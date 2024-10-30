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حزب الله يمنع إقامة حفل زفاف نجل نتنياهو

10/30/2024 11:26:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كشفت وسائل إعلام عبرية، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتزم تغيير خطط تتعلق بحياته الشخصية والعملية كانت مقررة من قبل؛ وذلك بسبب مخاوف أمنية من مسيرات حزب الله؛ ومن أهم تلك الخطط تأجيل حفل زفاف نجله أفنير للمرة الثانية، وتغيير مكان انعقاد الكنيست الإسرائيلي للدورة الشتوية، فماذا حدث؟.

تأجيل حفل زفاف نجل نتنياهو
فضلا عن الغضب "الشعبي" تجاه حكومة نتنياهو، قالت صحيفة واينت العبرية، إن نتنياهو يعتزم تأجيل حفل زفاف نجله أفنير، الذي كان من المقرر إقامته نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل؛ نظرًا للوضع الأمني الحالي وقلقه من احتمال إطلاق مسيرات وطائرات بدون طيار من قبل حزب الله.

ووفقًا للمعلومات المعلنة من أسرة نتنياهو، كان من المزمع إقامة حفل زفاف أفنير في "حفات رونيت" بتاريخ 26 تشرين الثاني/ نوفمبر. علما أن هذه المرة الثانية التي يتم فيها تأجيل حفل الزفاف.

وأفاد نتنياهو، في محادثات مغلقة، بأنه يرى ضرورة تأجيل حفل الزفاف بسبب الأوضاع الأمنية، معتبرًا أن إقامة الحفل قد تشكل خطرًا غير ضروري على الحضور، وأكد أنه لا يرى مانعًا من التأجيل.


تغيير ممكان انعقاد الكنيست
ولم يكن حفل الزفاف فقط ما يقلق نتنياهو، فقد عبّر عن استغرابه من استمرار انعقاد اجتماعات الكنيست في مقرها التقليدي بالقدس، وقال: "لا أفهم لماذا يعقد الكنيست جلساته في مكانه المعتاد، بدلًا من اختيار موقع آخر".

وذكرت هيئة البث العبرية أن تهديد الطائرات المسيرة أثار قلق نتنياهو في الأيام الأخيرة، إذ شاعت أنباء عن تساؤله في حديث خاص بمكتبه في الكنيست: "ماذا سنفعل إذا جاءت طائرة بدون طيار إلى هنا الآن؟".

وأضاف نتنياهو: "ما يقلقني بشكل خاص هو الطائرات المسيرة، رغم أن لدينا أنظمة فعالة للكشف عن الصواريخ واعتراضها".

يُذكر أن منزل نتنياهو في قيسارية تعرض لهجوم بالطائرات المسيرة في وقت سابق من الشهر الحالي.

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