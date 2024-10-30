خطورة ربط بطاقة الصراف الآلي بشبكة الإنترنت

(MENAFN
- Al Watan)
في زمننا الحالي، ومع انتشار استخدام التقنية في كل مناحي الحياة، وجب على مستهلك التقنية الحصول على جرعة توعوية في مجال الأمن السيبراني لكي يكون حذرًا في تعاملة مع التقنية، ومن أهم الأمور التي يجب تعلمها كيف يتخذ المستهلك تدابير معينة لحماية حسابك البنكي الذي به المال أو الذي قد يكون به تحويشة العمر أو الحساب الذي قد يكون به الراتب.
هل تعلم عزيزي المستهلك أن بطاقة الصراف إذا اشتريت بها خدمة أو منتج
من على شبكة الإنترنت تخزن بيانات بطاقة الصراف في قاعدة بيانات الموقع الإلكتروني أو التطبيق الإلكتروني الذي اشتريت منه ((وفي حال تسربت بيانات بطاقة الصراف المخزنة في قواعد بيانات الموقع الإلكتروني أو التطبيق الإلكتروني التي استفدت منها فقل على أموالك التي في الحساب البنكي السلام))، مع ملاحظة حتى وإن حذفت بيانات بطاقة الصراف من الموقع الإلكتروني أو التطبيق الإلكتروني، تظل بيانات بطاقة الصراف موجودة ومخزنة بقواعد بيانات الموقع الإلكتروني والتطبيق الإلكترني من أول عملية شراء ولا تمسح، تسهيلاً على العملاء لكي يشتروا المزيد من المنتجات.
نصائح
- لا تستخدم بطاقة الصراف الآلي التي تملكها في شراء خدمات أو منتجات من شبكة الإنترنت، سواء عن طريق موقع إلكتروني أو تطبيق إلكتروني.
- إذا اشتريت خدمة أو منتجًا من شبكة الإنترنت، سواء من موقع إلكتروني أو تطبيق إلكتروني عن طريق بطاقة الصراف التي تملكها فعليك فورًا التوجه مباشرة إلى بنكك واستخراج بطاقة صراف جديدة ((بدل)).
- استخرج من بنكك بطاقة إلكتروية خاصة بإعادة تعبئة النقود عن طريق التحويل من حساب البنكي الرئيسي واستخدمها في الشراء من الإنترنت، واشحن البطاقة على قدر مشترياتك والفائض أرجعه من البطاقة الإلكترونية إلى الحساب البنكي.
- لا تتعامل مع خدمة الدفع الإلكتروني بالهاتف الذكي ((أبل باي/سامسونج باي/......إلخ)) إلا عندما تضيف بطاقة إلكترونية خاصة بإعادة تعبة نقود الإلكترونية عن طريق التحويل من الحساب البنكي.
- إذا كنت أضفت بطاقة الصراف إلى ((أبل باي/.......إلخ)) اتجه إلى بنكك واستخرج بطاقة صراف ((بدل)).
- استخدم بطاقة الصراف لنقاط الدفع التي بالمحلات فقط.
MENAFN30102024000089011017ID1108836219
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.