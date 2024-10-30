مشروع لتحويل النفايات لوقود بالمنطقة الشرقية

(MENAFN
- Al Watan)
رعى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، في مكتبه الاربعاء، توقيع العقد الاستثماري لمشروع الاستفادة من مرادم النفايات، لأمانة المنطقة الشرقية.
وثمّن أمير المنطقة الشرقية، التعاون والتنسيق والتكامل بين الأمانة والمستثمرين، والجهات المعنية، لدعم هذه المشاريع الاستثمارية النوعية والمميزة والتي تعكس القفزة التي تعيشها المملكة في ظل دعم القيادة الرشيدة ووفق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لرفع معدلات جودة الحياة.
وذكر أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أن هذا المشروع ضمن المشاريع ذات الأفكار المبتكرة والرائدة والمميزة في المنطقة، حيث يتضمن المشروع الاستفادة من مرادم النفايات الحالية بالدمام، لإنتاج الوقود الحيوي والهيدروجين الأخضر من غاز الميثان المنبعث من مرادم النفايات بما يدعم توجه المملكة وعناصر جودة الحياة، كما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في الرفع من جودة الحياة وتنمية وتنويع الاقتصاد.
منوها إلى أن هذا المشروع النوعي يساهم بشكل فعال في دعم اقتصاد المملكة من خلال تحقيق التوسع الاستثماري في قطاعات نوعية ورفع مستوى الخدمات المقدمة في مجال إنتاج الطاقة المتجددة.
ولفت الجبير إلى أن أمانة المنطقة الشرقية قامت بطرح وتنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية المميزة والنوعية، بالتعاون مع القطاعات المختلفة فيما يخص التنمية والفرص الاستثمارية، التي من شأنها تنمية المنطقة سياحيًا واقتصاديًا وتوفير الوظائف بما يحقق جودة الحياة فيها.
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