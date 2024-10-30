الهلال يفاوض الثنائي الدولي

(MENAFN
- Al Watan)
كشفت مصادر أن الهلال بات قريبًا من الاتفاق مع الثنائي، علي البليهي، ومحمد كنو، على تجديد عقديهما مع الزعيم، وأن إدارة النادي فتحت خط المفاوضات مع الثنائي الدولي.
وانضم كل من البليهي وكنو إلى صفوف الهلال في 2017، إذ جاء الأول من الفتح، فيما جاء الثاني من الاتفاق.
وينتهي عقد كل من البليهي وكنو مع الهلال بنهاية الموسم الجاري، ورغم ظهور أنباء عن إمكانية رحيل الثنائي عن الزعيم، إلا أن الهلاليين متمسكون بلاعبيهما المميزين.
MENAFN30102024000089011017ID1108836224
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.