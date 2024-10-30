5 مناطق تتصدر البيوت المحمية والإنتاج

(MENAFN
- Al Watan)
سجلت 5 مناطق ممثلة في: الرياض، والقصيم، والشرقية، وتبوك، وعسير، أكثر مناطق المملكة في البيوت المحمية المزروعة بالخضروات، والأكثر إنتاجا لها، وفاقت البيوت المحمية في الرياض 9 مناطق مجتمعة ممثلة في: الحدود الشمالية، وجازان، والجوف، والباحة، ومكة المكرمة، وحائل، ونجران، وعسير، وتبوك بـ45%، في وقت حصدت الحدود الشمالية أقل مناطق المملكة في إنتاج البيوت المحمية المزروعة بالخضروات بـ569 طنا. البيوت المحمية
كشف تقرير الإحصاءات الزراعية للعام الماضي عدد ومساحة وإنتاج البيوت المحمية المزروعة بالخضروات على مستوى المملكة، حيث بلغ إجمالي البيوت المحمية في مناطق المملكة 121.028 ألف بيت محمي، وإجمالي مساحة البيوت المحمية 7043 هكتارا، وبلغ إجمالي إنتاج البيوت المحمية 720.782 ألف طن.
%45 الرياض
استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من البيوت المحمية، حيث بلغ إجمالي البيوت المحمية 53.914 بيتا محميا بـ45%، وحلت القصيم ثانيا، بإجمالي 14.790 ألف بيت محمي بـ12%، والشرقية ثالثا، بإجمالي 12.133 ألف بيت محمي بـ10%، وتبوك رابعا، بإجمالي 9239 بيتا محميا بـ8%، وعسير خامسا، بإجمالي 8749 بيتا محميا بـ7%، ونجران سادسا، بإجمالي 6573 بيتا محميا بـ5%، في المقابل، حصدت الحدود الشمالية أقل مناطق المملكة في البيوت المحمية بـ0.07%، وحلت جازان ثانيا بـ0.11%، وجاءت الجوف ثالثا بـ1.21%، والباحة رابعا بـ1.39%، ومكة المكرمة خامسا بـ2%، وحائل سادسا بـ3%. الأكثر إنتاجا
تصدرت الرياض أكثر مناطق المملكة في إنتاج البيوت المحمية المزروعة بالخضروات، حيث بلغ إجمالي الإنتاج 353.561 ألف طن بـ49%، وحلت القصيم ثانيا، بإجمالي 93.466 ألف طن بـ13%، وجاءت المنطقة الشرقية ثالثا، بإجمالي 70.969 ألف طن بـ10%، وتبوك رابعا، بإجمالي 49.470 ألف طن بـ7%، وعسير خامسا، بإجمالي 45.197 ألف طن بـ6%.
5 مناطق تتصدر إجمالي البيوت المحمية والإنتاج
بيوت الرياض المحمية تفوق 9 مناطق
121 ألف بيت محمي
7043 هكتارا مساحة البيوت المحمية
720.780 ألف طن إنتاج البيوت المحمية أكثر المناطق في البيوت المحمية:
الرياض: 45%
القصيم: 12%
الشرقية: 10%
تبوك: 8%
عسير: 7% أقل المناطق في البيوت المحمية:
الحدود الشمالية: 0.07%
جازان: 0.11%
الجوف: 1.21%
الباحة: 1.39%
مكة المكرمة: 2% أكثر المناطق إنتاجا:
الرياض: 49%
القصيم: 13%
الشرقية: 10%
تبوك: 7%
عسير: 6%
MENAFN30102024000089011017ID1108836209
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.