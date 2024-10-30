أبوعباة يحتفل بزواج كريمته بالرياض - جريدة الوطن السعودية

أبوعباة يحتفل بزواج كريمته بالرياض - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
10/30/2024 11:21:54 PM
(MENAFN
- Al Watan)
احتفلت أسرتا " أبوعباة" و "الشويش" بزواج الشاب عبدالله بن عبدالعزيز الشويش
من كريمة الدكتور أحمد بن محمد أبوعباة وذلك في حفل بهيج أقيم بنادي ضباط قوى الأمن بالرياض، وحضر الحفل عدد من أصحاب المعالي ووجهاء المجتمع والأقارب والأصدقاء والمهنئين.
MENAFN30102024000089011017ID1108836222
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.