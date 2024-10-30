الليث لتأكيد العودة والفرسان للهروب

(MENAFN
- Al Watan)
17:50 نادي الشباب يطمح الشباب إلى تأكيد استعادته لتوازنه، عندما يستقبل على ملعبه نظيره الوحدة الباحث عن نفسه، في افتتاح الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي للمحترفين، فيما يأمل الأخدود الخروج من عنق الزجاجة والهروب من قاع الترتيب، عندما يستضيف العروبة الطامح إلى تعويض تعثره الماضي، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز
تأكيد العودة
على ملعبه يتطلع الشباب إلى تسجيل انتصار جديد، حينما يواجه ضيفه الوحدة المتخم بالجراح، وتعتبر المواجهة مهمة للفريقين.
ويخوض الليث اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد 15 نقطة، بعدما عاد للانتصارات مجددا بتغلبه على العروبة في الجولة السابقة، كما أنه نجح في العبور إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
في الاتجاه الآخر يمر فرسان مكة بمرحلة سيئة وخطرة، إذ واصل الفريق عثراته بعد خسارته من الخليج في الجولة السابقة، إضافة إلى خروجه من سباق كأس الملك على يد القادسية، ويحل الفريق في المركز الـ15 برصيد 6 نقاط، كما أنه لم يسجل سوى انتصار وحيد.
مواجهة مفصلية
في نجران وعلى ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، ستكون مواجهة الأخدود والعروبة مفصلية للغاية في مسيرة الفريقين في الدوري.
فأسود نجران الذين يملكون 5 نقاط في المركز قبل الأخير، بعد أن عادوا بنقطة ثمينة من أمام الأهلي في الجولة السابقة، ويأمل الفريق في تسجيل انتفاضة تبعده عن مراكز القاع.
في المقابل، يحل حلوة الجوف في المركز الـ12 برصيد 10 نقاط، عقب خسارته أمام الشباب في الجولة الماضية، ويريد استعادة توازنه والعودة للانتصارات.
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