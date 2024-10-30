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صلاة الميت على الأمير مشاري آل سعود - جريدة الوطن السعودية

10/30/2024 11:21:54 PM
(MENAFN- Al Watan) أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على الأمير مشاري بن سعود بن ناصر بن فرحان آل سعود، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض. وأدى الصلاة مع أمير الرياض عدد من الأمراء والمسؤولين، وجمع من المواطنين.

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