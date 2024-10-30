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أمير القصيم يقلد العتيبي رتبته الجديدة - جريدة الوطن السعودية

10/30/2024 11:21:54 PM
(MENAFN- Al Watan) قلّد أمير منطقة القصيم، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، في مكتبه اليوم، نايف بن فيحان العتيبي، من منسوبي شعبة أمن إمارة المنطقة رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة مقدم، وثمن الجهود التي تبذلها القطاعات الأمنية بالمنطقة، مهنئًا المقدم العتيبي بهذه الثقة الكريمة، متمنيًا له التوفيق والسداد لخدمة الوطن.

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