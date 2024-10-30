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محمية الوعول.. إنجاز بيئي مميز

10/30/2024 11:19:57 PM
(MENAFN- Al Watan) في ظل التحديات اليوم تبرز الإنجازات البيئية التي تترجم الجهود المبذولة والدعم اللامتناهي من القيادة - حفظها الله - حيث تولي المملكة العربية السعودية اهتماما كبيرا بالمحافظة على البيئة وتنميتها، وضمان استدامة مواردها.
وبفضل الله، أعلن الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) إدراج محمية الوعول، التابعة للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، في القائمة الخضراء التابعة للاتحاد، لتصبح أول محمية في المملكة تستوفي جميع المعايير والمؤشرات المطلوبة، وتنضم للقائمة التي تضم 77 محمية فقط في العالم تم اختيارها من أكثر من 300 ألف محمية، ما يعد اعترافًا دوليًا بأن المحمية تدار وفق أفضل الممارسات والمؤشرات العالمية لإدارة وحماية المناطق المحمية.
إعلان تسجيل محمية الوعول في القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة يؤكد التزام المركز بالحفاظ على النظم البيئية، والسعي إلى تحقيق هدف 2030 لحماية 30 % من مساحة المملكة، برا وبحرا، بحلول 2030. كما أن المركز يعمل مع الشركاء في قطاع الحياة الفطرية على تسجيل جميع المحميات الوطنية في هذه القائمة المهمة، سعيًا لتحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 بتسجيل المواقع ذات المزايا البيئية والثقافية في القوائم العالمية.
يهدف برنامج القائمة الخضراء - الذي يعد مبادرة عالمية أطلقها الاتحاد الدولي لصون الطبيعة – إلى تحديد وتكريم المناطق المحمية التي تتمتع بإدارة فعالة وعادلة، للحفاظ على الطبيعة وضمان تقديم المنفعة لأصحاب العلاقة.
ويعد تسجيل هذه المحمية إنجازا بيئيا مميزا ليس بحجمه فقط، بل أيضا بتأثيره الإيجابي في البيئة. كما يعكس نجاح المحمية في تحقيق المحاور الرئيسة والمعايير والمؤشرات التي تتضمن وجود حوكمة واضحة وفعّالة، تحقق الشفافية وتعزز المسؤولية، مع وجود منهجية للتخطيط والإدارة تستند إلى أفضل المعارف والخبرات العلمية والمحلية.
تسجيل محمية الوعول في القائمة الخضراء التابعة للاتحاد هو تتويج لجهود المركز من العمل الجاد والمستدام الذي يعكس مواءمة أعمال المركز المعايير العالمية في أعمال الحماية والمحافظة، والالتزام بالممارسات البيئية الدولية.
وهذا الحدث استثنائي، ويبرز ريادة المركز في المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة، ويعكس اهتمامه والتزامه بمواصلة العمل على حماية الطبيعة، وضمان مستقبل مستدام. هذه الرحلة نحو الإنجاز بدأت بتخطيط دقيق ومتابعة مستمرة وجهود حثيثة والتزام عميق من أجل الحصول على هذا الاعتراف العالمي، فهذا الإنجاز فصل من مسيرة المركز نحو الاستدامة البيئية، وفتح آفاقا جديدة، وأشعل فتيل الشغف لتحقيق إنجازات أكثر وتجاوز تحديات أكبر، وبلا شك هو بداية لطريق استكمال قصص النجاحات المستقبلية.
النجاح الذي حققه المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ليس صدفة، بل نتيجة جهد مستمر، وتفانٍ في تطوير الجوانب كافة، وثمرة لتضافر الجهود والعمل بروح الفريق، وإيمانا بأن الاستدامة تتطلب مرونة وتكيفا مع الظروف، والاستعداد لمواجهة التحديات بخطط تصدٍ وحماية، تترك أثرا إيجابيا مستداما في البيئة.

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