Thursday, 31 October 2024 07:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جازان إنذار أحمر والحالة المطرية متواصلة

10/30/2024 11:19:57 PM

(MENAFN- Al Watan) شهدت منطقة جازان، اليوم، تزامنا مع نهاية الأسبوع الحالي، أمطارا غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية، ورفع المركز الوطني للأرصاد الإنذار الأحمر على مدينة جيزان، ومحافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، والفطيحة، وصامطة، وصبيا، وضمد، واستمرت الأمطار لمدة 3 ساعات متتالية.
تأثيرات مصاحبة
وتسببت الأمطار في ارتفاع منسوب المياه، وانقطاعات كهربائية، وتأثيرات مصاحبة ممثلة في: رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرك، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
وطالبت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين بالتزام إرشادات الأمن والسلامة، والتقيد بالتعليمات، والبعد عن مجاري الأودية والسيول.
وأشارت التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان تشمل (جيزان، بيش، صبيا، ضمد، أبو عريش، أحد المسارحة، فرسان، الريث، هروب، الدائر، العيدابي، فيفاء، العارضة، الحرث، صامطة، الطوال، الخوبة، الدرب، بيشة، تثليث، طريب، الأمواه) وتستمر حتى يوم السبت المقبل.
استمرار الحالة المطرية
ونبه المركز الوطني للأرصاد في تحديث له أمس عن الحالة المطرية؛ من استمرار ‏تأثر معظم مناطق المملكة بأمطار بين متوسطة وغزيرة، وقد تصل إلى غزيرة جدًا على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة يومي الخميس والجمعة.
وأفاد المتحدث الرسمي للمركز حسين القحطاني، أن الحالة يصاحبها عدد من الظواهر الجوية؛ مثل رياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، وجريان السيول، وتساقط البرد، وارتفاع الأمواج، مشيرًا إلى أن المركز سيصدر تقريرًا مفصلًا عن الحالة المطرية، مع استمراره في تقديم مستجدات الحالة والتأثيرات المصاحبة لها على مدار الساعة.
‏وأهاب بالجميع متابعة تقارير المركز واتباع إرشادات الجهات المعنية في مثل هذه الحالات.

MENAFN30102024000089011017ID1108836210

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث