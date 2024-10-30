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5 مناطق تتصدر البيوت المحمية والإنتاج

10/30/2024 11:19:57 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت 5 مناطق ممثلة في: الرياض، والقصيم، والشرقية، وتبوك، وعسير، أكثر مناطق المملكة في البيوت المحمية المزروعة بالخضروات، والأكثر إنتاجا لها، وفاقت البيوت المحمية في الرياض 9 مناطق مجتمعة ممثلة في: الحدود الشمالية، وجازان، والجوف، والباحة، ومكة المكرمة، وحائل، ونجران، وعسير، وتبوك بـ45%، في وقت حصدت الحدود الشمالية أقل مناطق المملكة في إنتاج البيوت المحمية المزروعة بالخضروات بـ569 طنا.
البيوت المحمية
كشف تقرير الإحصاءات الزراعية للعام الماضي عدد ومساحة وإنتاج البيوت المحمية المزروعة بالخضروات على مستوى المملكة، حيث بلغ إجمالي البيوت المحمية في مناطق المملكة 121.028 ألف بيت محمي، وإجمالي مساحة البيوت المحمية 7043 هكتارا، وبلغ إجمالي إنتاج البيوت المحمية 720.782 ألف طن.
%45 الرياض
استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من البيوت المحمية، حيث بلغ إجمالي البيوت المحمية 53.914 بيتا محميا بـ45%، وحلت القصيم ثانيا، بإجمالي 14.790 ألف بيت محمي بـ12%، والشرقية ثالثا، بإجمالي 12.133 ألف بيت محمي بـ10%، وتبوك رابعا، بإجمالي 9239 بيتا محميا بـ8%، وعسير خامسا، بإجمالي 8749 بيتا محميا بـ7%، ونجران سادسا، بإجمالي 6573 بيتا محميا بـ5%، في المقابل، حصدت الحدود الشمالية أقل مناطق المملكة في البيوت المحمية بـ0.07%، وحلت جازان ثانيا بـ0.11%، وجاءت الجوف ثالثا بـ1.21%، والباحة رابعا بـ1.39%، ومكة المكرمة خامسا بـ2%، وحائل سادسا بـ3%.
الأكثر إنتاجا
تصدرت الرياض أكثر مناطق المملكة في إنتاج البيوت المحمية المزروعة بالخضروات، حيث بلغ إجمالي الإنتاج 353.561 ألف طن بـ49%، وحلت القصيم ثانيا، بإجمالي 93.466 ألف طن بـ13%، وجاءت المنطقة الشرقية ثالثا، بإجمالي 70.969 ألف طن بـ10%، وتبوك رابعا، بإجمالي 49.470 ألف طن بـ7%، وعسير خامسا، بإجمالي 45.197 ألف طن بـ6%.
5 مناطق تتصدر إجمالي البيوت المحمية والإنتاج
بيوت الرياض المحمية تفوق 9 مناطق
121 ألف بيت محمي
7043 هكتارا مساحة البيوت المحمية
720.780 ألف طن إنتاج البيوت المحمية
أكثر المناطق في البيوت المحمية:
الرياض: 45%
القصيم: 12%
الشرقية: 10%
تبوك: 8%
عسير: 7%
أقل المناطق في البيوت المحمية:
الحدود الشمالية: 0.07%
جازان: 0.11%
الجوف: 1.21%
الباحة: 1.39%
مكة المكرمة: 2%
أكثر المناطق إنتاجا:
الرياض: 49%
القصيم: 13%
الشرقية: 10%
تبوك: 7%
عسير: 6%

MENAFN30102024000089011017ID1108836209

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