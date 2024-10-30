الزعيم يعادل تاريخي القلعة

(MENAFN
- Al Watan)
عادل الهلال رقم الأهلي التاريخي في الكرة السعودية، ووصل إلى المباراة رقم 55 على التوالي بلا خسارة في البطولات المحلية المختلفة، حيث حقق 50 انتصارًا، وتعادل في 5 مباريات.
وتعود آخر خسارة للزعيم في مباراة
محلية إلى الـ23 من مايو 2023، وتحديدًا في الجولة الـ28 للدوري، على يد العدالة صفر/ 2، وبذلك عادل الهلال رقم الأهلي، صاحب أكبر سلسلة مباريات
بلا خسارة في البطولات السعودية (55 مباراة). وفي حال أراد الزعيم كسر الرقم التاريخي فعليه عبور اختبار الديربي أمام النصر غدًا.
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