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حروب تكنولوجيا الأعمال والمعلومات

10/30/2024 11:26:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






كان هناك حقبة اسمها "الحرب الباردة"، كان عنوانها الأخير سباق التسلح في الفضاء، وانتصر فيها المعسكر الغربي وانهارت المنظومة السوفيتية بالكامل، لندخل عالما جديدا دخل هو بدوره عالما آخر افتراضيا تكنولوجيا مختلفا بكل شيء.
حينها كانت مفاهيم تلك الحرب مفهومة عموما، تفاصيلها معقدة لكنها ليست عصية على الاستيعاب العام.
اليوم، دخلنا في عصر التكنولوجيا الأكثر تعقيدا، تكنولوجيا مبنية على المعرفة وتحمل المعرفة وتنقلها، وهي مبنية على أركان واضحة من تقنية حاسوبية تستخدم الانترنت وعوالم افتراضية وتقنية اسمها تقنية النانو.
حرب اليوم الحقيقية هي تلك الحرب، التفوق في تكنولوجيا المعلومات التقنية.
قبل أسابيع قليلة، تسرب خبر عن العملاق الصناعي التقني الصيني "شاومي" أنهم استطاعوا انتاج شريحة معالجة بدقة 3 نانو. وهذه الشريحة لم يكن متوقعا للصين أن تنتجها قبل سنوات من الآن، لكنها أنتجتها.
المفاجئ في الموضوع أن الصين سحبت كل ما يمكن من أخبار ذلك التسريب حتى لا تتعرض شاومي لعقوبات!! تخيلوا يا رعاكم الله أن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات على شركة طورت في التكنولوجيا! وهذا ليس غريبا في ظل معرفة أن تلك المعرفة التكنولوجية ستضع الصين في مراحل متقدمة جدا في ثورة تكنولوجيا المعلومات ويعطيها السبق في هذا المجال، وهذا له انعكاساته في حروب "التكنولوجيا" والمعرفة اليوم.
بالتوازي، أعلنت شركة هواوي الصينية، التي تم فرض عقوبات عليها سابقا في إدارة ترامب، أنها أصدرت نظام معالجة خاصا بها خارج إطار النظامين الوحيدين في السوق العالمي: نظام IOS ونظام ANDROID. النظام الجديد او منصة العمليات الجديدة اسمها هارموني. وهي مستقلة عن النظامين المعروفين.
وفي حال أصدرت هواوي أجهزتها ومنتجاتها على النظام الجديد فإن مشغلا جديدا في العالم سيغزوه، ومع حضور تقنية الـ3 نانو في المعالجات والشرائح فإن كثيرا في التكنولوجيا سيتغير، وهنا لا يستطيع عقلي استيعاب أو طرح أكثر من ذلك، لكن ما أستطيع قوله إن العالم مشغول "وبعيدا عنا" في حروب مختلفة، نهاياتها في المحصلة ستكون لصالح الإنسان، نعم حروب تنافسية شديدة وشرسة لكن الإنسان المعاصر هو المستفيد الأول منها.
تلك الحروب الناعمة ستشعل حروبا جانبية ( نعم.. تلك التي نعرفها جيدا)، وستكون هناك كلف دموية واقتصادية كثيرة سيدفعها من هم الأضعف في عالم المعرفة والتكنولوجيا.
ونحن سنظل مشغولين دوما بداحسنا وغبرائنا، وثارات كل ناقة بسوس في تاريخنا الذي نريده مستقبلا لنا.

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