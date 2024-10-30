الإمارات تستحوذ على 17% من الاستثمارات الأجنبية بالمملكة

(MENAFN
- Al Watan)
تصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة الاستثمارات الأجنبية بالمملكة، وبقيمة بلغت 152.02 مليار ريال، تمثل ما نسبته 17% من قيمة الاستثمارات الأجنبية بالمملكة.
وجاءت الإمارات مع ثلاث دول عربية أخرى هي البحرين، والكويت، والأردن ضمن قائمة الدول العشر الأعلى قيمة في الاستثمار الأجنبي بالمملكة خلال 2023، حسب أحدث بيانات وزارة الاستثمار.
وبلغ إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي خلال العام الماضي 897.34 مليار ريال، مرتفعا من 791.03 مليار ريال وبنمو سنوي بلغ 13.4%
الأعلى نموا بالاستثمار
وسجلت فرنسا أعلى نسبة نمو بالقيمة الاستثمارية خلال العام الماضي؛ حيث ارتفعت قيمة الاستثمارات الفرنسية بالمملكة بنسبة 49.6%، مرتفعة من 43.55 مليار ريال في 2022 لتصل إلى 65.17 مليار ريال في 2023، وتلتها المملكة المتحدة بالنمو بنسبة 42.1%، مرتفعة من 44.04 مليار ريال إلى 62.56 مليار ريال.
وبلغت نسبة نمو الاستثمارات مع أكبر الدول بقيمة الاستثمار الأجنبي دولة الإمارات 14.3%، وجاءت لوكسمبورغ ثانيا ضمن الدول الأعلى قيمة بالاستثمار بحوالي 101.72 مليار ريال بنمو 2.3%، تلتها فرنسا ثالثا بحوالي 65.17 مليار ريال، وهولندا رابعة بقيمة 64.21 مليار ريال وبنمو 4%، والمملكة المتحدة خامسا باستثمارات بلغت 62.56 مليار ريال وبنمو 42.1%. أمريكا في المرتبة السادسة
وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة السادسة بقيمة الاستثمارات الأجنبية وبقيمة 57.69 مليار ريال وبنمو 5.7%، أما سابعا فجاءت البحرين وبقيمة 37.47 مليار ريال وبنمو 5.6%، وثامنا جاءت الكويت بقيمة 35.64 مليار ريال وبنمو 14.9%، في حين جاءت الأردن في المرتبة التاسعة وبقيمة 25.62 مليار ريال، مسجلة انخفاضا عن العام السابق بنسبة 9.1%، بعد أن كانت قيمة استثماراتها 28.18 مليار ريال، وفي المرتبة العاشرة جاءت اليابان بقيمة استثمارات بلغت 23.60 مليار ريال وبنمو 0.9%. الدول العشر الأولى المتصدرة في قيمة الاستثمار الأجنبي بالمملكة ونسبة النمو السنوي " آلاف الريالات":
1- الإمارات العربية المتحدة:
2022: 132.97 مليار ريال
2023: 152.03 مليار ريال
نسبة النمو: 14.3%
2- لوكسمبورغ:
2022: 99.46 مليار ريال
2023: 101.72 مليار ريال
نسبة النمو: 2.3%
3- فرنسا:
2022: 43.56 مليار ريال
2023: 65.17 مليار ريال
نسبة النمو: 49.6%
4- هولندا:
2022: 61.70 مليار ريال
2023: 64.22 مليار ريال
نسبة النمو: 4.1%
5- المملكة المتحدة:
2022: 44.02 مليار ريال
2023: 62.56 مليار ريال
نسبة النمو: 42.1%
6- الولايات المتحدة:
2022: 54.58 مليار ريال
2023: 57.69 مليار ريال
نسبة النمو: 5.7%
7- البحرين:
2022: 35.49 مليار ريال
2023: 37.48 مليار ريال
نسبة النمو: 5.6%
8-الكويت:
2022: 31.03 مليار ريال
2023: 35.64 مليار ريال
نسبة النمو: 14.9%
9-الأردن:
2022: 28.18 مليار ريال
2023: 25.63 مليار ريال
نسبة التراجع: -9.1%
10-اليابان:
2022: 23.41 مليار ريال
2023: 23.60 مليار ريال
نسبة النمو: 0.9%
إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي= 13.4%
2022= 791.035.970
2023= 897.347.258
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