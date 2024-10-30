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قوات الاحتلال تقتحم طولكرم وقلقيلية

10/30/2024 11:26:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مدينة طولكرم.
وأفادت وكالة "وفا"، بأن أعدادا كبيرة من آليات الاحتلال ترافقها ثلاث جرافات من النوع الثقيل اقتحمت المدينة عبر محورها الغربي، وجابت شوارعها الرئيسية؛ وتحديدا العليمي والقدس المفتوحة ونابلس، مرورا بمدخل مخيم طولكرم، واتجهت صوب مخيم نور شمس، شرق المدينة.

وأضافت أن جرافات الاحتلال، جرفت محيط دوار الشهيد سيف أبو لبدة عند مدخل مخيم نور شمس، ودمرت البنية التحتية في المكان، في الوقت الذي جرفت مداخل المحلات التجارية على طول الشارع الرئيسي المحاذي للمخيم.

وفرضت قوات الاحتلال حصارا مشددا على مخيم نور شمس، وسط اندلاع اشتباكات عنيفة وسماع اصوات انفجارات وتحليق مكثف لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

وفي تطور لاحق، قصفت مسيرة إسرائيلية موقعا في ساحة المخيم، دون أن يتسنى معرفة وقوع إصابات بسبب الحصار المشدد على المخيم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة، بلدة جيوس، شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقلت الشاب ليث سليم بعد اقتحام منزله.

في السياق، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية، واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز السام دون أن يبلغ عن إصابات.

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