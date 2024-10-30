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الليث لتأكيد العودة والفرسان للهروب

10/30/2024 11:19:56 PM
(MENAFN- Al Watan) 17:50 نادي الشباب يطمح الشباب إلى تأكيد استعادته لتوازنه، عندما يستقبل على ملعبه نظيره الوحدة الباحث عن نفسه، في افتتاح الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي للمحترفين، فيما يأمل الأخدود الخروج من عنق الزجاجة والهروب من قاع الترتيب، عندما يستضيف العروبة الطامح إلى تعويض تعثره الماضي، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز

تأكيد العودة
على ملعبه يتطلع الشباب إلى تسجيل انتصار جديد، حينما يواجه ضيفه الوحدة المتخم بالجراح، وتعتبر المواجهة مهمة للفريقين.
ويخوض الليث اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد 15 نقطة، بعدما عاد للانتصارات مجددا بتغلبه على العروبة في الجولة السابقة، كما أنه نجح في العبور إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
في الاتجاه الآخر يمر فرسان مكة بمرحلة سيئة وخطرة، إذ واصل الفريق عثراته بعد خسارته من الخليج في الجولة السابقة، إضافة إلى خروجه من سباق كأس الملك على يد القادسية، ويحل الفريق في المركز الـ15 برصيد 6 نقاط، كما أنه لم يسجل سوى انتصار وحيد.
مواجهة مفصلية
في نجران وعلى ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، ستكون مواجهة الأخدود والعروبة مفصلية للغاية في مسيرة الفريقين في الدوري.
فأسود نجران الذين يملكون 5 نقاط في المركز قبل الأخير، بعد أن عادوا بنقطة ثمينة من أمام الأهلي في الجولة السابقة، ويأمل الفريق في تسجيل انتفاضة تبعده عن مراكز القاع.
في المقابل، يحل حلوة الجوف في المركز الـ12 برصيد 10 نقاط، عقب خسارته أمام الشباب في الجولة الماضية، ويريد استعادة توازنه والعودة للانتصارات.

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