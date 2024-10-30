حزب الله يمنع إقامة حفل زفاف نجل نتنياهو

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشفت وسائل إعلام عبرية، أن رئيس حكومة
الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتزم تغيير خطط تتعلق بحياته الشخصية
والعملية كانت مقررة من قبل؛ وذلك بسبب مخاوف أمنية من مسيرات حزب الله؛ ومن أهم
تلك الخطط تأجيل حفل زفاف نجله أفنير للمرة الثانية، وتغيير مكان انعقاد الكنيست
الإسرائيلي للدورة الشتوية، فماذا حدث؟.
تأجيل حفل زفاف نجل نتنياهو
فضلا عن الغضب "الشعبي" تجاه حكومة
نتنياهو، قالت صحيفة واينت العبرية، إن نتنياهو يعتزم تأجيل حفل زفاف نجله أفنير،
الذي كان من المقرر إقامته نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل؛ نظرًا للوضع الأمني الحالي وقلقه من احتمال إطلاق
مسيرات وطائرات بدون طيار من قبل حزب الله.
ووفقًا للمعلومات المعلنة من أسرة نتنياهو، كان
من المزمع إقامة حفل زفاف أفنير في "حفات رونيت" بتاريخ 26 تشرين الثاني/ نوفمبر. علما أن هذه المرة الثانية
التي يتم فيها تأجيل حفل الزفاف.
وأفاد نتنياهو، في محادثات مغلقة، بأنه يرى
ضرورة تأجيل حفل الزفاف بسبب الأوضاع الأمنية، معتبرًا أن إقامة الحفل قد تشكل
خطرًا غير ضروري على الحضور، وأكد أنه لا يرى مانعًا من التأجيل.
تغيير ممكان انعقاد الكنيست
ولم يكن حفل الزفاف فقط ما يقلق نتنياهو، فقد
عبّر عن استغرابه من استمرار انعقاد اجتماعات الكنيست في مقرها التقليدي بالقدس،
وقال: "لا أفهم لماذا يعقد الكنيست جلساته في مكانه المعتاد، بدلًا من اختيار
موقع آخر".
وذكرت هيئة البث العبرية أن تهديد الطائرات
المسيرة أثار قلق نتنياهو في الأيام الأخيرة، إذ شاعت أنباء عن تساؤله في حديث خاص
بمكتبه في الكنيست: "ماذا سنفعل إذا جاءت طائرة بدون طيار إلى هنا الآن؟".
وأضاف نتنياهو: "ما يقلقني بشكل خاص هو
الطائرات المسيرة، رغم أن لدينا أنظمة فعالة للكشف عن الصواريخ واعتراضها".
يُذكر أن منزل نتنياهو في قيسارية تعرض لهجوم
بالطائرات المسيرة في وقت سابق من الشهر الحالي.
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