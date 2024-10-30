العقيدي يقترب من أوروبا

(MENAFN
- Al Watan)
اقترب حارس مرمى النصر الغائب عن ناديه منذ فترة طويلة للإصابة، نواف العقيدي، من خوض تجربة في الملاعب الأوروبية.
وبحسب مصادر فإن العقيدي سيكون أول الأسماء التي ستتجه للاحتراف في أوروبا خلال الموسم المقبل.
ولم تحدد المصادر الوجهة المحتملة للعقيدي، ولكنها أكدت أن هناك لاعبين سيرافقان حارس النصر في رحلة الاحتراف الأوروبي.
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