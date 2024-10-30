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يبكون على الأمس ويرفضون العودة إليه

10/30/2024 11:26:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








يعتقد الذين يبكون على الأمس، أو على الماضي، أن الأمس أفضل من الحاضر، وأكثر أمناً من المستقبل اللايقيني القادم، وأن استرجاع الأمس ((الجميل)) كفيل بحل جميع المشكلات التي يعاني الناس منها اليوم، ولكنهم لا يعملون لاسترجاعه مع أن بإمكانهم ذلك لو حاولوا. ما عليهم سوى هجر جميع وسائل العيش الحاضرة، أو التقنيات التي تعج بها بيوتهم ومدنهم وقراهم، بدءاً من وقف الماء الواصل إليها بالأنابيب، والكهرباء المضيئة لها باللمس، الاستغناء عن الثلاجة، والغسالة، والراديو، والتلفزيون... والهاتف... والسيارة، والعيش في غرفة طينية واحدة والشرب من ماء المطر في البئر، واستئناف العمل في الفلاحة بالفأس والطورية، والحراثة بالخيل أو بالبقر، والحصاد بالمنجل، والدرس على البيدر بالبقرة أو الحصان، وجمع ثمر الزيتون بالعصا وعصره بالحجر، وتربية الماشية أغناماً وماعزاً وبقراً... والعيش معها في الدار، أي العودة إلى الامس القريب. لا أحد يمنع أحداً من هذه العودة، وقد يكون فيها بعض الفوائد من الاعتماد على التكنولوجيا، إلى الاعتماد على البيولوجيا. الأمس لم يكن جميلاً كما يعتقدون. كانت الحياة فيه صعبة بل شاقة، والتغني به حيلة نفسية للهرب من مشكلات الحاضر.
لكن هل يرغب أو يريد أحد حقاً العودة إلى هذا الأمس أو إلى استرجاعه بالفعل؟ لقد حاول بعض الأفراد في الغرب ذلك وعادوا عنه. إن جملة الناس يحنون إليه، لاعتقادهم أنه أفضل من واقعهم مع أنه لم يكن كذلك. ولكنهم في الواقع، يرفضون العودة إليه، ما لم يجبروا (بكارثة) عليه.
يقصد بعض الناس الذين يرغبون في استرجاع أيام أو حياة الزمن الماضي استرجاع سلطتهم وليس حياتهم اليومية. وعلامة ذلك تزييهم بزي يعتقدون أنه كان زيهم واعتقادهم ان ذلك يكفي، واحتفاظهم في الوقت نفسه بكل وسائل العصر، وتمتعهم بها. وحتى الفئات الدينية التي مثلت مرحلة الهجرة أولاً تمهيداً لقيام الدولة الاسلامية، لم تستغن عن معظم معطيات العصر وأدوات الحاضر.
يبكي المرء أو الجماعة على الأمس عندما يكونون مأزومين أو مهزومين أو لأن المستقبل غير يقيني، ولكنهم لا يقبلون في الواقع، التخلي عن نمط الحياة اليوم، مثلهم مثل السلف أنفسهم لو بعثوا في الحاضر. إنهم سيفرون منه فوراً عائدين إلى ما كانوا فيه.

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