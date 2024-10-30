أمير القصيم يقلد العتيبي رتبته الجديدة - جريدة الوطن السعودية

أمير القصيم يقلد العتيبي رتبته الجديدة - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
10/30/2024 11:21:54 PM
(MENAFN
- Al Watan)
قلّد أمير منطقة القصيم، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، في مكتبه اليوم، نايف بن فيحان العتيبي، من منسوبي شعبة أمن إمارة المنطقة رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة مقدم، وثمن الجهود التي تبذلها القطاعات الأمنية بالمنطقة، مهنئًا المقدم العتيبي بهذه الثقة الكريمة، متمنيًا له التوفيق والسداد لخدمة الوطن.
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