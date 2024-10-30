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إلزامية دورات الإسعافات الأولية: نحو مجتمع أكثر أمانا

10/30/2024 11:19:57 PM
(MENAFN- Al Watan) في ظل توفر جهات التدريب وتيسر وسائلها، سواء من خلال الدورات الحضورية أو التعليم عن بُعد، أصبحت سبل التعلم في متناول الجميع. ومع هذا الانتشار الواسع لفرص التعلم، تبرز أهمية الالتحاق بالدورات التدريبية الضرورية التي تعزز من كفاءة الأفراد وتجعلهم أكثر جاهزية للتعامل مع مختلف المواقف. من أبرز هذه الدورات التي ينبغي أن تكون متاحة للجميع ( دورة الإسعافات الأولية)، لما تحمله من أهمية بالغة في إنقاذ الأرواح وتعزيز السلامة العامة.
يجب أن تُدرج دورة الإسعافات الأولية كشرط أساسي للتوظيف في القطاعين الحكومي والخاص. فالقدرة على تقديم الإسعاف الأولي في حالات الطوارئ لا تقتصر على العاملين في المجالات الطبية فقط، بل تشمل كل فرد في المجتمع، سواء كان في مكتبه أو بالميدان، لأن الحوادث قد تقع في أي لحظة، ووجود موظف مدرب على تقديم الإسعافات الأولية يمكن أن يكون الفارق بين الحياة والموت في العديد من الحالات الطارئة ويكون سبب بعد الله سبحانه.
من ناحية أخرى يمكن دمج هذه الدورات ضمن النشاطات اللامنهجية في المدارس. حيث أن تدريب الطلاب على هذه المهارات الأساسية سيسهم في إعداد جيل واعٍ ومؤهل للتعامل مع الطوارئ. فضلاً عن أن هذه الدورات تغرس قيم المساعدة والتعاطف بين الطلاب، ما يجعلهم أفرادًا أكثر استعدادًا لمساعدة الآخرين في أوقات الشدة.
وتتجاوز أهمية دورات الإسعافات الأولية حدود إنقاذ الأرواح فقط، إذ تسهم في نشر الوعي الصحي وتعزيز الثقافة المجتمعية حول التعامل السليم مع الإصابات والحالات الطارئة. فالمعرفة بالأساليب الصحيحة للتعامل مع الإصابات البسيطة أو الحالات الخطيرة يمكن أن تقلل من المضاعفات وتساهم في تقديم العناية الأولية الضرورية حتى وصول الفرق المختصة.
لذا، ينبغي على الجهات المعنية العمل بجدية لتطبيق إلزامية الحصول على هذه الدورات، سواء من خلال توفيرها بشكل مجاني أو تقديمها بأسعار رمزية، وتوفير خيارات التدريب عن بُعد لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من الأفراد. فالاستثمار في تعليم الإسعافات الأولية هو استثمار في سلامة المجتمع، ويعكس رؤية نحو مجتمع متكاتف قادر على التعامل مع الأزمات بوعي وكفاءة.

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