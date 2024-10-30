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إعلام أميركي يكشف عن تقدم كبير بمفاوضات لبنان

10/30/2024 11:26:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال مسؤولان أميركيان إن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" وحزب الله أحرزت "تقدما كبيرا" في الساعات الـ24 الماضية، إلا أنهما استدركا أن إدارة بايدن لم تتوصل بعد إلى اتفاق نهائي مع "إسرائيل" أو لبنان.
ووصف موقع "أكسيوس" الأميركي الاتفاق بأنه "سيكون إنجازاً مهماً" لبايدن، ونقل عن المسؤولَين الأميركيين اللذين وصفهما بأنهما "مطلعين بشكل مباشر على المفاوضات"، أن جهود الوساطة التي قام بها المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين في بيروت الأسبوع الماضي أحرزت تقدمًا نحو التوصل إلى اتفاق، وبخاصة فيما يتعلق باستعداد حزب الله لإبرام صفقة مع "إسرائيل" منفصلة عن الحرب في غزة.

وقال مسؤول أميركي: "ما زلنا نتفاوض لكن تم تحقيق تقدم كاف في الساعات الأربع والعشرين الماضية يبرر إرسال الرئيس بايدن لهوكشتاين إلى إسرائيل".

وقال الموقع الأميركي إن "من شأن الاتفاق أن يضع حداً لأكثر من عام من القتال بين "إسرائيل" وحزب الله ويخفف بشكل كبير من حدة الحرب الإقليمية في الشرق الأوسط لأول مرة منذ هجمات حماس في 7 أكتوبر على "إسرائيل"".

ووصف التوصل إلى الاتفاق بأنه سيكون إنجازًا مهماً للرئيس بايدن في أشهره الأخيرة في منصبه.

وفي وقت سابق من اليوم، نفى مسؤول إسرائيلي، أن تكون هناك مسودة اتفاق نهائية بشأن تسوية لوقف إطلاق النار بين "إسرائيل" وحزب الله في لبنان، وذلك بعد تقارير عبرية عن "اتفاق وشيك".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية عن المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته، أن "مسودة الخطوط العريضة للاتفاق في لبنان التي تم تسريب بعض بنودها قديمة، وليست ذات صلة، وهي واحدة من بين مقترحات عدة تتم مناقشتها".

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دأب على تسريب بعض المواقف السياسية لنتنياهو عبر نشرها على لسان مسؤول دون الكشف عن هويته.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عدة التصريح المنسوب لمسؤول إسرائيلي، لكن دون أن تذكر هويته.


تسريبات البنود

وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أعرب عن أمله بأن "يتم وقف إطلاق النار في غضون ساعات أو في الأيام المقبلة". وأضاف: "نأمل أن نرى هوكشتاين في بيروت بحلول نهاية الأسبوع".

ونشرت هيئة الإذاعة العامة العبرية "كان" مسودة اتفاق وقف إطلاق النار.

ويتضمن مشروع الاتفاق التزاما من جانب كل من "إسرائيل" والحكومة اللبنانية باتخاذ خطوات نحو التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 الذي أنهى حرب 2006 في لبنان.

ووفقا للمسودة، فإن الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل سيكونان المجموعتين المسلحتين الوحيدتين المنتشرين في جنوب لبنان.

وسيُسمح ببيع أو توريد الأسلحة والمواد ذات الصلة فقط للجيش اللبناني، وستخضع جميع عمليات إنتاج الأسلحة في لبنان لسيطرة الحكومة اللبنانية.

وينص على أنه يتعين على الجيش اللبناني كذلك مراقبة وإنفاذ هذه الشروط، وتفكيك أي بنية تحتية عسكرية لا تخضع لسيطرة الحكومة اللبنانية.

ويقول المشروع إن الاتفاق سيتم تنفيذه على مدى فترة 60 يوما. وستسحب "إسرائيل" جميع قواتها من لبنان على مراحل لا تتجاوز 7 أيام بعد إعلان وقف إطلاق النار. وسينتشر الجيش اللبناني في جنوب لبنان بهدف الوصول إلى 10 آلاف جندي في المنطقة.

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