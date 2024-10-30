قوات الاحتلال تقتحم طولكرم وقلقيلية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم
الخميس، مدينة طولكرم.
وأفادت وكالة "وفا"، بأن أعدادا
كبيرة من آليات الاحتلال ترافقها ثلاث جرافات من النوع الثقيل اقتحمت المدينة عبر
محورها الغربي، وجابت شوارعها الرئيسية؛ وتحديدا العليمي والقدس المفتوحة ونابلس،
مرورا بمدخل مخيم طولكرم، واتجهت صوب مخيم نور شمس، شرق المدينة.
وأضافت أن جرافات الاحتلال، جرفت محيط دوار
الشهيد سيف أبو لبدة عند مدخل مخيم نور شمس، ودمرت البنية التحتية في المكان، في
الوقت الذي جرفت مداخل المحلات التجارية على طول الشارع الرئيسي المحاذي للمخيم.
وفرضت قوات الاحتلال حصارا مشددا على مخيم نور
شمس، وسط اندلاع اشتباكات عنيفة وسماع اصوات انفجارات وتحليق مكثف لطيران
الاستطلاع على ارتفاع منخفض.
وفي تطور لاحق، قصفت مسيرة إسرائيلية موقعا في
ساحة المخيم، دون أن يتسنى معرفة وقوع إصابات بسبب الحصار المشدد على المخيم.
كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة،
بلدة جيوس، شرق قلقيلية.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت
البلدة واعتقلت الشاب ليث سليم بعد اقتحام منزله.
في السياق، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة
قلقيلية، واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز السام
دون أن يبلغ عن إصابات.
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