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جرش.. الأمنيات بإقامة مركز تسوق دائم تنتظر من يحققها

10/30/2024 11:24:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
صابرين الطعيمات






جرش- تطالب الجمعيات الخيرية والتعاونية والهيئات الشعبية بإقامة مركز تسوق دائم في محافظة جرش لعرض منتجاتهم على مدار الساعة والمساعدة في تسويقها، لا سيما أن مدينة جرش تتميز بالمنتجات الغذائية والصناعات اليدوية المختلفة والمتعددة، مما يؤهلها لإقامة مهرجانات سنوية عدة فيها.
ووفق رئيسة جمعية خيرية في ساكب، يسرية العياصرة، فإن "سيدات جرش من أكثر السيدات إنتاجا على مستوى المملكة، وما تتمتع به المحافظة من المزايا السياحية والاقتصادية والتجارية والزراعية تتيح الفرصة للجميع للإنتاج بمختلف أنواعه".
وتعتقد العياصرة "أن وجود مركز تسوق دائم وفي موقع متوسط بين مختلف القرى والبلدات يتيح لجميع المنتجين تحديث وتطوير وتسويق منتجاتهم بمختلف أنواعها، خصوصا أن المدينة سياحية وتحتوي على مسارات سياحية فعالة عدة، وما تزال فرص التسويق متواضعة مقارنة مع حجم الإنتاج".
أما مديرة بيت خيرات سوف، سمية كريشان، فتؤكد، من جهتها "أن الإنتاج التراثي والحرفي والغذائي والسياحي متوفر بغزارة في جرش، وما ينقصهم هو التسويق فقط، ذلك أن فرص التسويق الوحيدة حاليا هي المهرجانات، وأبرزها مهرجان اللبنة ومهرجان جراسيا ومهرجان المونة ومهرجان العنب ومهرجان جرش للثقافة والفنون، وهذه المهرجانات أوقفت منذ بداية جائحة كورونا، ولم يتم استئنافها لغاية الآن باستثناء مهرجان جرش، رغم أن حجم الإنتاج المتوفر كبير".
كما أكدت كريشان "أن الجمعيات ومختلف القطاعات المنتجة في جرش قادرة على توفير المنتجات بمختلف أنواعها، ومنها صناعة الصابون والإكسسوارات ومختلف أشكال الصناعات الحرفية وأنواع متعددة من الصناعات الغذائية، فضلا عن حرفية عالية في إنتاج المنتج السياحي الذي يسوق للمدينة الأثرية"، مشيرة إلى أن "المحافظة تحتاج إلى مركز تسوق دائم وحيوي وفعال على مدار الساعة لإتاحة الفرصة للزوار للتسوق من المنتج الجرشي، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجين لتشجيعهم على العمل، لا سيما أن العديد من الجهات تعمل في فترات محددة وخلال فترة المهرجانات، وهي أيام قليلة، وباقي الأشهر والفصول لا تتوفر لهم فرص تسويقية، وهذا يضعف المنتج الجرشي".
وترى كريشان "أن منتجات محافظة جرش تشهد طلبا واضحا للتميز في الإنتاج وجودة في الصنع والمواد المستخدمة في التصنيع، التي تميز المنتج الجرشي عن باقي المنتجات الأخرى، لكن فرص التسويق محدودة جدا، وهي أيام معدودة في المهرجانات".
من جانبها، قالت مديرة وحدة تمكين المرأة في بلدية جرش الكبرى، إيمان بني مصطفى "إن هناك ضرورة لوجود مركز تسويق دائم للسيدات المنتجات بشكل خاص في محافظة جرش، لا سيما أن المنتج موجود، والإبداع موجود، والجهات التمويلية متوفرة، والمشكلة الوحيدة هي في التسويق الذي يقتصر على بعض المهرجانات التي تنظمها الجهات المعنية بكل منتج لبضعة أيام ووقت قصير، ولا يتيح فرصة التسويق للمنتج الجرشي بشكل خاص".
وأوضحت بني مصطفى "أن السيدات الجرشيات منتجات بشكل مبدع ومتميز في مختلف أنواع الصناعات الغذائية والمهنية والحرفية، فيما تتابع وحدة تمكين المرأة في بلدية جرش تدريب السيدات المنتجات وتوفير الجهات الداعمة وتمويل المشاريع المنزلية التي تهدف إلى توفير مصادر رزق دائمة للأسر، وفي حال تم افتتاح مركز تسويق دائم، سيكون فرصة كبيرة لتسويق المنتجات وتطوير الحرف وتشجيعها ودعمها لتوفير مصادر الدخل، لا سيما أن وسائل التسويق الإلكترونية ما تزال غير مريحة وغير منتشرة، ويفضل المستهلك التسوق مباشرة ومعاينة البضائع والاطلاع على أنواع وأشكال عدة منها".
وبينت "أن بلدية جرش قد قامت بإعداد دراسة كاملة ومتكاملة لمشروع مركز تسويق دائم في جرش بالقرب من الوسط التجاري وعلى المدخل الجنوبي، على قطعة أرض تابعة لبلدية جرش الكبرى، وقد تصل تكلفة المشروع إلى 100 ألف دينار، وقد قدمت الدراسة لإحدى جهات التمويل بهدف تمويل المشروع".
وأضافت بني مصطفى "تضمن وحدة تمكين المرأة توفير المنتج على مدار الساعة بمختلف الأصناف والأنواع والأشكال، مع إتاحة الفرصة للجمعيات والهيئات كافة للاستفادة من مركز التسويق، خصوصا أن مدينة جرش ستشهد حركة سياحية داخلية وخارجية نشطة على مدار الساعة بعد تحسن الأوضاع السياسية في المنطقة ووقف الحرب على غزة".
بدورها، قالت المنتجة جومانا الكردي، وهي تحترف صناعة الصابون وصناعة المنتجات التجميلية بمختلف أنواعها "إن فرصة التسويق الوحيدة المتاحة للسيدات بمختلف الأشكال كانت المهرجانات، وهي خمسة مهرجانات، منها مهرجان اللبنة ومهرجان المونة ومهرجان جراسيا ومهرجان العنب ومهرجان جرش للثقافة والفنون، ومدة كل مهرجان لا تتجاوز 3 أيام باستثناء مهرجان جرش للثقافة والفنون، وكل هذه المهرجانات توقفت باستثناء مهرجان جرش".
وبحسب رئيس جمعية رواق جرش، أحمد الصمادي، فإن "فكرة إقامة مركز تسويق دائم ستكون فرصة تسويقية دائمة على مدار الساعة للمنتج الجرشي الذي يلقى رواجا عالميا ومطلوبا بشكل لافت، وخير دليل على ذلك نجاح المهرجانات التي تقام كل عام، وتهدف إلى تسويق المنتج الجرشي، وقد أثبتت نجاحها وكانت فرصة تسويقية للجمعيات والسيدات المنتجات بشكل خاص".
ويؤكد الصمادي "أن المنتج الجرشي متوفر، والسيدات الجرشيات ذوات خبرة وكفاءة عالية في العمل بمختلف المجالات، خصوصا أن مدينة جرش سياحية، ويدخلها الآلاف من الزوار يوميا، وفيها مدينة أثرية كبرى تتسع لإقامة العشرات من المهرجانات ومراكز التسوق المختلفة، وفي حال تم إقامة مركز التسوق، ستنتهي المشكلة الوحيدة التي تواجه العمل المجتمعي والسياحي في جرش، وهي مشكلة التسويق، وسيتم دمج المجتمع المحلي بمختلف شرائحه مع العمل السياحي".

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