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خطورة ربط بطاقة الصراف الآلي بشبكة الإنترنت

10/30/2024 11:19:57 PM
(MENAFN- Al Watan) في زمننا الحالي، ومع انتشار استخدام التقنية في كل مناحي الحياة، وجب على مستهلك التقنية الحصول على جرعة توعوية في مجال الأمن السيبراني لكي يكون حذرًا في تعاملة مع التقنية، ومن أهم الأمور التي يجب تعلمها كيف يتخذ المستهلك تدابير معينة لحماية حسابك البنكي الذي به المال أو الذي قد يكون به تحويشة العمر أو الحساب الذي قد يكون به الراتب.
هل تعلم عزيزي المستهلك أن بطاقة الصراف إذا اشتريت بها خدمة أو منتج من على شبكة الإنترنت تخزن بيانات بطاقة الصراف في قاعدة بيانات الموقع الإلكتروني أو التطبيق الإلكتروني الذي اشتريت منه ((وفي حال تسربت بيانات بطاقة الصراف المخزنة في قواعد بيانات الموقع الإلكتروني أو التطبيق الإلكتروني التي استفدت منها فقل على أموالك التي في الحساب البنكي السلام))، مع ملاحظة حتى وإن حذفت بيانات بطاقة الصراف من الموقع الإلكتروني أو التطبيق الإلكتروني، تظل بيانات بطاقة الصراف موجودة ومخزنة بقواعد بيانات الموقع الإلكتروني والتطبيق الإلكترني من أول عملية شراء ولا تمسح، تسهيلاً على العملاء لكي يشتروا المزيد من المنتجات.
نصائح
- لا تستخدم بطاقة الصراف الآلي التي تملكها في شراء خدمات أو منتجات من شبكة الإنترنت، سواء عن طريق موقع إلكتروني أو تطبيق إلكتروني.
- إذا اشتريت خدمة أو منتجًا من شبكة الإنترنت، سواء من موقع إلكتروني أو تطبيق إلكتروني عن طريق بطاقة الصراف التي تملكها فعليك فورًا التوجه مباشرة إلى بنكك واستخراج بطاقة صراف جديدة ((بدل)).
- استخرج من بنكك بطاقة إلكتروية خاصة بإعادة تعبئة النقود عن طريق التحويل من حساب البنكي الرئيسي واستخدمها في الشراء من الإنترنت، واشحن البطاقة على قدر مشترياتك والفائض أرجعه من البطاقة الإلكترونية إلى الحساب البنكي.
- لا تتعامل مع خدمة الدفع الإلكتروني بالهاتف الذكي ((أبل باي/سامسونج باي/......إلخ)) إلا عندما تضيف بطاقة إلكترونية خاصة بإعادة تعبة نقود الإلكترونية عن طريق التحويل من الحساب البنكي.
- إذا كنت أضفت بطاقة الصراف إلى ((أبل باي/.......إلخ)) اتجه إلى بنكك واستخرج بطاقة صراف ((بدل)).
- استخدم بطاقة الصراف لنقاط الدفع التي بالمحلات فقط.

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