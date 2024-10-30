جرش.. الأمنيات بإقامة مركز تسوق دائم تنتظر من يحققها

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
صابرين الطعيمات
جرش- تطالب الجمعيات الخيرية والتعاونية والهيئات الشعبية بإقامة مركز تسوق دائم في محافظة جرش لعرض منتجاتهم على مدار الساعة والمساعدة في تسويقها، لا سيما أن مدينة جرش تتميز بالمنتجات الغذائية والصناعات اليدوية المختلفة والمتعددة، مما يؤهلها لإقامة مهرجانات سنوية عدة فيها.
ووفق رئيسة جمعية خيرية في ساكب، يسرية العياصرة، فإن "سيدات جرش من أكثر السيدات إنتاجا على مستوى المملكة، وما تتمتع به المحافظة من المزايا السياحية
والاقتصادية والتجارية والزراعية تتيح الفرصة للجميع للإنتاج بمختلف أنواعه".
وتعتقد العياصرة "أن وجود مركز تسوق دائم وفي موقع متوسط بين مختلف القرى والبلدات يتيح لجميع المنتجين تحديث وتطوير وتسويق منتجاتهم بمختلف أنواعها، خصوصا أن المدينة سياحية وتحتوي على مسارات سياحية فعالة عدة، وما تزال فرص التسويق متواضعة مقارنة مع حجم الإنتاج".
أما مديرة بيت خيرات سوف، سمية كريشان، فتؤكد، من جهتها "أن الإنتاج التراثي والحرفي والغذائي والسياحي متوفر بغزارة في جرش، وما ينقصهم هو التسويق فقط، ذلك أن فرص التسويق الوحيدة حاليا هي المهرجانات، وأبرزها مهرجان اللبنة ومهرجان جراسيا ومهرجان المونة ومهرجان العنب ومهرجان جرش للثقافة والفنون، وهذه المهرجانات أوقفت منذ بداية جائحة كورونا، ولم يتم استئنافها لغاية الآن باستثناء مهرجان جرش، رغم أن حجم الإنتاج المتوفر كبير".
كما أكدت كريشان "أن الجمعيات ومختلف القطاعات المنتجة في جرش قادرة على توفير المنتجات بمختلف أنواعها، ومنها صناعة الصابون والإكسسوارات ومختلف أشكال الصناعات الحرفية وأنواع متعددة من الصناعات الغذائية، فضلا عن حرفية عالية في إنتاج المنتج السياحي الذي يسوق للمدينة الأثرية"، مشيرة إلى أن "المحافظة تحتاج إلى مركز تسوق دائم وحيوي وفعال على مدار الساعة لإتاحة الفرصة للزوار للتسوق من المنتج الجرشي، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجين لتشجيعهم على العمل، لا سيما أن العديد من الجهات تعمل في فترات محددة وخلال فترة المهرجانات، وهي أيام قليلة، وباقي الأشهر والفصول لا تتوفر لهم فرص تسويقية، وهذا يضعف المنتج الجرشي".
وترى كريشان "أن منتجات محافظة جرش تشهد طلبا واضحا للتميز في الإنتاج وجودة في الصنع والمواد المستخدمة في التصنيع، التي تميز المنتج الجرشي عن باقي المنتجات الأخرى، لكن فرص التسويق محدودة جدا، وهي أيام معدودة في المهرجانات".
من جانبها، قالت مديرة وحدة تمكين المرأة في بلدية جرش الكبرى، إيمان بني مصطفى "إن هناك ضرورة لوجود مركز تسويق دائم للسيدات المنتجات بشكل خاص في محافظة جرش، لا سيما أن المنتج موجود، والإبداع موجود، والجهات التمويلية متوفرة، والمشكلة الوحيدة هي في التسويق الذي يقتصر على بعض المهرجانات التي تنظمها الجهات المعنية بكل منتج لبضعة أيام ووقت قصير، ولا يتيح فرصة التسويق للمنتج الجرشي بشكل خاص".
وأوضحت بني مصطفى "أن السيدات الجرشيات منتجات بشكل مبدع ومتميز في مختلف أنواع الصناعات الغذائية والمهنية والحرفية، فيما تتابع وحدة تمكين المرأة في بلدية جرش تدريب السيدات المنتجات وتوفير الجهات الداعمة وتمويل المشاريع المنزلية التي تهدف إلى توفير مصادر رزق دائمة للأسر، وفي حال تم افتتاح مركز تسويق دائم، سيكون فرصة كبيرة لتسويق المنتجات وتطوير الحرف وتشجيعها ودعمها لتوفير مصادر الدخل، لا سيما أن وسائل التسويق الإلكترونية ما تزال غير مريحة وغير منتشرة، ويفضل المستهلك التسوق مباشرة ومعاينة البضائع والاطلاع على أنواع وأشكال عدة منها".
وبينت "أن بلدية جرش قد قامت بإعداد دراسة كاملة ومتكاملة لمشروع مركز تسويق دائم في جرش بالقرب من الوسط التجاري وعلى المدخل الجنوبي، على قطعة أرض تابعة لبلدية جرش الكبرى، وقد تصل تكلفة المشروع إلى 100 ألف دينار، وقد قدمت الدراسة لإحدى جهات التمويل بهدف تمويل المشروع".
وأضافت بني مصطفى "تضمن وحدة تمكين المرأة توفير المنتج على مدار الساعة بمختلف الأصناف والأنواع والأشكال، مع إتاحة الفرصة للجمعيات والهيئات كافة للاستفادة من مركز التسويق، خصوصا أن مدينة جرش ستشهد حركة سياحية داخلية وخارجية نشطة على مدار الساعة بعد تحسن الأوضاع السياسية في المنطقة ووقف الحرب على غزة".
بدورها، قالت المنتجة جومانا الكردي، وهي تحترف صناعة الصابون وصناعة المنتجات التجميلية بمختلف أنواعها "إن فرصة التسويق الوحيدة المتاحة للسيدات بمختلف الأشكال كانت المهرجانات، وهي خمسة مهرجانات، منها مهرجان اللبنة ومهرجان المونة ومهرجان جراسيا ومهرجان العنب ومهرجان جرش للثقافة والفنون، ومدة كل مهرجان لا تتجاوز 3 أيام باستثناء مهرجان جرش للثقافة والفنون، وكل هذه المهرجانات توقفت باستثناء مهرجان جرش".
وبحسب رئيس جمعية رواق جرش، أحمد الصمادي، فإن "فكرة إقامة مركز تسويق دائم ستكون فرصة تسويقية دائمة على مدار الساعة للمنتج الجرشي الذي يلقى رواجا عالميا ومطلوبا بشكل لافت، وخير دليل على ذلك نجاح المهرجانات التي تقام كل عام، وتهدف إلى تسويق المنتج الجرشي، وقد أثبتت نجاحها وكانت فرصة تسويقية للجمعيات والسيدات المنتجات بشكل خاص".
ويؤكد الصمادي "أن المنتج الجرشي متوفر، والسيدات الجرشيات ذوات خبرة وكفاءة عالية في العمل بمختلف المجالات، خصوصا أن مدينة جرش سياحية، ويدخلها الآلاف من الزوار يوميا، وفيها مدينة أثرية كبرى تتسع لإقامة العشرات من المهرجانات ومراكز التسوق المختلفة، وفي حال تم إقامة مركز التسوق، ستنتهي المشكلة الوحيدة التي تواجه العمل المجتمعي والسياحي في جرش، وهي مشكلة التسويق، وسيتم دمج المجتمع المحلي بمختلف شرائحه مع العمل السياحي".
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