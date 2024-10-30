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الهلال يفاوض الثنائي الدولي

10/30/2024 11:22:20 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت مصادر أن الهلال بات قريبًا من الاتفاق مع الثنائي، علي البليهي، ومحمد كنو، على تجديد عقديهما مع الزعيم، وأن إدارة النادي فتحت خط المفاوضات مع الثنائي الدولي.
وانضم كل من البليهي وكنو إلى صفوف الهلال في 2017، إذ جاء الأول من الفتح، فيما جاء الثاني من الاتفاق.
وينتهي عقد كل من البليهي وكنو مع الهلال بنهاية الموسم الجاري، ورغم ظهور أنباء عن إمكانية رحيل الثنائي عن الزعيم، إلا أن الهلاليين متمسكون بلاعبيهما المميزين.

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