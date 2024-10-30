Thursday, 31 October 2024 07:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الزعيم يعادل تاريخي القلعة

10/30/2024 11:19:56 PM
(MENAFN- Al Watan) عادل الهلال رقم الأهلي التاريخي في الكرة السعودية، ووصل إلى المباراة رقم 55 على التوالي بلا خسارة في البطولات المحلية المختلفة، حيث حقق 50 انتصارًا، وتعادل في 5 مباريات.
وتعود آخر خسارة للزعيم في مباراة محلية إلى الـ23 من مايو 2023، وتحديدًا في الجولة الـ28 للدوري، على يد العدالة صفر/ 2، وبذلك عادل الهلال رقم الأهلي، صاحب أكبر سلسلة مباريات بلا خسارة في البطولات السعودية (55 مباراة). وفي حال أراد الزعيم كسر الرقم التاريخي فعليه عبور اختبار الديربي أمام النصر غدًا.

MENAFN30102024000089011017ID1108836206

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث