
الله القريب، تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام إلى أبناء شعبنا وجماهير أمتنا
العربية والإسلامية فارساً من فرسانها الميامين:
الشهيد القائد المجاهد الكبير أحد أبرز قادة
كتائب القسام كتيبة طولكرم/ حسام الملاح
(من مخيم طولكرم)
الذي أرتقى إلى العلا شهيداً في عملية إغتيال
صهيونية جبانة ، مساء يوم الأربعاء" 2024/10/30 م " على أرض "مخيم
طولكرم" الصمود والآباء إثر تسلل وحدة المستعربين التابعة للعدو محيط مخيم
طولكرم في مدينة طولكرم ..
إن كتائب القسام وهي تقدم خيرة قادتها وأبنائها
شهداء فداءً لديننا الحنيف ووطننا الطاهر؛ لتؤكد أن هذه الدماء الزكية العزيزة
سترسم طريق الحرية والكرامة لشعبنا في كل ربوع فلسطين المباركة، كما تعلن الكتائب
تمكن مجاهديها في محافظات جنين وطولكرم وطوباس من إيقاع العدو في كمائن محكمة
وتكبيده خسائر فادحة ومحققة في صفوف قواته خلال عدوانه الغاشم على شمال ضفتنا الأبية،
وهو ما ستكشف تفاصيله في قادم الأيام بإذن الله تعالى.
وإنه لجهاد نصر أو استشهاد،،،
كتائب الشهيد عز الدين القسام - كتيبة طولكرم
الأربعاء 27 ربيع الآخر 1446هـ
الموافق 2024/10/30".
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