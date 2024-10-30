جازان إنذار أحمر والحالة المطرية متواصلة

(MENAFN
- Al Watan)
شهدت منطقة جازان، اليوم، تزامنا مع نهاية الأسبوع الحالي، أمطارا غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية، ورفع المركز الوطني للأرصاد الإنذار الأحمر على مدينة جيزان، ومحافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، والفطيحة، وصامطة، وصبيا، وضمد، واستمرت الأمطار لمدة 3 ساعات متتالية. تأثيرات مصاحبة
وتسببت الأمطار في ارتفاع منسوب المياه، وانقطاعات كهربائية، وتأثيرات مصاحبة ممثلة في: رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرك، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
وطالبت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين بالتزام إرشادات الأمن والسلامة، والتقيد بالتعليمات، والبعد عن مجاري الأودية والسيول.
وأشارت التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان تشمل (جيزان، بيش، صبيا، ضمد، أبو عريش، أحد المسارحة، فرسان، الريث، هروب، الدائر، العيدابي، فيفاء، العارضة، الحرث، صامطة، الطوال، الخوبة، الدرب، بيشة، تثليث، طريب، الأمواه) وتستمر حتى يوم السبت المقبل. استمرار الحالة المطرية
ونبه المركز الوطني للأرصاد في تحديث له أمس عن الحالة المطرية؛ من استمرار تأثر معظم مناطق المملكة بأمطار بين متوسطة وغزيرة، وقد تصل إلى غزيرة جدًا على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة يومي الخميس والجمعة.
وأفاد المتحدث الرسمي للمركز حسين القحطاني، أن الحالة يصاحبها عدد من الظواهر الجوية؛ مثل رياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، وجريان السيول، وتساقط البرد، وارتفاع الأمواج، مشيرًا إلى أن المركز سيصدر تقريرًا مفصلًا عن الحالة المطرية، مع استمراره في تقديم مستجدات الحالة والتأثيرات المصاحبة لها على مدار الساعة.
وأهاب بالجميع متابعة تقارير المركز واتباع إرشادات الجهات المعنية في مثل هذه الحالات.
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