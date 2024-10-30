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جيش الاحتلال: رصدنا عددا من الصواريخ قادمة من لبنان

10/30/2024 11:26:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، "رصدنا إطلاق عدد من الصواريخ من لبنان سقطت في مناطق مفتوحة في الجليل الأعلى".
وأضاف: "اعترضنا قبل قليل طائرة مسيرة تسللت من لبنان باتجاه الجليل الغربي".

وكان حزب الله أعلن أن مقاتليه استهدفوا "عند الساعة 12:10 من فجر يوم الخميس 31-10-2024 ‏تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي شرقي بلدة الخيام بصلية صاروخية وقذائف المدفعية"؛ وذلك "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه".

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