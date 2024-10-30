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العقيدي يقترب من أوروبا

10/30/2024 11:19:56 PM
(MENAFN- Al Watan) اقترب حارس مرمى النصر الغائب عن ناديه منذ فترة طويلة للإصابة، نواف العقيدي، من خوض تجربة في الملاعب الأوروبية.
وبحسب مصادر فإن العقيدي سيكون أول الأسماء التي ستتجه للاحتراف في أوروبا خلال الموسم المقبل.
ولم تحدد المصادر الوجهة المحتملة للعقيدي، ولكنها أكدت أن هناك لاعبين سيرافقان حارس النصر في رحلة الاحتراف الأوروبي.

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