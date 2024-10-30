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حرب نتنياهو: كل شيء أو لا شيء..!

10/30/2024 11:26:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








بعد كل الحديث عن دولة يهودية ودويلة فلسطينية تعيشان جنبًا إلى جنب على أرض فلسطين التاريخية، لم يعد الكيان الصهيوني يتكلف عناء إخفاء رؤيته الأساسية. أعلن رئيس حكومة الكيان وأركان حكومته: ((نحن أو هم)). وكان أنصار حديث ((الدولتين)) يعرفون، إذا قرأوا التاريخ، أن قادة المشروع الاستعماري الصهيوني في فلسطين اختاروا ((نحن أو هم)) على ((نحن وهم)) منذ البداية، وأن رؤيتهم حكمت سلوك الكيان كل الوقت.
ولم يتغير شيء يجعل الكيان يتراجع عن هذه الرؤية. بدلًا من الضغط على الكيان وإرغامه على تقديم أي تنازل، حظي بقدر غير معقول من التدليل في المنطقة، وتوالت عليه عروض دمجه في المنطقة وفتح أذرعها له مقابل تنازل صغير، ولم يتنازل. ثم أصبحت الأذرع العربية تفتح له تباعًا من دون تقديم أي شيء على الإطلاق ولا الوعد بشيء. وفي هذا الوقت، أصبحنا نقرأ بكثافة في الأدبيات التي تتحدث عن الشرق الأوسط تنويعات من عبارة: ((لقد سئم العرب (تعب العرب؛ ملّ العرب؛ ضاق العرب) من الفلسطينيين والقضية الفلسطينية)). بل ظهر كُتاب ومعلقون عرب متخصصون في التحريض على الفلسطينيين وتصويرهم وكأنهم سبب مصائب الإقليم وتخلفه؛ نفس لا- منطق لوم الضحية.
لم نسمع ونقرأ أبدًا في الأدبيات المشبوهة عبارة ((لقد سئم العرب من 'إسرائيل'(( لأن المعلقين كانوا يرون أن هذا لم يحدث. ولم يفكر أحد من العرب المعنيّين بتحديد الاستراتيجيات بتصور المنطقة من دون الكيان. أصبحت هيمنته العسكرية والمعنوية قدَرًا قبلوا بأن تفرضه عليهم قوى أرضية قابلة لمقاومتها وهزيمتها، والتي لا تخفى نيتها الهيمنة على العرب وأرض العرب. وليس هذا صحيحًا؛ الأمم تصنع أقدارها -لو أرادت ما دامت ليست بلا يدين ورجلين. سوف تعجز الأمم فقط إذا كانت بلا عقل أو باعت نفسها بالرخيص.
كان هذا السرد الانتقائي عن الضيق بالفلسطينيين، وعدم الضيق بالمستعمرين العدوانيين، جهدًا منسقًا تنشره قوى مستفيدة لإعادة تشكيل كيفية إدراك الشرق الأوسط ومناقشته، وتطويعه للمصالح الغربية الاستعمارية المعادية بالتعريف، وبعيدًا عن العدالة المستحقة للفلسطينيين وتحرير الإقليم. ومع ذلك، كان الواقع بعيدً كل البعد عن الامتثال.
تحركت الأمور في العام الفائت. شنّ الفلسطينيون، الذين كانت قضيتهم في الطريق إلى الخروج من التاريخ، هجومًا مهينًا على القلعة الاستعمارية الصهيونية. وردّ الكيان المثكول. وأعلن قادته أنهم يضعون كيانهم في معركة عنوانها كل شيء أو لا شيء، ضد الفلسطينيين وكل من يساندهم، بل وضد العالم كله إذا لزم الأمر. ودفعتهم غطرستهم إلى تجاهل حقيقة صعبة لن يغيرها أي قدر من دعم الغرب وتواطؤ ((الأصدقاء)): لا يمكن لأي نظام يقاتل لإدامة وجوده باستعداء معظم الآخرين أن يتوقع الأمن أو الشرعية، أو أي ديمومة مستقرة.
على الرغم من وعيد الكيان ((بالذراع الطويلة)) لضرب المعارضين في أي مكان، تكشف التطورات الأخيرة عن تحول في الوجهة. لأول مرة يخوض الكيان الاستعماري حربًا طويلة مع العرب، وتمتد أذرع المقاومة إلى قلب المدن الصهيونية المبنية على أنقاض المدن الفلسطينية. في العادة كان العرب يُضربون بسرعة وحسم، لكن هذه اللحظة هي انحراف حاسم عن الضربات الخاطفة التي وجهها الكيان بأقل الخسائر. على النقيض من صراعات 1948، و1956، و1967، أو حتى 1973، يواجه الكيان اليوم درجة غير مسبوقة من التهديد الوجودي، بدليل وحشيته الطائشة التي تجلب له العداء المتنامي، على مستوى الإقليم والعالم. ثمة شعور متزايد بتغير وجهة المد. لقد استقر الخوف في مجتمع الكيان، وتضاعف بسبب الصعود غير المقيد للوحشية والتطرف الديني داخل هذه القاعدة الاستعمارية المتقنفذة.
أصبح حلم ((إسرائيل)) الآمنة المهيمنة، التي تعيش في سلام من الداخل ولا يمكن مهاجمتها من الخارج، يبدو أكثر بُعدًا من أي وقت مضى، لأنه يرتكز في الأساس على وهم. لقد فشلت اتفاقيات السلام المعوَّل عليها، والتي قيل أنها تهدف إلى فتح آفاق دبلوماسية واقتصادية جديدة للكيان، في جلب أي سلام حقيقي. لم تغير هذه الاتفاقيات قلوب الشعوب العربية وعقولها التي تعرف الحقيقة بالغريزة والتجربة. وقد كشفت أحداث العام عن طبيعة الكيان بطريقة لا يمكن الدفاع عنها، وصنعت فرزًا واضحًا لا يمكن التستر عليه.
على الرغم من الخطاب العدواني لقادة الكيان، فإن الاتجاه الحالي ينذر بمستقبل قاتم للمستوطنين الذين عزموا منذ البداية على العيش بالسيف. وعندما يتم تأطير العلاقة بين الكيان والفلسطينيين بـ))إما نحن أو هم))، فإن هذا المنطق اللاإنساني يضمن فقط بقاء الكيان في حالة حرب دائمة، ووضع مستعمريه الذي يريد حمايتهم تحت الخطر الوجودي الدائم. ولن يتمكن المستعمرون في دعم السياسات التي تحتضن التهجير والعنف، من التهرب من المسؤولية عن الجرائم التي يصادقون عليها، وسيكون الثمن الذي يدفعونه في النهاية المحتومة غاليًا ودمويًا. في كل القوانين، يُحكم القاتل الوحشي الواضح بالإعدام أو السجن المؤبد، ولا يترك للقضاة أو أهل المقتول مجالًا للشفقة والتسامح. هكذا يقرر قادة الكيان الذين لا يضيعون الفرصة لتضييع فرصة التواجد بشكل ما في الإقليم.
‏كتبت ميديا بنيامين‏ و‏نيكولاس ديفيز مؤخرًا تحت عنوان ((حرب إسرائيل على العالم)): ((إن إسرائيل لا تهاجم جيرانها فقط. إنها في حالة حرب مع العالم بأسره. وهي مهددة بشكل خاص عندما تجتمع حكومات العالم في الأمم المتحدة وفي المحاكم الدولية لمحاولة فرض سيادة القانون الدولي، والتي بموجبها تلتزم إسرائيل قانونًا بنفس القواعد التي وافقت عليها جميع الدول في ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف)). وفي كل تصويت حديث تقريبًا في الأمم المتحدة، ظهرت ندرة الدول التي تساند الكيان أمام الأغلبية الساحقة من الدول التي تدينه.‏‏
إن سعي نتنياهو وكيانه إلى حرب ((وجودية)) هو، وفق معظم المعايير، نزوع انتحاري وإفراط مجنون في تقدير الذات، تعميه الغطرسة التي لطالما جلبت السقطة التراجيدية لأصحابها، من إبليس إلى أوديب وبريطانيا العظمى. والذين يراهنون على أبدية الكيان، ويتصرفون على هذا الأساس، سيخسرون معه حتمًا، وهم يخسرون.

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