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أخطاء بيولي تطيل غياب العالمي عن الكأس الغالية

10/30/2024 11:19:56 PM
(MENAFN- Al Watan) تعرض مدرب النصر، الإيطالي ستيفانو بيولي، لانتقادات حادة بعد الخسارة الصادمة من التعاون، في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي تعد الأولى لبيولي مع العالمي بعد 8 مباريات خاضها في جميع المسابقات، حقق خلالها الفوز 7 مرات وتعادل في مناسبة وحيدة. ووصف عدد من النقاد وجماهير فارس نجد تكتيك بيولي أمام التعاون بـ((التخبيص))، لأنه حاول ابتكار طريقة لعب أو أسلوب مختلف عن المعتاد فجاء غير مناسب للمنظومة، مما حرم فارس نجد من استعادة أمجاده في البطولة الغالية والغائبة عن خزائنه منذ 1990، الذي شهد أخر تتويج نصراوي باللقب، وكان ذلك على حساب التعاون.
تخبيص بيولي
حمل النصراويون والنقاد بيولي مسؤلية خروج فارس نجد من كأس خادم الحرمين الشريفين خالي الوفاض، كونه خاض اللقاء بتكتيك جديد، لا يتناسب مع إمكانيات لاعبيه، مما منح التفوق للتعاون، خصوصًا في منطقة الوسط، التي شهدت ضعفًا نصراويًا واضحًا وسط سيطرة لاعبي التعاون على المواجهة، إذ أن لاعبين نصراويين واجها 5 لاعبين من التعاون. 9 مباريات قاد خلالها بيولي النصر.
انتقاد اللاعبين
لم يقتصر انتقاد النقاد أو الجماهير النصراوية على بيولي، بل طال قائد الفريق، البرتقالي كريستيانو رونالدو، وزملاءه اللاعبين، الذين لم يقدموا المأمول منهم في المواجهة المصيرية، بل على العكس كانو عبئًا على الفريق، متهمين اللاعبين بالتفكير في الديربي الذي سيجمعهم غدًا بالهلال في الدوري، متناسين أن مواجهة التعاون خروج مغلوب، وخسارتها كما حدث يعني الحرمان من بطولة ثانية هذا الموسم.
-7 انتصارات للمدرب الإيطالي مع العالمي.
-خسارة التعاون هي الأولى لبيولي مع العالمي.
-الخسارة زادت فترة غياب فارس نجد عن كأس الملك.
-1990 شهد آخر تتويج نصراوي باللقب الغالي.

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