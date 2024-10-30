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المزار الشمالي.. مشاريع تنموية واستثمارية عالقة بسبب غياب التمويل

10/30/2024 11:24:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي






إربد- رغم مرور أعوام طويلة على بقائها حبرا على ورق، إلا أن بلدية المزار الشمالي تواصل السعي لإنشاء العديد من المشاريع التنموية والاستثمارية التي كانت تقدمت بها إلى جهات تمويلية محلية ومانحة وأجنبية قبل نحو 18 عاما، بقيمة تتجاوز 8 ملايين دينار، بل ووضعتها ضمن خطتها الإستراتيجية للأعوام الثلاثة المقبلة.
ويحول غياب التمويل دون قدرة البلدية على تنفيذ المشاريع المقترحة، وهي معصرة زيتون نموذجية، قرية سياحية، مدينة حرفية، مصنع تغليف الأعشاب الطبية، براد لحفظ الفاكهة، مصنع لتدوير النفايات، مزرعة أبقار وماعز نموذجية مع مصنع ألبان، مدينة ملاه، حصاد مائي، مسلخ، مصنع أسمدة عضوية، محطة تدوير للنفايات، محطة طاقة شمسية، حدائق، ومشاريع تمكين المرأة وغيرها من المشاريع.
ووفق رئيس بلدية المزار الشمالي، محمد الشرمان، فإن "المشاريع المقترحة هي ضمن الخطة الإستراتيجية للواء للأعوام الثلاثة المقبلة، وهي مشاريع تنموية وتشغيلية ستحرك عجلة الاقتصاد في لواء المزار الشمالي الذي يعاني من الفقر والبطالة".
وأشار الشرمان، إلى أن "البلدية قامت بعمل دراسات جدوى لهذه المشاريع منذ سنوات، لكن عدم تمكن البلدية من الحصول على منح وتمويل لهذه المشاريع أبقاها تراوح مكانها منذ سنيني طوال"، لافتا إلى أنه "تم تنفيذ مشروعين من تلك المشاريع والمتمثلة بمجمع دوائر ومحطة محروقات وغسيل وبناشر، وتم تنفيذهما، وحاليا يرفدان صندوق البلدية بنحو 100 ألف دينار سنويا".
كما لفت إلى أن "أبرز المشاريع التي تم التوافق عليها من المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني، هي مشروع القرية السياحية وكلفته ما يقارب المليون دينار، كون اللواء يمتاز بطبيعة سياحية تكسبها ميزة نسبية وتنافسية على صعيد الأردن، لمناخها الصيفي المعتدل وانتشار الأشجار الحرجية المتنوعة في معظم مناطقها".
وأضاف الشرمان "أن إنشاء القرية السياحية المتكاملة بين أحراش المزار الشمالي سيرفد موازنة البلدية بمبالغ مالية كبيرة ستنعكس على تقديم خدمات أفضل للمواطنين في ظل تواضع موازنة البلدية التي يذهب نصفها رواتب للموظفين".
واحتل مشروع معصرة الزيتون المرتبة الثانية بكلفة تقديرية أولية بلغت 600 ألف دينار، كون اللواء يصنف من المناطق الزراعية التي تكثر فيها زراعة أشجار الزيتون، البالغ عددها 18 ألف شجرة.
وأكد الشرمان "أن إنشاء معصرة زيتون وتعليب للزيت نموذجية في اللواء سيحقق عائدا سنويا للبلدية، ويمكن أن يتم استثمارها مستقبلا للقطاع الخاص من حيث إدارتها"، لافتا إلى أن "المعصرة ستوفر عشرات فرص العمل لأبناء اللواء، إضافة إلى توفير الجهد والوقت على المزارعين للذهاب إلى المعاصر المجاورة".
وقال "إن بلدية المزار تتطلع إلى إنشاء محطة لفرز وتدوير النفايات؛ حيث تقوم بمختلف كوادرها بجمع النفايات الصلبة وطرحها في مكب الأكيدر بمعدل 90 طنا يوميا، وكلفة الطن الواحد منها حوالي 23 دينارا، حيث تزيد التكلفة الإجمالية 750 ألف دينار سنويا، وفي حال إنشاء هذه المحطة وتشغيلها، يتوقع انخفاض التكاليف إلى النصف".
وأشار الشرمان، إلى أن "الموقع المقترح للمشروع يقع خارج حدود التنظيم ويبعد عن قرية صمد التراثية حوالي 560 مترا، وعن أقرب تجمع سكاني حوالي 600 متر، كما جاء بتقرير لجنة مشكلة من مديرية حماية البيئة في إربد".
كما أشار، إلى أن "المشروع يتضمن إنشاء محطة تحويلية للنفايات الصلبة ضمن حدود بلدية المزار الجديدة، بحيث تراعي الشروط الخاصة بإنشاء المحطات وتراعي معايير الصحة والسلامة العامة، وتتوفر مواقع عدة مناسبة لذلك، من ضمنها موقع في منطقة صمد والزعترة".
وقال "تشتمل المحطة المقترحة على خط إنتاجي (مكبس) سعة الخط الواحد حوالي 11 طنا، يمكن تشغيل الخط الواحد طنا يوميا ثلاث دورات مدة ساعتين لكل دورة، وبذلك تكون معالجة الخط الواحد للنفايات 71 طنا، وهذا يزيد على معدل جمع النفايات اليومي في جميع مناطق البلدية والبالغ 70 طنا، وكونتينر عدد 1 وآليات كبيرة رأس عدد 2 لطرح النفايات المعالجة في الأكيدر، كما تشمل المحطة بناء هنجر بمساحة 300 متر، وتسوية الموقع، وإنشاء مكاتب إدارية بمساحة 210 أمتار، وإنشاء جدران استنادية حول مساحة القطعة بطول 310 أمتار، فيما تبلغ موازنة المشروع التقديرية 400 ألف دينار".
وتوقع الشرمان "أن يشغل المشروع عددا من العمال والفنيين (حوالي 30 موظفا) بصورة دائمة، مما ينعكس إيجابا ويسهم في إحداث فرص عمل جديدة، ويقلل على المجتمع المحلي من نسبة البطالة المرتفعة، ومن الممكن التعاون مع القطاع الخاص لإتمام عملية التشغيل بصورة أفضل، وتطبيق برنامج النقد مقابل العمل (Work for Cash) على 30 عاملا أردنيا وسوريا لمدة ستة أشهر، للتخفيف من النفايات المتراكمة والتقليل من التلوث البيئي في جميع مناطق البلدية".
وتطرق إلى أنه "يمكن بالمبلغ الذي ستوفره البلدية إنشاء مشروع تنموي استثماري كل عام بهذا الفرق، خصوصا أن مناطق البلدية بحاجة ماسة إلى العديد من المشاريع الاستثمارية والتنموية والمدرجة في دليل احتياجات المناطق التابعة للبلدية والخطة الاستراتيجية والتنموية للبلدية".
أما المشروع الآخر الذي يحتاجه اللواء، فهو، بحسب الشرمان، "مزرعة أبقار نموذجية مع مصنع للألبان، بكلفة تزيد على 300 ألف دينار، وهذا المشروع سيوفر العشرات من فرص العمل، خصوصا لوجود ثروة حيوانية كبيرة ومزارع عديدة في اللواء".
ولفت الشرمان، إلى أن "اللواء بحاجة إلى منطقة حرفية تقدر قيمتها بـ600 ألف دينار، ذلك أن إقامة المنطقة ستؤدي إلى الحد من الانتشار العشوائي للمحال الحرفية، مما يؤدي إلى تشويه صورة اللواء، إضافة إلى أن إنشاء المدينة سيؤدي إلى رفد موازنة البلدية بمبالغ مالية كبيرة وتشغيل المتعطلين عن العمل".
وقال "إن وحدة التنمية بالبلدية أنجزت دراسة شاملة لإقامة محطة لتوليد الكهرباء بالخلايا الشمسية ببلدة دير يوسف بقيمة 450 ألف دينار"، لافتا إلى أن "المشروع سوف يوفر على البلدية أثمان كهرباء إنارة الشوارع بقيمة 400 ألف دينار تدفع سنويا لشركة كهرباء إربد، إلى جانب الحصول على نسبة أرباح ترفد صندوق البلدية".
ومن المشاريع التي يأمل الشرمان أن ترى النور، وتم الانتهاء من دراسة الجدوى لها منذ عشرات السنين، مشروع مصنع الأسمدة العضوية بقيمة 230 ألف دينار، للتخلص من عبء بيئي، عبر تحويل النفايات المنزلية العضوية ومخلفات المزارع وغيرها من النفايات إلى أسمدة عضوية، ما يسهم في التخفيف من مشكلة النفايات ويحد من تلوث البيئة، من جهة، ويوفر عشرات فرص العمل، من جهة أخرى.
وأشار إلى مشروع مصنع تغليف الأعشاب الطبية والعطرية بكلفة 100 ألف دينار، نظرا لانتشار الأعشاب الطبية والعطرية كالميرمية والزعتر والبابونج والنعناع وغيرها، مؤكدا أن هذا المصنع من المشاريع الريادية التي ستؤدي إلى رفد موازنة البلدية وتأمين فرص عمل للمتعطلين عن العمل.
وحسب دراسة الاحتياجات التدريبية والإقراضية للواء المزار الشمالي، التي نفذها صندوق التنمية والتشغيل، فإن البطالة هي المشكلة الرئيسة في المنطقة، حيث توجد أعداد كبيرة من المتعطلين عن العمل، بسبب زيادة أعداد الخريجين، ومخرجات التعليم لا تتناسب مع فرص العمل، وعدم التوجه للتأهيل المهني، مع وجود عدد من المزارع القريبة من المنطقة وعدم استغلالها ووجود المشاع فيها، والتركيز على مهن محددة، وقلة الخبرة، ما حال دون تشغيل بعض المتعطلين عن العمل.
ووفق الدراسة، فإن البطالة أدت إلى ارتفاع نسبة الفقر، كما أن لارتفاع متوسط حجم الأسرة وعدد المعالين فيها دورا أساسيا في زيادة معدلات الفقر، ناهيك عن أن الأسرة أصبحت مستهلكة غير منتجة، وثقافة العيب موجودة، إضافة إلى فشل بعض المشاريع الصغيرة المقامة بسبب نقص الخبرات والمهارات اللازمة لإدارة هذه المشاريع.
واقترحت الدراسة بعض المشاريع المدرة للدخل التي قد تساعد الأسر على تحسين دخلها، ومنها الحدائق المنزلية، المطبخ الإنتاجي، زراعة الفطر، التطريز والخياطة، صناعة الصابون وأعمال القش، زراعة الأعشاب الطبية وتصنيع المخللات والألبان والأجبان.
وحسب الدراسة، فإن المنطقة تفتقر إلى العديد من المشاريع التي تخدم أبناءها وتلبي احتياجاتهم من السلع والخدمات الأساسية، مما قد يضطر بعضهم للذهاب إلى محافظة إربد لشرائها والحصول على الخدمة، ومن هذه المشاريع ناد للطفل، مشغل خياطة، مركز لياقة بدنية، مصنع ألبان وأجبان، زراعة فطر ومكبس جفت الزيتون.
وتفتقر المنطقة إلى منشار للحجر، معمل للبلاط، استراحة سياحية، معرض دائم لمنتجات المشاريع ومخبز آلي.
وتتوفر في لواء المزار الشمالي، حسب الدراسة، الموارد الطبيعية المتمثلة بالمناخ المناسب فيه لزراعة الأشجار المثمرة والحرجية، والزراعة الصيفية والحبوب، وزراعة البندورة والصبر والعنب، وفيه غابات حرجية في منطقة زوبيا، وأشجار الزيتون، إضافة إلى بعض الآثار في رجم الآلات شرق قرية صمد، وتل أثري في جحفية، وخربة مسكايا.
وتتركز بؤر الفقر في بلدتي عنبه وأرحابا في لواء المزار الشمالي، فيما يتقاضى المستفيدون من المعونة مبالغ مالية تتراوح بين 50 و200 دينار، بمبلغ إجمالي يصل إلى حوالي 57 ألف دينار شهريا.

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