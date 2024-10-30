صلاة الميت على الأمير مشاري آل سعود - جريدة الوطن السعودية

صلاة الميت على الأمير مشاري آل سعود - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
10/30/2024 11:21:54 PM
(MENAFN
- Al Watan)
أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على الأمير مشاري بن سعود بن ناصر بن فرحان آل سعود، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض. وأدى الصلاة مع أمير الرياض عدد من الأمراء والمسؤولين، وجمع من المواطنين.
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