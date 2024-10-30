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7 طرق لجمع التبرعات الإلكترونية بشرط الترخيص والإخطار

10/30/2024 11:19:57 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مسودة للائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات، تتضمن القواعد التي تحدد ضوابط واشتراطات جمع التبرعات، وتشرف عليها لجنة مشكلة برئاسة المركز وعضوية كل من (وزارة الخارجية، ورئاسة أمن الدولة، والبنك المركزي السعودي، ورئاسة الاستخبارات العامة، والهيئة العامة للأوقاف، وغيرها من الجهات المختصة). وتضمنت اللائحة 7 طرق لجمع التبرعات، بحيث لا يجوز للجهة المرخَّص لها جمع التبرعات عبر أي من القنوات الإلكترونية إلا بعد حصولها على موافقة من الجهة المرخِّصة على جمع التبرعات من خلال هذه القنوات.
التبرعات النقدية
إذا تلقت الجهة المرخَّص لها تبرعات نقدية من خلال الإيداع المباشر لدى البنوك وفروعها في غير حساباتها البنكية المعتمدة للتبرعات، فعلى الجهة المرخَّص لها إخطار الجهة المرخِّصة خلال 5 أيام عمل بالتبرعات الواردة، وقيمتها، ومقدارها، وتتخذ الجهة المرخِّصة ما تراه حيال ذلك. اختصاصات اللجنة ودون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ومسؤولياتها؛ يكون للجنة اختصاصات وضع الضوابط والاشتراطات لتلقي التبرعات من خارج المملكة، وتنسيق الأدوار والمسؤوليات في الرقابة، وإعداد الدراسات والأبحاث ذات العلاقة وإبداء المقترحات، وكذلك دراسة ما ترفعه الجهة المرخِّصة إذا تطلب الأمر وفق الضوابط المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
تراخيص جمع التبرعات
وحددت اللائحة القواعد والأطر والسياسات العامة لترخيص جمع التبرعات، وإضافة لما ورد في الفقرة الثانية من المادة السادسة من النظام ينتهي ترخيص حملة جمع التبرعات عند زوال الغرض الذي صدر من أجله الترخيص، أو زوال الشخصية الاعتبارية للجهة المرخَّص لها، أو شطب الترخيص.
ويلزم أن يتم صرف التبرعات للغرض الذي جُمعت من أجله وفقا لترخيص جمع التبرعات، وفي حال رأت الجهة المرخَّص لها صرف التبرعات في أغراض أخرى وجب عليها تقديم طلب للجهة المرخِّصة مرفقا به المبررات والمستندات الداعمة.
وفي حال عدم قدرة المرخَّص لها صرف التبرعات في الغرض الذي جمعت من أجله؛ فيجوز لها تحويل حصيلة التبرعات إلى الحساب المخصص لذلك لدى الجهة المرخِّصة.
المخالفات والعقوبات
ووفقا للائحة فإنه يسمح للجهة المرخِّصة -دون إخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية- ودون إخلال بما ورد في المادة السادسة عشرة من النظام اتخاذ أي إجراء تصحيحي تراه مناسبًا للمخالفات المرتكبة من أجهزة القطاع غير الربحي المرخص لها، وعلى هذه الأجهزة تصحيح وضعها وفقا للخطط التصحيحية.
كما تزوَّد الجهة المرخِّصة بالأحكام القضائية الخاصة بمصادرة التبرعات التي جمعت بالمخالفة لأحكام النظام، وتحول تلك التبرعات إلى حساب مخصص لذلك لدى الجهة المرخِّصة، على أن تنفق تلك التبرعات وفقًا لقرار يصدر من المسؤول الأول في الجهة المرخِّصة أو من يفوضه.
إنفاق التبرعات
وتنفق الجهة المرخِّصة تلك التبرعات في ذات الغرض الذي جمعت من أجله من أغراض شرعية (مثل الزكاوات والأضاحي والكفارات وغيرها) أو خيرية (مثل كفالة الأيتام والسقيا وإنشاء المساجد) أو تنموية غير هادفة للربح (مثل المشاريع الصحية والتعليمية وتطوير البنية التحية وغيرها)، أو في أقرب الأغراض إليه إذا تعذر ذلك.
وللجهة المرخِّصة التحفظ -بالتنسيق مع الجهات المختصة- على التبرعات العينية التي جمعت بطريقة تخالف أحكام النظام، لمدة لا تتجاوز (60) يومًا، ويمكن تمديد الحجز مدة أطول بناءً على أمر قضائي صادر من المحكمة المختصة.
جمع التبرعات عبر القنوات الإلكترونية
- موقع أو تطبيق الجهة المرخَّص لها
- منصات جمع التبرعات المرخَّص لها
- أجهزة الصراف الآلي
- الاشتراك في خدمات الرسائل النصية
- أجهزة نقاط البيع
- مواقع أو تطبيقات البنوك والمنشآت التجارية
- القنوات الإلكترونية الأخرى التي توافق عليها الجهة المرخِّصة

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