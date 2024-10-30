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الإمارات تستحوذ على 17% من الاستثمارات الأجنبية بالمملكة

10/30/2024 11:19:57 PM
(MENAFN- Al Watan) تصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة الاستثمارات الأجنبية بالمملكة، وبقيمة بلغت 152.02 مليار ريال، تمثل ما نسبته 17% من قيمة الاستثمارات الأجنبية بالمملكة.
وجاءت الإمارات مع ثلاث دول عربية أخرى هي البحرين، والكويت، والأردن ضمن قائمة الدول العشر الأعلى قيمة في الاستثمار الأجنبي بالمملكة خلال 2023، حسب أحدث بيانات وزارة الاستثمار.
وبلغ إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي خلال العام الماضي 897.34 مليار ريال، مرتفعا من 791.03 مليار ريال وبنمو سنوي بلغ 13.4%
الأعلى نموا بالاستثمار
وسجلت فرنسا أعلى نسبة نمو بالقيمة الاستثمارية خلال العام الماضي؛ حيث ارتفعت قيمة الاستثمارات الفرنسية بالمملكة بنسبة 49.6%، مرتفعة من 43.55 مليار ريال في 2022 لتصل إلى 65.17 مليار ريال في 2023، وتلتها المملكة المتحدة بالنمو بنسبة 42.1%، مرتفعة من 44.04 مليار ريال إلى 62.56 مليار ريال.
وبلغت نسبة نمو الاستثمارات مع أكبر الدول بقيمة الاستثمار الأجنبي دولة الإمارات 14.3%، وجاءت لوكسمبورغ ثانيا ضمن الدول الأعلى قيمة بالاستثمار بحوالي 101.72 مليار ريال بنمو 2.3%، تلتها فرنسا ثالثا بحوالي 65.17 مليار ريال، وهولندا رابعة بقيمة 64.21 مليار ريال وبنمو 4%، والمملكة المتحدة خامسا باستثمارات بلغت 62.56 مليار ريال وبنمو 42.1%.
أمريكا في المرتبة السادسة
وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة السادسة بقيمة الاستثمارات الأجنبية وبقيمة 57.69 مليار ريال وبنمو 5.7%، أما سابعا فجاءت البحرين وبقيمة 37.47 مليار ريال وبنمو 5.6%، وثامنا جاءت الكويت بقيمة 35.64 مليار ريال وبنمو 14.9%، في حين جاءت الأردن في المرتبة التاسعة وبقيمة 25.62 مليار ريال، مسجلة انخفاضا عن العام السابق بنسبة 9.1%، بعد أن كانت قيمة استثماراتها 28.18 مليار ريال، وفي المرتبة العاشرة جاءت اليابان بقيمة استثمارات بلغت 23.60 مليار ريال وبنمو 0.9%.
الدول العشر الأولى المتصدرة في قيمة الاستثمار الأجنبي بالمملكة ونسبة النمو السنوي " آلاف الريالات":
1- الإمارات العربية المتحدة:
2022: 132.97 مليار ريال
2023: 152.03 مليار ريال
نسبة النمو: 14.3%
2- لوكسمبورغ:
2022: 99.46 مليار ريال
2023: 101.72 مليار ريال
نسبة النمو: 2.3%
3- فرنسا:
2022: 43.56 مليار ريال
2023: 65.17 مليار ريال
نسبة النمو: 49.6%
4- هولندا:
2022: 61.70 مليار ريال
2023: 64.22 مليار ريال
نسبة النمو: 4.1%
5- المملكة المتحدة:
2022: 44.02 مليار ريال
2023: 62.56 مليار ريال
نسبة النمو: 42.1%
6- الولايات المتحدة:
2022: 54.58 مليار ريال
2023: 57.69 مليار ريال
نسبة النمو: 5.7%
7- البحرين:
2022: 35.49 مليار ريال
2023: 37.48 مليار ريال
نسبة النمو: 5.6%
8-الكويت:
2022: 31.03 مليار ريال
2023: 35.64 مليار ريال
نسبة النمو: 14.9%
9-الأردن:
2022: 28.18 مليار ريال
2023: 25.63 مليار ريال
نسبة التراجع: -9.1%
10-اليابان:
2022: 23.41 مليار ريال
2023: 23.60 مليار ريال
نسبة النمو: 0.9%
إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي= 13.4%
2022= 791.035.970
2023= 897.347.258

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