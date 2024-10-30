جيش الاحتلال: رصدنا عددا من الصواريخ قادمة من لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم
الخميس، "رصدنا إطلاق عدد من الصواريخ من لبنان سقطت في مناطق مفتوحة في
الجليل الأعلى".
وأضاف: "اعترضنا قبل قليل طائرة مسيرة
تسللت من لبنان باتجاه الجليل الغربي".
وكان حزب الله أعلن أن مقاتليه استهدفوا "عند
الساعة 12:10 من فجر يوم الخميس 31-10-2024 تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي شرقي
بلدة الخيام بصلية صاروخية وقذائف المدفعية"؛ وذلك "دعماً لشعبنا
الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا
عن لبنان وشعبه".
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