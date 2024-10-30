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مشروع لتحويل النفايات لوقود بالمنطقة الشرقية

10/30/2024 11:19:57 PM
(MENAFN- Al Watan) رعى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، في مكتبه الاربعاء، توقيع العقد الاستثماري لمشروع الاستفادة من مرادم النفايات، لأمانة المنطقة الشرقية.
وثمّن أمير المنطقة الشرقية، التعاون والتنسيق والتكامل بين الأمانة والمستثمرين، والجهات المعنية، لدعم هذه المشاريع الاستثمارية النوعية والمميزة والتي تعكس القفزة التي تعيشها المملكة في ظل دعم القيادة الرشيدة ووفق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لرفع معدلات جودة الحياة.
وذكر أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أن هذا المشروع ضمن المشاريع ذات الأفكار المبتكرة والرائدة والمميزة في المنطقة، حيث يتضمن المشروع الاستفادة من مرادم النفايات الحالية بالدمام، لإنتاج الوقود الحيوي والهيدروجين الأخضر من غاز الميثان المنبعث من مرادم النفايات بما يدعم توجه المملكة وعناصر جودة الحياة، كما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في الرفع من جودة الحياة وتنمية وتنويع الاقتصاد.
منوها إلى أن هذا المشروع النوعي يساهم بشكل فعال في دعم اقتصاد المملكة من خلال تحقيق التوسع الاستثماري في قطاعات نوعية ورفع مستوى الخدمات المقدمة في مجال إنتاج الطاقة المتجددة.
ولفت الجبير إلى أن أمانة المنطقة الشرقية قامت بطرح وتنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية المميزة والنوعية، بالتعاون مع القطاعات المختلفة فيما يخص التنمية والفرص الاستثمارية، التي من شأنها تنمية المنطقة سياحيًا واقتصاديًا وتوفير الوظائف بما يحقق جودة الحياة فيها.

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