أخطاء بيولي تطيل غياب العالمي عن الكأس الغالية

(MENAFN
- Al Watan)
تعرض مدرب النصر، الإيطالي ستيفانو بيولي، لانتقادات حادة بعد الخسارة الصادمة من التعاون، في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي تعد الأولى لبيولي مع العالمي بعد 8 مباريات
خاضها في جميع المسابقات، حقق خلالها الفوز 7 مرات وتعادل في مناسبة وحيدة. ووصف عدد من النقاد وجماهير فارس نجد تكتيك بيولي أمام التعاون بـ((التخبيص))، لأنه حاول ابتكار طريقة لعب أو أسلوب مختلف عن المعتاد فجاء غير مناسب للمنظومة، مما حرم فارس نجد من استعادة أمجاده في البطولة الغالية والغائبة عن خزائنه منذ 1990، الذي شهد أخر تتويج نصراوي باللقب، وكان ذلك على حساب التعاون.
تخبيص بيولي
حمل النصراويون والنقاد بيولي مسؤلية خروج فارس نجد من كأس خادم الحرمين الشريفين خالي الوفاض، كونه خاض اللقاء بتكتيك جديد، لا يتناسب مع إمكانيات لاعبيه، مما منح التفوق للتعاون، خصوصًا في منطقة الوسط، التي شهدت ضعفًا نصراويًا واضحًا وسط سيطرة لاعبي التعاون على المواجهة، إذ أن لاعبين نصراويين واجها 5 لاعبين من التعاون. 9 مباريات قاد خلالها بيولي النصر.
انتقاد اللاعبين
لم يقتصر انتقاد النقاد أو الجماهير النصراوية على بيولي، بل طال قائد الفريق، البرتقالي كريستيانو رونالدو، وزملاءه اللاعبين، الذين لم يقدموا المأمول منهم في المواجهة المصيرية، بل على العكس كانو عبئًا على الفريق، متهمين اللاعبين بالتفكير في الديربي الذي سيجمعهم غدًا بالهلال في الدوري، متناسين أن مواجهة التعاون خروج مغلوب، وخسارتها كما حدث يعني الحرمان من بطولة ثانية هذا الموسم.
-7 انتصارات للمدرب الإيطالي مع العالمي.
-خسارة التعاون هي الأولى لبيولي مع العالمي.
-الخسارة زادت فترة غياب فارس نجد عن كأس الملك.
-1990 شهد آخر تتويج نصراوي باللقب الغالي.
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